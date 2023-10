Dodo: «Meinen Lieblingswitz erzählte mir Beni Thurnheer im Backstage»

«Ich esse viel zu wenig frischen Sonntags-Zopf mit selbstgemachten Quittenmus-Confi»: Dodo über das, was er am Wochenende mehr machen sollte. Bild: Jen Ries

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Reggae- und Raggasänger Dodo.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dodo ist ein Reggae- und Raggasänger.

Der 46-Jährige reiste in einem zum Studio umgebauten Schiffscontainer nach Afrika und produzierte mit lokalen Künstler*innen Musik. Das Resultat ist die Multimedia-Show «Yopougon – Way Back Home» , die ab 21. Oktober in ausgewählten blue Cinemas zu sehen ist.

In der Rubrik «22 Sonntags-Fragen» verrät Dodo, was sein schönster Moment der vergangenen Wochen war und welchen Gegenstand er am Wochenende am meisten braucht. Mehr anzeigen

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast ist Dodo.

Der Reggae- und Raggasänger hat in den nächsten Monaten so einiges vor. Seine Multimedia-Show «Yopougon – Way Back Home» ist ab 21. Oktober in ausgewählten blue Cinemas zu sehen. Zudem wird der 46-Jährige künftig die TV-Show «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» auf 3+ moderieren.

1. Dodo, es bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Konzertbühne.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Den Dreh der neusten Staffel «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert», die ich als Gastgeber hosten durfte. Meine Gäste haben sich so krass geöffnet und ich durfte teilhaben an den schönen und traurigen Geschichten ihrer Leben.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Ich habe gelernt, dass ich mein Schicksal selber in der Hand habe. Und ich werde mir von keiner Mehrheit diese «Macht selber zu bestimmen» nehmen lassen.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Ich gehe am Montag einkaufen. Samstags spiele ich Konzerte oder erhole mich vom Konzert am Freitag.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Ich liebe die Schneider und Designer «Eniline» aus Bern. Dann liebe ich die afrikanischen Designs der Zürcher Marke «Poplin». Und meine Hüte kaufe ich mir immer beim Hutmacher «Oxblood» in der Europaallee in Zürich.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Mit dem US-amerikanischen Schriftsteller Napoleon Hill.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

James Bond interessiert mich nicht.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

«Ragnarök».

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Ich war am Radar-Festival an der Zürcher Langstrasse. In verschiedenen coolen Locations hat man die Chance viele Newcomer-Artists zu entdecken.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

Wenn an einer Party jemand die Songs vom Zürcher Reggaesänger Phenomden laufen lässt, dann bin ich unstoppable.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Kommt darauf an, wer neben mir liegt.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Sicher, ja.

«Den Dreh der neusten Staffel ‹Sing meinen Song›, die ich als Gastgeber hosten durfte»: Dodo über den schönsten Moment in den vergangenen Wochen. Bild: Jen Ries

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Vor drei Monaten fand der Gedenkgottesdienst für meine Grossmama in der katholischen Kirche in Benken SG statt.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Das Mikrofon.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Ich gehe Eisbaden.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Freiburger Fondue.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Mein Hippie-Bus.

18. Locarno oder Lugano?

Locarno.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

An die Sängerinnen Danitsa und KTGorique. An die schönen Weinberge, wenn man mit dem Zug nach Lausanne einfährt. An die wunderschöne Skiregion Les Diablerets, an das Montreux Jazz Festival und an das Paleo Festival.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Ich esse viel zu wenig frischen Sonntags-Zopf mit selbstgemachten Quittenmus-Confi.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

«I am whatever you say I am»: Eminem in «The Way I Am».

22. Ihr Lieblingswitz?

Meinen Lieblingswitz hat mir einmal Beni Thurnheer in einem Backstage erzählt. Wie lange dauert ein Fussballmatch zwischen Jamaika und Kolumbien? So lange, bis alles Gras weggeraucht ist und alle Linien gezogen wurden.

Dodo füllte den Fragebogen schriftlich aus.

Hinweis: blue News gehört genau wie die blue Cinemas zu der blue Entertainment AG.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschis Mutprobe: Er weint, aber zieht es eiskalt durch Manche suchen beim Eisbaden den Nervenkitzel, andere erhoffen sich eine positiven Effekt auf die Gesundheit. blue News-Redaktor Bruno Bötschi hat es ausprobiert – und hat geweint vor Angst und gelacht Glück. 24.02.2022