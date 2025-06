«Die klassische Clubkultur stirbt, weil temporäre Formate feste Räume verdrängen»: Nathalie Brunner alias DJ Playlove. Das Bild zeigt den Eingangsbereich der Longstreet Bar an der Langstrasse in Zürich. Bild: Keystone

Das Nachtleben in Zürich ist im Umbruch. Behauptet wird, es kämen immer weniger junge Menschen und es gebe kaum mehr Afterhour-Partys in der Limmatstadt. Ein Interview mit Nathalie Brunner alias DJ Playlove.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit 26 Jahren legt Nathalie Brunner alias DJ Playlove auf und gilt als eine der prägenden Figuren des Zürcher Nachtlebens.

Brunner ist hauptberuflich im multidisziplinären Kulturhaus Neubad in Luzern für die Geschäftsführung verantwortlich und setzt sich mit ihrem Verein «Les Belles de Nuits» seit Jahren für mehr Frauen hinter den Turntables ein.

Die Clubkultur befindet sich in einem Umbruch, nachdem kürzlich die Zukunft, einem der innovativsten Clubs in der Limmatstadt, seine Türen geschlossen hat.

«Die Clubkultur hat jeher einen grossen Beitrag dazu geleistet, dass Zürich international als spannend und kosmopolitisch wahrgenommen wird. Geld vom Paradeplatz allein reicht nicht», sagt Brunner im Interview mit blue News. Mehr anzeigen

Nathalie Brunner, du arbeitest seit 1999 als DJ. Wie wichtig ist das Nachtleben für dich persönlich?

I’m a creature of the night, a slave to the rhythm – or perhaps more precisely: une Belle de Nuit.

Wie hat sich aus deiner Sicht in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Nachtleben in Zürich verändert?

Es gibt kaum noch eine funktionierende Afterhour-Kultur in Zürich, so wie früher mit den Clubs Spider Galaxy, ChaChaCha, Stairs, Hubertus, Depot und wie sie alle hiessen. Dafür wurde das Angebot vom Drogeninformationszentrum Zürich spürbar ausgebaut.

Ich selbst bin älter geworden, und was einst Jugendkultur war, ist inzwischen zu einem generationsübergreifenden Phänomen mutiert. Das beeindruckt mich ungemein. Es ist nichts mehr mit: Dekade Hippie, Dekade Disco, Dekade Punk. Spätestens seit dem Mauerfall tanzt die 4/4-Takt-Kultur unermüdlich im Viereck.

Gerade in den letzten 30 Jahren haben sich auf diesem Weg viele bereichern können. Manche sind reich geworden, viele haben Dinge erlebt, die sie für immer lieben und nie vergessen werden. Ich freue mich schon auf all die Rave-Geschichten im Altersheim.

Du hast früh begonnen, eigene Partys zu veranstalten. Warum war dir das wichtig?

Am Anfang hat mich niemand gebucht – also habe ich zusammen mit Freundinnen und Freunden selbst Partys organisiert. Ganz nach dem Motto: nicht jammern, einfach machen.

«Am Anfang hat mich niemand gebucht – also habe ich zusammen mit Freundinnen und Freunden selbst Partys organisiert»: Nathalie Brunner alias DJ Playlove. Bild: Martin Lustenberger

Schweizer Clubs beklagen sich, dass weniger junge Menschen kommen. Woran könnte das liegen?

Seit der ersten Euphorie nach der Corona-Pandemie fragen sich alle: Wo bleibt der Nachwuchs? Die Gründe sind diffus. Vieles ist heute eventisiert und muss dokumentiert werden. Die klassische Clubkultur stirbt, weil temporäre Formate feste Räume verdrängen. Dabei brauchen wir Orte, an denen echte Beziehungen entstehen, nicht nur Konsum.

Clubs wirken für viele altmodisch oder exklusiv. Als Teenager konnte ich mir Eintritte und Drinks nicht leisten – also suchte ich Off-Spaces und illegale Partys. Ich hoffe, die Jungen verschwenden auch ihre Jugend, denn dazu ist sie da.

Weil viele nicht mehr bis in den Morgen im Club bleiben wollen, boomen Day-Raves. Gleichzeitig trinken viele weniger Alkohol. Zu welcher Gruppe gehörst du?

Ich bin Raverin. Erste Reihe links, mit Ohrstöpseln vor oder je nach Grösse im Subwoofer tanzen, und meist eine der Letzten auf der Tanzfläche. Ich liebe gute Drinks mit viel Eis – mit und ohne Alkohol – und wilde Nächte mit Freundinnen und Freunden. Die Nacht ist mein Spielplatz.

Daytimer? Gerne – direkt nach dem Club oder an dreitägigen Festivals. Schlafen ist in dieser Zeit überbewertet.

Wie wichtig ist Clubkultur für eine Stadt wie Zürich?

Ohne lebendige Subkultur sind wir nur Provinzhauptstadt an der Limmat in Swizzneyland. Die Clubkultur hat jeher einen grossen Beitrag dazu geleistet, dass Zürich international als spannend und kosmopolitisch wahrgenommen wird. Geld vom Paradeplatz allein reicht nicht. Es braucht laute Orte ohne Zwang und viel Liebe zur Musik. Orte, die uns niederschwellig zusammenbringen. Erschwingliche Labore für Kunst, Kultur und Gemeinschaft.

