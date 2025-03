Gewerbliche Geschirrspüler bergen laut einer Studie gesundheitliche Risiken. (Symbolbild) Bild: sda

In der Spülmaschine wird nicht nur Geschirr sauber. Es lassen sich darin auch andere Alltagsgegenstände reinigen. blue News verrät dir, welche das sind – und was du bei deren Reinigung unbedingt beachten solltest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einräumen, anschalten, ausräumen, fertig: So ein Geschirrspüler macht den Alltag einfacher, indem er uns viel Zeit beim Abwasch von verschmutztem Küchenkram erspart.

Theoretisch kann uns die Maschine sogar noch mehr Putztätigkeiten abnehmen, den ihre Fähigkeiten reichen weit über die Küche hinaus.

Das Prinzip lässt sich theoretisch auch auf andere Dinge anwenden, die aus den Materialien Glas, Kunststoff, bestimmten Sorten von Keramik und Metall gemacht sind – also vorausgesetzt, sie vertragen Reinigungsmittel und Hitze. Mehr anzeigen

Was geschieht hinter der Klappe, sobald der Geschirrspüler angestellt worden ist? Wasser läuft ein, wird enthärtet, erhitzt und druckvoll auf die zu spülenden Teile gespritzt. In einem weiteren Spülgang kommt Reinigungsmittel dazu.

Die Materialien, die man einräumt, müssen daher ein gewisses Mass an Hitze und Chemie aushalten können. Das sind bestimmte Sorten von Kunststoff, Metall, Keramik und Glas.

Würden wir die Mengen, welche die Maschine auf diese Weise sauber wäscht, mit der Hand spülen, würden wir nicht nur einiges an Zeit brauchen, sondern auch mehr Wasser als das Gerät.

Warum also nicht auch bei anderen Reinigungsarbeiten an diesen Stellen sparen?

Kinderspielzeug aus hartem Plastik

Nicht nur Kinderbesteck und -geschirr aus Kunststoff kann im Geschirrspüler gereinigt werden, sondern auch Kinderspielzeug aus hartem Plastik. Vor allem Lego sowie Spielfiguren müssen nicht mühsam mit der Zahnbürste bearbeitet werden. Eine Runde in der Spülmaschine bei niedriger Temperatur mit einem Spritzer Spülmittel erledigt diese Arbeit.

Nicht nur Kindergeschirr aus Kunststoff kann im Geschirrspüler gereinigt werden, sondern auch Kinderspielzeug aus hartem Plastik. Bild: Getty Images/iStockphoto

Allerdings sollten so kleine Teile wie Bauklötze oder Figuren niemals lose in die Maschine geräumt werden. Verstauen Sie die Sachen für die Reinigung im Geschirrspüler in einem Wäschenetz und stellen Sie sicher, dass nichts durch die Maschen fallen kann. Sie riskieren sonst, dass Kleinteile verschwinden und im ungünstigsten Fall das Gerät beschädigen.

Vorsicht ist auch bei Sandspielsachen geboten, denn die Körnchen können Gift für die Maschine sein. Ehe Eimer und Schaufel in den Geschirrspüler gepackt werden, bedarf es einer gründlichen Vorwäsche mit der Hand. Absolut tabu für die Reinigung in der Spülmaschine sind elektronische und batteriebetriebene Spielzeuge.

Essnäpfe von Haustieren

Für Hundebesitzer kann es sich auch lohnen, hin und wieder eine Maschine für die Sachen des Vierbeiners zu reservieren. Gemeinsam mit den Näpfen des Haustieres kann auch sein Spielzeug aus Kunststoff gewaschen werden.

Aber Achtung: Das eigene Geschirr sollte dabei im Sinne der Hygiene besser aussen vor bleiben.

Spül- und Badezimmer-Utensilie

Komplett kann die Spülmaschine Schwamm und Spülbürste leider nicht ersetzen. Ein paar sensible Teile bleiben immer übrig, die nur von Hand gespült werden können. Allerdings können die Spülutensilien selbst ab und zu eine Reinigung im Geschirrspüler vertragen.

Werden im Geschirrspüler ebenfalls sauber: Seifen- und Zahnbürstenhalter. Bild Getty Images/iStockphoto

Schmierige Seifenspender und -schalen sowie verkalkte Zahnbürstenhalter werden in der Spülmaschine ebenfalls wieder schön sauber, also vorausgesetzt sie sind aus geeignetem Material wie Glas, Keramik oder Kunststoff.

Schliesslich gibt es noch ein Teil im Badezimmer, dem ab und zu eine heisse Brause im Geschirrspüler guttun kann: dem Duschkopf oder seinem Kalkfänger.

Haarbürsten und Kämme

Bei Haarbürsten und Kämmen kann man sich beim Reinigen per Hand lange herumplagen – oder man lässt auch hier einmal die Spülmaschine ran.

Voraussetzung ist aber hier: Es sind Sachen aus Kunststoff. Und ganz wichtig: Damit auch die Maschine die Prozedur überlebt, müssen vorher unbedingt alle Haare entfernt werden.

Für Holzbürsten mit Borsten eignet sich die Spülmaschine-Methode hingegen nicht.

Dunstabzughauben-Filter

Auch die aufwendige Reinigung der Fettfiltereinsätze aus der Dunstabzugshaube kann man getrost der Spülmaschine überlassen, also wenn sie aus Edelstahl bestehen.

Kartoffeln, Gemüse und Obst

Wer eine grosse Portion Kartoffeln zuzubereiten plant, kann die Spülmaschine als Küchenhilfe einsetzen, um die Kartoffeln abzuwaschen. Dass dabei weder Spülmittel noch zu hohe Temperaturen zum Einsatz kommen sollten, versteht sich von selbst.

Ausserdem dürfen die Knollen nicht voller Erde sein. Das Prinzip lässt sich auch auf Äpfel oder ähnliches Obst und Gemüse anwenden.

Wer eine grosse Portion Kartoffeln zuzubereiten plant, kann die Spülmaschine als Küchenhilfe einsetzen, um die Kartoffeln abzuwaschen. Bild: Getty Images/iStockphoto

Flip-Flops und Gartengeräte

Geht man davon aus, dass der Kunststoff den Waschgang übersteht, kann man theoretisch auch Flip-Flops bei niedriger Temperatur zur Reinigung in die Spülmaschine stecken.

Sand, Erde, kleine Steine oder was sonst noch daran klebt und der Maschine schaden könnte, müssen vorher jedoch unbedingt abgewaschen werden.

Das gilt auch für kleinere Gartengeräte: Die Endreinigung kann die Spülmaschine übernehmen. Vorher müssen allerdings Erde und andere Krümel abgeschrubbt werden. Ungeeignet für den Geschirrspüler sind mit Schmierfett versehene Scheren.

Geschirrspüler reinigen

Ab und zu braucht dann auch der Geschirrspüler selbst eine Reinigung und sollte mit entsprechendem Reinigungsmittel in leerem Zustand durchgespült werden.

Siebe und Sprüharme müssen hin und wieder mit der Hand von Schmutzresten befreit und abgespült werden. Dabei sollten auch die Dichtungsgummis an der Klappe nicht vergessen werden.

Nur wenn sie regelmässig selbst gepflegt wird, kann die Maschine weiterhin den Alltag erleichtern – gelegentlich über den Abwasch in der Küche hinaus.

