Laser liefert endlich Beweise Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Von Evita Rauber und Christian Thumshirn

9.11.2025

Laser liefert endlich Beweise – Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Laser liefert endlich Beweise – Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Der britische Archäologe Percy Fawcett brach 1925 zur Suche nach der sagenhaften «City of Z» auf – und kehrte nie zurück. Heute zeigt moderne Laser-Technologie: Im Dschungel gab es einst tatsächlich Städte.

24.10.2025

Der britische Archäologe Percy Fawcett brach 1925 zur Suche nach der sagenhaften «City of Z» auf – und kehrte nie zurück. Heute zeigt moderne Laser-Technologie: Im Dschungel gab es einst tatsächlich grosse Städte.

Von Evita Rauber und Christian Thumshirn

09.11.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Filmfabrik Hollywood machte den Archäologen und Entdecker Percy Fawcett zum Helden – doch hinter «The Lost City of Z» steckt mehr als eine Legende.
  • Moderne Forschende entdecken im Regenwald immer mehr Siedlungsreste, die darauf hindeuten, dass es seit Jahrtausenden riesige Städte im Herzen Brasiliens gab.
  • Was als Mythos begann, wird zur wissenschaftlichen Sensation – und rückt die Stadt Z plötzlich näher, als je zuvor.
Mehr anzeigen

Seit Jahrhunderten fasziniert die Vorstellung von verborgenen Städten im Amazonas-Urwald.

Besonders berühmt ist die Geschichte des britischen Forschers Percy Fawcett, der im frühen 20. Jahrhundert nach der sagenumwobenen «City of Z» suchte – und im Dschungel spurlos verschwand.

Der Reiz des Unbekannten inspirierte auch Hollywood: Der Film «The Lost City of Z» (2016) erzählt die Geschichte von Fawcett – eindrucksvoll gespielt von Charlie Hunnam – und seiner lebensgefährlichen Expedition ins Herz des Amazonas.

1924 bricht Percy Fawcett mit seinem Sohn Jack und dessen Freund Raleigh Rimmel ins brasilianische Mato Grosso im südwestlichen Amazonasgebiet auf, um die Stadt «Z» zu finden – die drei Männer gelten seitdem als verschollen.
1924 bricht Percy Fawcett mit seinem Sohn Jack und dessen Freund Raleigh Rimmel ins brasilianische Mato Grosso im südwestlichen Amazonasgebiet auf, um die Stadt «Z» zu finden – die drei Männer gelten seitdem als verschollen.
Bild: IMAGO/Gemini Collection

Lange galten Berichte über riesige Siedlungen im Amazonas als reine Mythen. Doch moderne LiDAR-Technologie zeigt, dass es im Urwald tatsächlich grosse, hoch entwickelte Städte gab.

Wissenschaft im Wandel

Diese neuen Entdeckungen verändern unser Bild der Amazonas-Region grundlegend:

Bis in die späten 80er-Jahre galt der Regenwald als unberührte Wildnis, zu feucht und nährstoffarm, um dauerhaft grosse Gemeinschaften zu ernähren.

So funktioniert der LiDAR-Laser:

LiDAR («Light Detection and Ranging») sendet Laserimpulse aus, die vom Boden reflektiert werden. Daraus entsteht ein hochpräzises 3D-Abbild der Landschaft. Im Amazonas-Regenwald durchdringt LiDAR den «grünen Vorhang» – am Computer lassen sich die Vegetationsschichten einfach ausblenden.

Doch hochpräzise Laseraufnahmen aus der Luft zeigen ein anderes Bild – ein dicht besiedeltes Gebiet mit ausgeklügeltem Strassennetz, Bewässerungssystemen und landwirtschaftlichen Flächen.

Forschende sprechen von einer «vergessenen Zivilisation», die den Regenwald nicht zerstörte, sondern im Einklang mit ihm lebte.

Mehr zur Spurensuche nach der verborgenen Stadt Z und den spektakulären, neuen Entdeckungen erfährst du in unserem Video-Explainer.

Weiterführende Literatur:

- David Grann, The Lost City of Z, Taschenbuch, ISBN 978-1-398-54066-8

