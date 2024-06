Diese Schweizer Stadt ist ein Paradies für Fussgänger*innen

PLATZ 1: Der Spitzenplatz geht an die gleichzeitig einzige aussereuropäische Stadt: Quelimane in Mosambik. Diese Hafenstadt, auch bekannt als «Stadt des Fahrrads», war die erste in Ostafrika, die Velowege anlegte. Beeindruckende 91 Prozent der Bevölkerung bewegen sich hier zu Fuss oder mit dem Fahrrad. Ein Auto ist für die meisten unerschwinglich und wird eher als Statussymbol betrachtet. Die hohe Fussgänger- und Fahrradnutzung macht Quelimane zu einer Vorreiterin in Sachen fussgängerfreundliche Städte.

Bild: imago/Xinhua