Normalerweise reiten hier Profis Monsterwellen – Diesmal erwischt es in Nazaré die Zuschauer Hier messen sich sonst die Besten der Besten mit den grössten Wellen Europas. Ein Ort, an dem Weltklassesurfer an ihre Grenzen gehen. Doch diesmal bleibt das Meer Nebensache – die Naturgewalt trifft die Zuschauer. 03.02.2026

Nazaré liegt an der Atlantikküste Portugals und ist weltberühmt für seine riesigen Wellen. Doch diesmal kommt die Gefahr nicht vom Meer: Aus dem Nichts zieht ein Sturm auf, heftige Böen fegen über die Klippen und überraschen die Zuschauer völlig unvorbereitet.

Auf allen Vieren gegen den Sturm

Innerhalb weniger Augenblicke wird Stehen unmöglich, selbst Gehen wird zur Herausforderung. Die Menschen stemmen sich gegen den Wind, gehen in die Knie und halten sich aneinander fest.

Wie eindrücklich die Szene ist, zeigt das Video.