Szenenkenner Philipp Meier sagte kürzlich im Interview mit blue News, es fehle in Zürich eine tiefgehende Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Nachtlebens. Wahr oder nicht?

Der Begriff «Nachtleben» darf einmal genauer definiert werden. Wie fördern wir etwas, das im Kulturbudget kaum vorkommt? Noch immer wird unsere Musikkultur und artverwandte Künste unter Pop, Rock und Jazz kategorisiert. Alle sprechen von lebendiger Kultur der Schweiz und Clubkultur. Was ist Underground, was Kommerz? Es geschieht viel Positives – aber ich wünsche mir, dass mehr aktiv verhandelt und vor allem gezielt gefördert wird.

Ist Clubbing heute politischer als früher?

Die Welt ist politischer geworden: Kriege, Klimakrise, Rechtsrutsch, Inflation. Die Sorglosigkeit meiner Jugend bröckelt. Man braucht viel Kraft, um sich das alles auf der Tanzfläche kurz wegzutanzen. Nichts mehr Friede, Freude, Eierkuchen.

2013 hast du mit anderen den Verein «Les Belles de Nuit» gegründet. Was ist euer Ziel?

Wir wollen unterrepräsentierten Gruppen im Nachtleben eine Plattform bieten und Sichtbarkeit sowie Teilhabe fördern. Noch immer sind nur etwa 10 Prozent der gebuchten Acts weiblich gelesene Personen oder Queers. BIPoC sind noch seltener vertreten. Es hat sich einiges verbessert, aber es bleibt viel zu tun. Diversität und Inklusion sind uns eine Herzensangelegenheit.

«Wir müssen uns gegenseitig, zuhören und beibringen was geht und was nicht so angebracht ist.»: Nathalie Brunner alias DJ Playlove über die Clubkultur in Zürich. Bild: Keystone

Einige queerfreundliche Clubs haben neue Hausregeln eingeführt, um sich vor ungewünschtem Verhalten zu schützen. Was hältst du davon?

Das ist richtig und wichtig. Clubs wollen Safer Spaces sein – dafür braucht es eine klare Türpolitik und empathische Selektion. Am besten mit einem Rauswurf, der sich anfühlt wie ein feuchter Zungenkuss im Darkroom. Wichtig ist: erklären, nicht bloss aussortieren.

Der Ton macht die Musik. Niemand kommt aware auf die Welt. Wir alle haben unsere individuellen Lebensschulen und Backgrounds. Wir müssen uns gegenseitig zuhören und beibringen, was geht und was nicht so angebracht ist. Einen wohlwollenden Umgang finden, in dem sich alle wohlfühlen. Willst du ein Beispiel?

Gerne.

«Hey, heute ist ein besonderer Anlass nur für TINFA*-Personen. Komm gerne mit deiner Gang nächste Woche wieder, wenn XY spielt.» Oder: «Hast du dich informiert, was heute bei uns läuft? Schau einmal auf unsere Website für nächste Male.»

Haben Türsteher*innen wirklich die meiste Macht im Nachtleben?

Vielleicht. Und vielleicht ist das ein Grund, warum es vielen Clubs schlecht geht. Die Leute wollen keine Machtspiele – sie kaufen lieber im Voraus eher spontan ein Ticket. Oder eben lieber auf ein Mega-Top-Event in einem fancy Off-Space. Da klappt es dann auch besser mit der Selbstdarstellung und den Selfies fürs Social Media.

Wie sieht eine gute Türpolitik aus?

Achtsam. Und auf Augenhöhe. Unendlich starke Nerven und ein Lächeln.

Was macht einen guten Türsteher*in aus?

Am schönsten wäre: Es braucht gar keine.

Wie hoch ist die Chance, nach einer Diskussion an der Tür doch noch reinzukommen?

Gleich null. Es sei denn, du kommst mit Plattentasche und behauptest, in zehn Minuten aufzulegen.

Früher pilgerten viele nach Berlin. Wo ist das Nachtleben heute besonders spannend?

Berlin ist immer noch Pilgerziel – auch wenn viele Clubs verschwinden. Dafür gibt es Institutionen wie Berghain oder Tresor, wo man tagelang nicht mehr rauskommt. Für modernen Hedonismus empfehle ich Festivals.

Aber auch in der Schweiz gibt es magische Orte und viel zu entdecken – zum Beispiel Multiplay, Am Bach oder Tipi. Und in Zürich Rhizom, Blockparty oder kleine, verspielte bis dunkle Spaces, die nicht alles für den Instagram-Algorithmus geben, um dich anzulocken. Ausgehen hilft beim Entdecken versteckter Orte, beim Kennenlernen neuer Leute und gegen Text-Neck, Nomophobie und Dopamin-Fatigue.

Wann warst du zuletzt in einem Club tanzen?

An Auffahrt – im Neubad Klub Luzern und bei der «Ein Nacht am Bach»-Festivalparty mit drei Floors. Ich pflege gerade meinen Kater und die Blasen an den Füssen vom Tanzen.

Mehr Videos aus dem Ressort