  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Normalerweise reiten hier Profis Monsterwellen Diesmal erwischt es in Nazaré die Zuschauer

Von Christian Thumshirn

7.2.2026

Normalerweise reiten hier Profis Monsterwellen – Diesmal erwischt es in Nazaré die Zuschauer

Normalerweise reiten hier Profis Monsterwellen – Diesmal erwischt es in Nazaré die Zuschauer

Hier messen sich sonst die Besten der Besten mit den grössten Wellen Europas. Ein Ort, an dem Weltklassesurfer an ihre Grenzen gehen. Doch diesmal bleibt das Meer Nebensache – die Naturgewalt trifft die Zuschauer.

03.02.2026

Hier messen sich sonst die Besten der Besten mit den grössten Wellen Europas. Ein Ort, an dem Weltklassesurfer an ihre Grenzen gehen. Doch diesmal bleibt das Meer Nebensache – die Naturgewalt trifft die Zuschauer.

Von Christian Thumshirn

07.02.2026, 19:27

Nazaré liegt an der Atlantikküste Portugals und ist weltberühmt für seine riesigen Wellen. Doch diesmal kommt die Gefahr nicht vom Meer: Aus dem Nichts zieht ein Sturm auf, heftige Böen fegen über die Klippen und überraschen die Zuschauer völlig unvorbereitet.

Auf allen Vieren gegen den Sturm

Innerhalb weniger Augenblicke wird Stehen unmöglich, selbst Gehen wird zur Herausforderung. Die Menschen stemmen sich gegen den Wind, gehen in die Knie und halten sich aneinander fest.

Wie eindrücklich die Szene ist, zeigt das Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ein wilder Ritt – meine erste Surfstunde mit 54

Ein wilder Ritt – meine erste Surfstunde mit 54

«blue News»-Redaktor Bruno Bötschi lernt Wellenreiten. Das geht jetzt sogar ohne Flugticket und Salzwasser. Denn das Wallis liegt seit Kurzem am Meer, also ein bisschen: Bötschi stürzt sich im neuen Surfergarten Alaïa Bay in Sitten in die Fluten.

17.05.2021

Mehr internationale News

Tödlicher Surf-Unfall. Wird die Eisbachwelle in München für immer gesperrt?

Tödlicher Surf-UnfallWird die Eisbachwelle in München für immer gesperrt?

Bretthartes Training. Meryem el Gardoum – Wellen jagen mit Marokkos bester Surferin

Bretthartes TrainingMeryem el Gardoum – Wellen jagen mit Marokkos bester Surferin

Mit 50 Jahren gestorben. Snowboard-Pionier und Extremsportler – das war das Leben von Ueli Kestenholz

Mit 50 Jahren gestorbenSnowboard-Pionier und Extremsportler – das war das Leben von Ueli Kestenholz

Meistgelesen

«Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»
Italienische Sensation im Eisschnelllauf ++ Vlhova gibt an Olympia ihr Comeback
Mike von Grünigen verrät: «Auch als Kind fuhr Franjo am Limit»
Ukrainischer Soldat stirbt vermeintlich im Krieg – drei Jahre später ruft er seine Familie an
Bithumb überweist versehentlich Bitcoins für 34 Milliarden