Dieser verrückte Amerikaner will die ganze (!) Schweiz in einem Tag bereisen

Der US-amerikanische Youtuber Johnny Harris liebt die Schweiz. Deshalb unterzog sich der 37-Jährige einer knallharten Challenge: Er will alle 26 Kantone innerhalb von nur 24 Stunden bereisen – mit dem ÖV. Ob er das schafft?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-amerikanische Journalist und Youtuber Johnny Harris ist ein Fan vom öffentlichen Verkehr in der Schweiz.

Im vergangenen Sommer flog der 37-Jährige zu uns, um herauszufinden, ob er schafft, die Schweiz innerhalb eines Tages nur mit Bahn, Tram, Bus und Postautos zu bereisen. Sprich: 26 Kantone in 24 Stunden.

Dieser Tage lud Harris auf seinem Youtube-Kanal das Video mit dem Titel «Wie die Schweiz das perfekte Land geschaffen hat» hoch.

Kaum online, ging der Stresstest für den Schweizer ÖV bereits viral. Bleibt noch die Frage offen: Schaffte Harris seine Challenge? Mehr anzeigen

Sorry, zuerst eine kleine Vorgeschichte: Vergangene Woche traf ich mich mit dem Musiker Pablo Nouvelle zum Interview. Irgendwann kamen wir darauf zu sprechen, dass wir beide oft und gerne mit dem Zug unterwegs sind.

Dann erzählte mir Nouvelle von einem US-amerikanischen Journalisten namens Johnny Harris, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, die Schweiz innerhalb eines Tages zu bereisen.

Sprich: 26 Kantone innert 24 Stunden – und das ausschliesslich mit dem ÖV. Ich war sofort fasziniert. Und möchte die Geschichte dieses verrückten Amerikaners darum hier weitererzählen.

Harris' Schweiz-Video geht gerade viral

Der 37-jährige Harris arbeitete mehrere Jahre bei Vox Media. Er produzierte dort die Dokumentarserie «Borders», in der er die sozialen, politischen und historischen Aspekte von Grenzen weltweit untersucht hat.

Heute arbeitete er für seine eigene YouTube‑Plattform «Johnny Harris», die mehr als 7,32 Millionen Menschen abonniert haben.

Diesen Follower*innen erzählt er aktuell in einem 45-minütigen Video mit dem Titel «Wie die Schweiz das perfekte Land geschaffen hat» von seinen unzähligen Bahn-, Tram-, Bus- und Postautofahrten innerhalb nur einer Woche.

Kaum online, ging Harris Stresstest für den Schweizer öV sofort viral. In den letzten zwölf Tagen wurde das Video sage und schreibe über 1,5 Millionen Mal angeklickt.

«In meinem Land bedeuten Autos und Parkplätze Freiheit»

Es klingt verrückt, was Harris während seinem einwöchigen Schweiz-Aufenthalt plante: Er wollte fast ausschliesslich in Zügen, Trams, Bussen und Postautos leben.

Und als wäre dies nicht bereits Herausforderung genug, stellte er sich zum Schluss seiner Reise einer komplett verrückten Challenge: Alle 26 Schweizer Kantone innert 24 Stunden nur mit dem öffentlichen Verkehr bereisen.

«Ich bin Amerikaner und verstehe nicht wirklich viel von Zügen», sagt Johnny Harris in seiner spektakulären Video-Reportage – umso faszinierter ist er vom meist reibungslos funktionieren ÖV hierzulande.

«In meinem Land bedeuten Autos und Parkplätze Freiheit, aber wenn man durch die Alpen reisen kann und so leicht in grosse Städte und kleine Dörfer kommt, dann fühlt sich das auch nach Freiheit an», so Harris weiter.

Was trieb die Schweizer dazu, Tunnels zu bauen?

Johnny Harris fragt im Video: «Was hat diese Menschen nur dazu getrieben, diese unmöglichen Tunnel für ihre Züge zu bauen?» Danach serviert er einen coolen Rückblick auf den Bau des hiesigen Eisenbahnnetzes. Später fängt der Youtuber fast an zu singen vor lauter Begeisterung über den 1982 eingeführten Taktfahrplan.

Dann endlich ist es so weit – die 24-Stunden-Challenge: «Okay, let's go!»

Ab Minute 25 im Video startet die Herausforderung – und zwar im französischen Teil des Kanton Wallis, gefolgt von Genf. Mist, da verpasst Harris bereits seinen Anschlusszug. Das fängt ja gut an.

Zum Glück kennen sich seine diversen lokalen Begleiter*innen supergut mit der SBB-App aus – und schon kann die Reise weitergehen. Waadt. Check. Neuenburg. Check. Fribourg. Check.

«Mir dreht der Kopf», sagt Harris, während er im Bahnhof Bern von einem Perron zum nächsten rennt.

In Bern ist Harris bereits eine Stunde in Verzug

Das Problem: Der Youtuber ist bereits eine Stunde in Verzug. Und er hat ja nur 24. Trotzdem scheint er guten Mutes zu sein, das gesteckte Ziel zu erreichen.

Jura. Check. Basel-Landschaft. Dort geht es mit der Tram weiter, derweil kommt Harris in den Sinn, dass er bisher noch gar nichts gegessen und blöderweise auch nichts Essbares und kein Wasser eingepackt hat.

Aber ein kleiner Hunger lässt sich locker aushalten, wenn Mensch ein grosses Ziel hat. Basel-Stadt. Check. Solothurn. Check.

Shit, da droht bereits das Ende der Challenge: Harris ist mit der SBB zwar durch den Kanton Aargau gefahren, hat aber seine Füsse nicht auf das Rüebliland gesetzt. Na ja, er (und wir auch) drücken ein Auge zu.

Harris: «Es hat wie ein Uhrwerk funktioniert»

Und dann fährt und fährt und rennt und rennt Johnny Harris in den nächsten Stunden immer weiter und weiter von einem Ort zum nächsten Ort und von einem Kanton zum nächsten Kanton und fährt und fährt immer weiter und weiter ...

Egal, welche Hindernisse ihm sich auf seiner 24-Stunden-Challenge in den Weg stellen, seine gute Laune lässt sich der 37-Jährige nicht verderben.

Und dann endlich: Es ist längst stockdunkle Nacht, aber das Ziel naht.

Glarus ist der Kanton Nummer 25. Danach fehlt nur noch eine einzige Zugfahrt und ein kurzer Spaziergang über eine Brücke, bis Johnny Harris um kurz vor halb zwei Uhr die Challenge geschafft hat.

Er ist im Graubünden angekommen. Kanton Nummer 26. Und das alles innerhalb von weniger als 23 Stunden. Wow!

«Es hat wie ein Uhrwerk funktioniert», sagt der sichtlich müde Johnny Harris am Ende seines Videos. Seine Begeisterung für die Schweiz im Allgemeinen und unseren ÖV im Speziellen ist aber auch in diesem Moment noch wunderbar spürbar.

Danke an dieser Stelle an Pablo Nouvelle für den Tipp. Das «Bötschi fragt»-Interview mit ihm erscheint übrigens am 25. Dezember auf blue News.

