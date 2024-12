Frotteetücher, Tennisschuhe und Teddybären: Was lässt sich alles tumblern? (Archivbild) sda

Im Winter und für Familien kann der Tumbler ein Segen sein. Aber Achtung, nicht alles gehört in den Wäschetrockner. Die häufigsten Fehler in der Übersicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wenn es schnell gehen muss mit der Wäsche, dann ist der Tumbler eine grosse Hilfe.

Frotteetücher, Unterwäsche, Jeans, Turnschuhe: Nicht alle Stoffe und Materialien eignen sich für den Wäschetrockner.

Das Kleidungsetikett gibt Auskunft

Tumblern, ja oder nein? Das Etikett in deinen Kleidern verrät es dir. iStock/Andrey Popov

Hast du wenig Erfahrung mit dem Tumbler, kann dir das eingenähte Kleideretikett helfen. Siehst du hier ein Symbol mit einem Kreis im Quadrat, kann das Textil auch in den Trockner.

Befindet sich darin noch ein Punkt, sollte mit reduzierter Temperatur getrocknet werden. Sind zwei Punkte zu sehen, darf die Wäsche bei hoher Temperatur in den Trockner gegeben werden.

Absicherung des Herstellers

Dunkle Farbstücke sollten separat gewaschen werden. Sie könnten auf helle Textilien abfärben. Neue Jeans färben oft ab. Und nicht in den Tumbler. iStock/grafvision

Ist das Symbol durchgestrichen, soll das Kleidungsstück nicht in den Trockner. Unter Umständen ist das aber nur eine Absicherung des Herstellers, damit es nicht zu Beschwerden kommt. Trotz des Hinweises könnte das Textil für den Trockner geeignet sein – folgende Tipps solltest du beachten:

Faustregel: Was du heiss waschen kannst, darf in den Trockner

Heiss waschen? Schau vorher auf dem Etikett nach. iStock/Daisy-Daisy

Kleidungsstücke, die Sie bei 60 Grad in der Maschine waschen, können grundsätzlich auch anschliessend in den Trockner.

Ist das Textil den hohen Temperaturen beim Waschen gewappnet, sollte auch die maschinelle Trocknung kein Problem darstellen.

Ersetzt der Tumbler das Weichspülmittel?

Riecht gut? Dazu braucht es kein Weichspülmittel. iStock/Andrey Popov

Weichspüler und Tumbler schaden dem Badetuch. Weichspüler legt sie wie ein Film über die Fasern und verschlechtern die Saugfähigkeit eines Frottiertuchs. Der Tumbler pflegt anfangs die Fasern zwar noch weich, doch durch die raue Behandlung während eines Tumbler-Durchgangs schadet den Fasern. Sie rauen auf und gehen kaputt, schreibt «srf.ch».

Als Alternative zum Weichspüler geben Experten diesen Tipp: Haushaltsessig und heisses Wasser im Verhältnis 1 zu 2 mischen und die Frottiertücher darin einlegen, bis das Wasser ausgekühlt ist. Danach ab in die Waschmaschine mit den Tüchern und normal waschen. Allerdings: Sind die Fasern bereits aufgeraut, kann auch der Essig nichts mehr richten. Sie bleiben hart. Aber die Alterung des Tuches verzögert sich.

Alternative zu Tumbler: Hier bleibt nur, das Tuch an der Luft zu trocknen. Dabei kann aber das Arbeitsprinzip dem Tumbler abgeschaut werden: Das Gebläse des Tumblers entwirrt verknotete Frottierfasern und plustert sie wieder auf.

Funktioniert auch ohne Tumbler: Nach dem Waschen das Badetuch kräftig aufschütteln

Bei leichtem Luftzug trocknen lassen; nicht an der prallen Sonne

Während des Trocknungsprozesses das Tuch immer wieder einmal durchkneten. Mehr anzeigen

Seide: Nie in den Tumbler

Seide sollte nie in den Trockner. iStock/Tarzhanova

Achtung: Ist eine Textilie empfindlich, hat sie im Trockner nichts zu suchen. Niemals den Weg in den Trockner finden sollte Seide, denn sie verträgt keine Hitze, weder beim Trocknen noch beim Waschen.

Wolle: Auch nicht geeignet

Willst du deine Wollsocken noch ein wenig tragen? Dann verzichte darauf, sie im Tumbler schnell trocknen zu lassen. iStock/margostock

Besser nicht in den Trockner sollten Wollprodukte, egal, ob Socken, Pullis oder Schals.

