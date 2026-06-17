Der Neopren-Bikini ist wieder zurück. Das lässt wohl viele wieder nostalgisch werden. Bild: Screenshot Instagram/ TRIANGL

Kaum ein It-Piece prägte die 2010er-Ära so stark wie der knallbunte «Triangl»-Bikini. Nun kehrt der einstige Kult-Zweiteiler überraschend zurück. Das steckt dahinter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den 2010er-Jahren war der Bikini der Marke «Triangl» der wohl beliebteste Bikini der Welt.

It-Girls wie Kendall Jenner, Gigi Hadid oder Hailey Bieber machten die Marke damals weltweit bekannt und verwandelten die bunten Zweiteiler in begehrte Statussymbole.

Danach geriet er in Vergessenheit, bis ihn eine «Love Island»-Kandidatin erneut trug – und damit ein Comeback auslöste. Mehr anzeigen

Kein Bikini sorgte so sehr für Schnappatmung wie der «Triangl»-Bikini – zumindest bei denen, die in den 2010er-Jahren auf der Blogging-Plattform Tumblr unterwegs waren.

Für alle, die damals zu jung, zu alt oder schlicht nicht online waren: Triangl ist eine australische Bikinimarke, die mit ihrem ikonischen Neopren-Bikini bekannt wurde. Die Modelle fallen mit ihren kräftigen Farben, der markanten schwarzen Umrandung und den tief sitzenden Hosen auf. Sie waren damals praktisch überall zu sehen.

It-Girls wie Kendall Jenner, Gigi Hadid oder Hailey Bieber machten die Marke damals weltweit bekannt und verwandelten die bunten Zweiteiler in begehrte Statussymbole. Nicht wenige Teenager dürften in dieser Zeit ihre Eltern angefleht haben, ihnen die Kreditkarte zu überlassen, um sich einen solchen Bikini leisten zu können (die Autorin dieses Artikels eingeschlossen).

Tatsächlich fand die Autorin des Artikels in ihrer Cloud ein altes Foto ihres Triangl-Bikinis. Die Aufnahme stammt aus dem Februar 2015. Bild: Lea Oetiker

Doch wie so oft bei Trendprodukten flaute der Hype irgendwann ab, und das Interesse verschwand. Die Marke nahm den Neopren-Bikini aus dem Sortiment und setzte stattdessen auf andere Modelle. Diese erreichten jedoch nie den «Kultstatus».

Dank Reality-TV wieder beliebt

Womit wohl kaum jemand gerechnet hat: 2026 feiert der Bikini tatsächlich sein Comeback und dürfte diesen Sommer erneut zum Trendmodell avancieren.

Anfang des Jahres kündigte die Bademode-Marke an, ihren ikonischen Neopren-Bikini zurückzubringen. Zunächst blieb das Interesse jedoch überschaubar, bis Kandidatin Trinity Tatum das Modell in der Reality-Show «Love Island» trug.

Es dauerte nicht lange, bis erste Bilder und Videos von Trinity im Bikini in den sozialen Medien kursierten. Besonders Millennials – und die ersten Vertreter der Gen Z – dürften dabei laut aufgeschrien haben.

Für viele ist es nicht nur die Rückkehr eines Bikinis, sondern einer ganzen Ära. Eines Lebensgefühls. Eine Zeit, in der Instagram noch in den Kinderschuhen steckte und Tumblr als ultimative Inspirationsquelle galt. Sommer mit Freunden, Selfies im Valencia-Filter, Polaroids, Frappuccinos von Starbucks, Longchamp-Taschen und Halsketten mit kleinen Schnauzern.

«Nein, nein, nein, nein!»

Unter einem Video der TikTokerin Sarah Gibson kommentiert eine Nutzerin: «Ich vermisse meinen aus dem Jahr 2014.» Eine andere schreibt: «Ich bin immer noch aufgebracht, dass ich damals keinen bekam.»

Unter einem weiteren TikTok-Beitrag von Arendse Nordbo kommentiert eine Person: «Die Natur ist wieder am Heilen», gemeint ist damit so viel wie: «Endlich wird alles wieder gut.» Eine andere Nutzerin schreibt: «2026 ist also tatsächlich wieder 2016.» In den Kommentaren teilen zudem mehrere Userinnen Bilder von dem Bikini, den sie kürzlich bestellt und bereits erhalten haben.

Doch nicht alle sind von dem Comeback begeistert. «Nein, nein, nein, nein!» oder «Bloss nicht», heisst es unter anderem in den Kommentaren weiter unter dem TikTok-Beitrag.

Kritik von damals wurde umgesetzt

Eine Nutzerin weist zudem darauf hin, dass die Bikinis alles andere als bequem waren. Der dicke Neoprenstoff sorgte zwar für einen markanten Look und guten Halt, galt jedoch nicht als besonders angenehm zu tragen. Vor allem an heissen Sommertagen empfanden viele den Bikini als steif und unbequem.

Triangl hat auf diese Kritik offenbar reagiert. Wie die Verantwortlichen gegenüber «Hypebae» erklären, sind die neuen Modelle bequemer: «Wir haben behalten, was Frauen damals liebten: die klaren Linien, den starken Farbeffekt, den Halt. Aber wir haben Komfort und Bewegung neu gedacht.»

Ob unbequem oder nicht, ob 2016 oder 2026, ob schön oder weniger, wer sich einen dieser nostalgischen Bikinis kaufen möchte, kann sich auf der Website für rund 109 Franken ein Exemplar sichern. Es gehört bereits wieder zu den «Bestsellern».