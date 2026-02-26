Jetzt fängt sie für viele wieder an, die Zeit des Niesens und der tränenden Augen. Meteoschweiz

Mit den ersten warmen Tagen steigt in der Schweiz die Pollenbelastung deutlich an – das dürfte vor allem Heuschnupfen-Betroffene ärgern. Besonders Hasel, Erle, Birke, Gräser und Ambrosia sorgen je nach Saison für starken Pollenflug.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Das schöne Wetter in dieser Woche bringt auch einen intensiven Pollenflug – und damit Hochsaison für Heuschnupfen. Viele Allergiker*innen kennen ihre Beschwerden genau, wissen aber oft nicht, wie die Pflanzen aussehen, die dahinterstecken.

Wir zeigen die wichtigsten Übeltäter mit Bildern und liefern dazu kurze, verständliche Fakten: Wann blühen sie? Wo kommen sie vor?

Hasel

Du erkennst die Hasel oft als Strauch. Im Winter hängen daran lange, gelbliche Kätzchen (männliche Blüten). Sie blüht in der Schweiz meist von Januar bis April. Viele reagieren, weil lokal sehr viele Pollen in der Luft sind – und weil es oft Kreuzreaktionen mit Birke und Erle gibt.

So sieht die Hasel aus Die Übeltäter im Frühling: Blütenkätzchen an einem Haselnussstrauch. Bild: KEYSTONE So sieht das Blatt einer Gemeinen Hasel aus. Bild: Willow/CC BY So sehen unreife Haselnüsse aus. Bild: KEYSTONE So sieht die Hasel aus Die Übeltäter im Frühling: Blütenkätzchen an einem Haselnussstrauch. Bild: KEYSTONE So sieht das Blatt einer Gemeinen Hasel aus. Bild: Willow/CC BY So sehen unreife Haselnüsse aus. Bild: KEYSTONE

Erle

Die Erle ist meist ein Baum, kann aber auch ein Strauch sein. Auch sie bildet auffällige Kätzchen. In der Schweiz blühen Schwarz- und Grauerle typischerweise Januar bis April – und die in Städten häufig gepflanzte Purpurerle kann sogar schon um Weihnachten Pollen in die Luft bringen. Du reagierst, weil Erlenpollen zu den ersten Pollen im Jahr gehören und lokal in grosser Menge auftreten.

So sieht die Erle aus Je nach Standort und Sorte können Erlen etwa 25 bis 30 Meter hoch und bis zu 120 Jahre alt werden. Bild: KEYSTONE Zapfen und Früchte einer Erle Bild: Roger Culos/CC BY-SA 3.0 Illustration von Alnus glutinosa. Bild: PD So sieht die Erle aus Je nach Standort und Sorte können Erlen etwa 25 bis 30 Meter hoch und bis zu 120 Jahre alt werden. Bild: KEYSTONE Zapfen und Früchte einer Erle Bild: Roger Culos/CC BY-SA 3.0 Illustration von Alnus glutinosa. Bild: PD

Birke

Die Birke erkennst du oft an der hellen Rinde und an den Kätzchen, die später hängen. Sie blüht in der Regel März bis Mai. Viele Allergikerinnen und Allergiker reagieren stark, weil Birkenpollen als wichtigstes Baumpollenallergen gelten und die Birke sehr viele Pollen produziert. Zudem gibt es häufig Kreuzreaktionen (zum Beispiel mit Hasel und Erle).

So sieht die Birke aus So sehen die Kätzchen der Birke aus. Bild: Lucyin/CC BY-SA 4.0 Blätter einer Birke. Bild: Wilde Natur/CC BY-SA 2.0 Die Broke der Birke (manchmal auch Rinde genannt) kann, je nach Art, weiss sein. Bild: KEYSTONE Birkenallergiker*innen haben oft Kreuzallergien. Bild: KEYSTONE So sieht die Birke aus So sehen die Kätzchen der Birke aus. Bild: Lucyin/CC BY-SA 4.0 Blätter einer Birke. Bild: Wilde Natur/CC BY-SA 2.0 Die Broke der Birke (manchmal auch Rinde genannt) kann, je nach Art, weiss sein. Bild: KEYSTONE Birkenallergiker*innen haben oft Kreuzallergien. Bild: KEYSTONE

Gräser

Gräser stehen praktisch überall: Wiesen, Weiden, Wegränder – beim Blühen siehst du oben Rispen oder Ähren, oft mit herausstehenden Staubbeuteln. In der Schweiz blühen Gräser allgemein von Ende April bis August, mit einem Höhepunkt von Mai bis Mitte Juli. Viele reagieren, weil Gräser das wichtigste Pollenallergen in der Schweiz sind und die Saison lange dauert.

So sehen Gräser aus Freisetzung von Pollen aus den Blüten von Dactylis glomerata Bild: CC0 So sieht der Blütenstand des Gewöhnlichen Knäuelgras aus. Bild: Kristian Peters/CC BY-SA 3.0 So sieht das Gewöhnliche Ruchgras aus. Bild: Kristian Peters/CC BY-SA 3.0 So sehen Gräser aus Freisetzung von Pollen aus den Blüten von Dactylis glomerata Bild: CC0 So sieht der Blütenstand des Gewöhnlichen Knäuelgras aus. Bild: Kristian Peters/CC BY-SA 3.0 So sieht das Gewöhnliche Ruchgras aus. Bild: Kristian Peters/CC BY-SA 3.0

Ambrosia

Ambrosia wirkt wie ein unscheinbares Unkraut: doppelt fiederteilige, beidseits grüne Blätter, oft ein rötlicher, behaarter Stängel. Sie blüht August bis September und verlängert so die Pollensaison bis in den Spätsommer. Viele reagieren heftig, weil die Pollen sehr stark allergen sind und häufiger auch Asthma auslösen. In der Schweiz kommt die Pflanze vor allem im Tessin und in der Westschweiz vor.