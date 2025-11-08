Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Laser liefert endlich BeweiseEin verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas
Von Evita Rauber und Christian Thumshirn
9.11.2025
Der britische Archäologe Percy Fawcett brach 1925 zur Suche nach der sagenhaften «City of Z» auf – und kehrte nie zurück. Heute zeigt moderne Laser-Technologie: Im Dschungel gab es einst tatsächlich Städte.
Seit Jahrhunderten fasziniert die Vorstellung von verborgenen Städten im Amazonas-Urwald.
Besonders berühmt ist die Geschichte des britischen Forschers Percy Fawcett, der im frühen 20. Jahrhundert nach der sagenumwobenen «City of Z» suchte – und im Dschungel spurlos verschwand.
Der Reiz des Unbekannten inspirierte auch Hollywood: Der Film «The Lost City of Z» (2016) erzählt die Geschichte von Fawcett – eindrucksvoll gespielt von Charlie Hunnam – und seiner lebensgefährlichen Expedition ins Herz des Amazonas.
Lange galten Berichte über riesige Siedlungen im Amazonas als reine Mythen. Doch moderne LiDAR-Technologie zeigt, dass es im Urwald tatsächlich grosse, hoch entwickelte Städte gab.
Wissenschaft im Wandel
Diese neuen Entdeckungen verändern unser Bild der Amazonas-Region grundlegend:
Bis in die späten 80er-Jahre galt der Regenwald als unberührte Wildnis, zu feucht und nährstoffarm, um dauerhaft grosse Gemeinschaften zu ernähren.
So funktioniert der LiDAR-Laser:
LiDAR («Light Detection and Ranging») sendet Laserimpulse aus, die vom Boden reflektiert werden. Daraus entsteht ein hochpräzises 3D-Abbild der Landschaft. Im Amazonas-Regenwald durchdringt LiDAR den «grünen Vorhang» – am Computer lassen sich die Vegetationsschichten einfach ausblenden.
Doch hochpräzise Laseraufnahmen aus der Luft zeigen ein anderes Bild – ein dicht besiedeltes Gebiet mit ausgeklügeltem Strassennetz, Bewässerungssystemen und landwirtschaftlichen Flächen.
Forschende sprechen von einer «vergessenen Zivilisation», die den Regenwald nicht zerstörte, sondern im Einklang mit ihm lebte.
Mehr zur Spurensuche nach der verborgenen Stadt Z und den spektakulären, neuen Entdeckungen erfährst du in unserem Video-Explainer.
