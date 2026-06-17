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Archäologen fassungslos Dieses Wüsten-Geheimnis überlebte 1000 Jahre – bis jetzt

Christian Thumshirn

17.6.2026

Archäologen fassungslos – Dieses Wüsten-Geheimnis überlebte 1000 Jahre – bis jetzt

Archäologen fassungslos – Dieses Wüsten-Geheimnis überlebte 1000 Jahre – bis jetzt

Jahrhundertelang lag sie verborgen in der Wüste, nun ist sie verschwunden. Im Norden Perus wurde die sogenannte «Dreifach-Spirale», eine riesige Bodenzeichnung aus vorspanischer Zeit, mutwillig ausgelöscht.

17.06.2026

Jahrhundertelang lag sie verborgen in der Wüste, nun ist sie verschwunden. Im Norden Perus wurde die sogenannte «Dreifach-Spirale», eine riesige Bodenzeichnung aus vorspanischer Zeit, mutwillig ausgelöscht.

Christian Thumshirn

17.06.2026, 07:29

Geoglyphen gehören zu den rätselhaftesten Zeugnissen früher Hochkulturen. Die riesigen Bodenzeichnungen werden direkt in die Landschaft eingearbeitet und sind oft erst aus der Luft vollständig erkennbar.

Berühmt sind vor allem die Nazca-Linien in Peru, doch auch andere Regionen des Landes beherbergen solche jahrhundertealten Spuren vergangener Zivilisationen.

Verdacht auf Vergeltung

Die nun zerstörte «Dreifach-Spirale» befand sich in einem geschützten archäologischen Gebiet rund 560 Kilometer nördlich von Lima. Nach Angaben der Behörden könnte ihre Zerstörung mit einer Polizeiaktion gegen illegale Landbesetzer zusammenhängen.

Archäologen sprechen von einem unwiederbringlichen Verlust für das kulturelle Erbe des Landes. Das Video zeigt das rätselhafte Wüstenzeichen vor seinem Verschwinden – und das erschütternde Ausmass des Verlusts danach. Zudem geht es der Frage nach: Wer steckt hinter der Tat und was war das Motiv?

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