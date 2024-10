Diese fünf Hausmittel helfen, wenn dein Abfluss stinkt

Dein Abfluss stinkt? Es ist wichtig, dass Essensreste gut aus den Rohren ausgespült werden. Unsplash/giorgiotrovato

Wenn es in der Küche stinkt, können die unangenehmen Gerüche aus dem Abfluss stammen. Um das Problem in Angriff zu nehmen, braucht es nicht immer gleich Chemie: Auch diese fünf Hausmittel können helfen.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wenn der Abfluss stinkt, müssen nicht immer gleich chemische Mittel her, auch Hausmittel können helfen, die Rohre zu reinigen.

Eine Mischung aus Essig und Backpulver kann beispielsweise Ablagerungen im Abfluss effektiv lösen.

Salz und Cola eignen sich ebenfalls, um Rückstände im Abfluss zu entfernen und unangenehme Gerüche zu neutralisieren.

Spülmittel und Spülmaschinentabs lösen Fett und Verschmutzungen. Mehr anzeigen

Steigt aus dem Abfluss in der Küche oder im Badezimmer ein unangenehmer Geruch auf, können Ablagerungen in den Rohren schuld daran sein. Schliesslich sind sie täglich in Gebrauch und unzählige Rückstände sammeln sich darin.

Ob nun Essenreste, Seifenrückstände oder Haare – all das sammelt sich, wenn nicht gut nachgespült wird, entwickelt Bakterien und sorgt für einen üblen Gestank, der dann aus den Rohren hochsteigt und sich in der Wohnung breitmacht.

Daher ist es wichtig, den Abfluss und auch die Rohre regelmässig gut von Ablagerungen zu befreien, um so einen lästigen Mief zu vermeiden. Wer nicht mit Chemie dahinter will – es gibt spezielle Rohrreinigungsmittel –, der sollte diese fünf Hausmittel ausprobieren:

Essig-Backpulver-Mischung

Backpulver ist ein echter Allrounder. Ihm werden beim Putzen wahre Superkräfte nachgesagt. So kann es in Kombination mit Essig auch dabei helfen, den Abfluss von starken Ablagerungen zu befreien. Und so geht's:

Schritt-für-Schritt-Anleitung Zwei Löffel Backpulver (oder Natron) in den Abfluss geben.

150 bis 250 Milliliter Essig nachschütten.

Die Mischung aufschäumen lassen. Achtung: Schaumbildung kann spritzen – und in Augen gehen.

Etwa 15 Minuten ruhen lassen.

Abfluss mit lauwarmem Wasser gut spülen. Mehr anzeigen

Salz

Salz verleiht unserem Essen mehr Geschmack, kann aber auch unterstützen, wenn es Ablagerungen im Abfluss an den Kragen gehen soll. Salz hilft beim Lösen von hartnäckigen Rückständen. Um vom Wundermittel zu profitieren, reicht es, zwei Esslöffel Kochsalz direkt in den Abfluss zu geben. Nach 30 bis 45 Minuten Einwirkzeit mit Wasser nachspülen – auch kaltes Wasser eignet sich dafür.

Cola

Keine Lust mehr, das abgestandene Coca-Cola zu trinken, das schon seit einer Weile im Kühlschrank steht? Wenn es also sowieso weggeschüttet wird, kannst du gleich noch davon profitieren. Denn leerst du das Cola langsam aus und lässt es etwa eine halbe Stunde im Abfluss ruhen, sorgt es für einen angenehmen Geruch. Im Nachgang mit Wasser gründlich nachspülen.

Spülmittel

Meistens hast du eine Flasche griffbereit neben dem Lavabo stehen: Handelsübliche Spülmittel wirken fettlösend, warum sie sich also auch als Reiniger für den Abfluss eignen. Produkte, die sanft und pflegend zur Haut wirken, sind zwar gut für weiche Hände, eignen sich aber weniger für die gründliche Reinigung des Abflusses. Damit das Mittel schliesslich seine volle Wirkung entfaltet, solltest du Folgendes beachten.

So geht's: In einem ersten Schritt warmes Wasser ins Rohr spülen. Am besten den Hahn für eine Minute laufen lassen, sodass sich das Innere des Rohrs erwärmen kann.

Rund 50 bis 200 Milliliter Spülmittel in den Abfluss geben.

Den Abfluss mit dem Stöpsel verschliessen. Etwa 30 Minuten wirken lassen.

Das Lavabo mit heissem Wasser volllaufen lassen.

Den Abfluss wieder öffnen. Achtung : Damit du dich nicht verbrennst, solltest du bei Schritt drei darauf achten, dass es sich um einen Stöpsel mit Kette oder Faden handelt.

Heisses Wasser durchlaufen lassen, leicht gelöste Ablagerungen werden so mit geschwemmt. Mehr anzeigen

Spülmaschinentabs

Auch Spülmaschinentabs haben die meisten zu Hause lagern. Sie reinigen nicht nur das Geschirr, sondern bringen zweckentfremdet auch den Abfluss wieder zum Strahlen. Willst du deine Rohre mit Tabs wieder auf Vordermann bringen?

Dann beachte diese Schritte: Spülmaschinentab zerkleinern und die Stückchen in den Abfluss geben.

Warmes Wasser nachspülen.

Das Ganze etwa eine Stunde wirken lassen.

Den Abfluss unter fliessendem Wasser gut ausspülen.

Falls sich noch nicht alles gelöst hat, heisses Wasser nachgiessen. Die Reste des Spülmaschinentabs sollten unbedingt ganz entfernt werden. Mehr anzeigen

Mehr Videos aus dem Ressort