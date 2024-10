Die Waschmaschine kann mehr waschen als nur Kleider. Getty Images/iStockphoto

Die Waschmaschine kann dir mehr Arbeit abnehmen, als du vielleicht denkst: Dank ihr werden mehr Dinge sauber als nur Kleider. blue News liefert die Übersicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dass Kleider in der Waschmaschine sauber werden, ist klar. Doch das gängige Haushaltsgerät kann mehr.

So kriegst du auch Sachen wie Lego, Schuhbändel oder sogar Teppiche sauber.

blue News verrät dir, was alles in die Maschine darf. Mehr anzeigen

In der Waschmaschine werden die Kleider gewaschen. Diese Erkenntnis kommt wohl für niemanden überraschend. Mit dem Haushaltsgerät kriegst du aber auch allerlei andere Sachen sauber – schliesslich verstecken sich Bakterien und Keime überall.

Lego

Auch Lego-Steine werden dreckig – und können in der Waschmaschine gereinigt werden. Die Plastikteile sollen davor allerdings in einen Waschsack oder Kissenbezug gelegt werden. So verhinderst du, dass die kleinsten Teile in die Maschine geraten. Die Temperatur stellst du am besten auf 30 Grad, damit die Steine nicht beschädigt werden. Nach dem Waschgang können die Legos mit der offenen Seite nach unten auf einem ausgebreiteten Tuch getrocknet werden.

Turnschuhe

Sneakers können ohne Bedenken in der Waschmaschine platziert werden. Dabei gilt es aber eine Ausnahme zu bedenken: Sind die Turnschuhe aus Leder, solltest du unbedingt auf den Waschgang verzichten und auf eine manuelle Reinigung setzen. Ansonsten gilt: Die Sneakers am besten in ein Wäschenetz stecken und mit der restlichen Wäsche bei 40 Grad mitwaschen.

Duschvorhang

Die meisten Duschvorhänge lassen sich waschen. Und das empfiehlt sich auch, selbst wenn die Vorhänge ihrer Funktion entsprechend regelmässig nass werden. Die empfohlene Waschtemperatur findet sich auf der aufgenähten Waschanleitung. Wer den Vorhang etwa vierteljährlich wäscht, verhindert unschöne Kalkablagerungen.

Hundebett oder Katzenkörbchen

Auch die Decken oder Auflagen für den Schlafplatz deines Haustiers können in der Maschine im Nu wieder sauber werden. Deren Reinigung geht leicht vergessen, ist aber sinnvoll, da Katzen und Hunde nicht nur haaren, sondern auch mit Pfoten oder Tatzen Dreck machen. Und auch das meiste Spielzeug der Vierbeiner lässt sich in der Maschine gut reinigen.

Plüschtiere

Kuscheltiere werden mithilfe der Maschine zwar wunderbar sauber, vorher solltest du aber das Etikett checken. Bringt das Waschen Risiken mit sich, steht das da. Auch die empfohlene Temperatur findest du dort. Ist das Plüschtier aber aus Mikrofaser oder Frottee, kannst du es in den meisten Fällen bedenkenlos in die Maschine werfen. Am besten wirfst du es in einen Kissenbezug oder Wäschenetz, wählst ein Wollwaschmittel und stellst die Temperatur auf 30 Grad im Schongang.

Schuhbändel

Die Schuhbändel in einen Waschsack platzieren, die Waschmaschine auf maximal 40 Grad einstellen – und schon sind deine Bändel wieder sauber.

Teppiche

Ob ein Teppich in der Waschmaschine gewaschen werden darf, hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Material, Grösse und Herstellerhinweise. Teppiche und Badematten aus Baumwolle, Wolle oder Synthetikstoffen wie Polyester können aber problemlos auf diese Weise gereinigt werden, sofern das Pflegeetikett dies nicht ausschliesst. Dafür wählst du am besten das Feinwaschprogramm bei 30 Grad. Vorsicht: Teppiche aus Bast, Sisal oder Fell gehören nicht in die Maschine.

Putzlappen und Küchentücher

Küchen- und Putztextilien gehören eigentlich nach jedem Gebrauch in die Waschmaschine. Der Grund: Sie kommen mit Bakterien und Keimen in Berührung und sind eine wahre Brutstätte. Zum Glück werden die ungebetenen Mikroorganismen zuverlässig entfernt, sofern du die Tücher bei mindestens 60 Grad wäschst. Aber auch hier gilt es, vorsichtig zu sein: Vor der Wäsche immer ordentlich auswaschen, sonst kann es zu einer chemischen Reaktion zwischen Putz- und Waschmittel kommen.