Sie könnten verfilzen und auf Puppengrösse schrumpfen. Besonders Lammwolle ist sehr empfindlich.

Wollprogramm: Eher für Mutige

Wollprogramme? Besser zuerst mit den ausgewaschenen Wollsocken vom Grosi ausprobieren. iStock/pheigin

Wer mutig ist, kann auch das Wollprogramm des Trockners nutzen. Versuche das aber vielleicht nicht mit deiner teuersten Kleidung aus Wolle. Auch wenn es das spezielle Programm mit niedriger Temperatur gibt, kann das Kleidungsstück trotzdem leiden.

Die Gefahr ist bei modernen Wärmepumpentrocknern mit entsprechendem Programm aber relativ gering.

Anzüge und Blazer: Besser in die chemische Reinigung

Anzüge haben im Tumbler nichts verloren. iStock/champja

Verschmutzte Anzüge, Blazer oder Sakkos haben nichts in Waschmaschine oder Trockner zu suchen, bringe diese besser in die Reinigung. Allerdings haben einige Trockner ein Frische- oder Dampfprogramm, welches das Beseitigen von unangenehmen Küchen- oder Zigarettengerüchen ermöglicht.

Daunen in den Trockner?

Tennisbälle schützen Daunen vor dem Verklumpen. iStock/artisteer

Kissen oder Jacken mit Daunen solltest du auf jeden Fall in den Trockner geben. Durch reines Lufttrocknen könnten die Daunen verkleben. Im Gerät sollten sie aber immer genug Platz haben. Auch ist es empfehlenswert, ein paar Tennisbälle hinzuzugeben, sie schützen die Daunen vor dem Verklumpen.

Bedruckte T-Shirts sind keine gute Idee

Bedruckte T-Shirts lieber nicht tumblern. iStock/peshkov

Die Temperatur sollte umso niedriger sein, je mehr Kunstfasern ein Kleidungsstück besitzt. Bedruckte T-Shirts geben Sie am besten gar nicht in den Trockner, da durch die Hitze der Aufdruck schmelzen, verkleben oder abgehen kann.

Achtung bei Kunststoff- oder Kautschuknoppen

Kuschelsocken lieber normal trocknen lassen. iStock/Coprid

Das Gleiche gilt für Socken mit Kunststoff- oder Kautschuknoppen oder Badvorleger mit einer Unterseite aus Gummi – auch hier besteht Schmelzgefahr.

Spitzenunterwäsche braucht besondere Pflege

Edle Unterwäsche am besten von Hand waschen und auf der Leine trocken werden lassen. iStock/alfexe

Willst du deine Spitzenunterwäsche länger behalten, solltest du diese per Hand waschen und auf die Leine hängen. Spitze gilt als sehr zickig und empfindlich, besonders, wenn sie im Trockner landet.

Brandgefahr bei gepolsterten BHs und Schulterpolster

Achtung, gepolsterte Büstenhalter oder Blazer könnten brennen. iStock/Veranika Smirnaya

Nicht nur der Stoff kann zum Problem werden, auch das, was drinnen ist. BHs, die mit Schaumstoff gepolstert sind, oder Blusen, die Schulterpolster haben, sollten nicht in den Trockner. Schaumstoff heizt sich schnell auf und kann sich im schlimmsten Fall entzünden.

Jeans in den Trockner?

Jeans können getumblert werden, aber du musst aufpassen, dass sie nicht schrumpfen. iStock/Sergey Granev

Natürlich sind Jeans robust, doch wenn du sie in den Trockner gibst, dann besser nur bei schonender Temperatur. Verzichte auf die Einstellung «extratrocken», sonst könntest du nicht mehr in deine Hose hineinpassen.

Turnschuhe, ja oder nein?

Leinenschuhe am besten in einen Wäschesack stecken. iStock/Vladimir Sukhachev

Sollte man auch Schuhe in den Trockner geben? Bei Leinenschuhen, die auch in die Waschmaschine dürfen, spricht nichts dagegen. Stecke diese aber in einen Wäschesack, damit Trockner und Schuhe geschont werden. Alle anderen Schuhe bitte auf der Leine trocknen.

Plüschtiere können in den Trockner

Plüschtiere können gewaschen und getumblert werden. iStock/75tiks

Kuscheltiere müssen einiges aushalten, das wissen alle Eltern. Vor allem müssen sie schnell wieder parat sein, wenn mal ein Missgeschick passiert ist. Wenn keine Plastikteile vorhanden sind, können Teddy und Co. bedenkenlos in Waschmaschine und Trockner.

