Gaston Ist leider ein leidiges Thema. Es gibt Hundehalter die zu wenig aufpassen und es gibt Fahrradfahrer die denken die Welt gehört ihnen, mal abbremsen weil etwas im weg ist geht schon gar nicht, man könnte denken , sie verpassen sonst einen Termin. Du kannst als seriösen Hundehalter auf die Wanderwege ausweichen , aber auch dort kommt es immer wieder zum Kontakt mit Biker. Leider ein schwieriges Thema. Der Ego überwiegt, schön das es noch ein paar wenige gibt die auch mal danke sagen wenn man den Hund auf die Seite nimmt, trotz das es ein Wanderweg und nicht der Veloweg ist.

Chappatzen20 Toleranz und respeckloser Umgang mit anderen Mensche ist in Zürich überall zu erleben.

Es "mänschelet" ich sage es ist ein Respeckloses miteinander.



Es wird nicht besser, und es wird nicht besser werden weil der Mensch an sich ein Egomane.



Und die liebe Politik macht Regeln und Vorschriften, aber niemand hält sich daran.



Der Fussgänger fluch über die Velofahre und Trimotinetfaher auf den Gehweg Der Velofahrer über die Autos und Ungekehr.



Tatsache ist die Dewise heiss ich zuerst und ich hab immer Recht.



Stopp, ist kein Stop. Rot ist eher Grün und Anstand ist e was unnötiger das nur Äerger macht.

Warum soll der Mensch sich änderen, ALS Rüppel gehts ja auch und erst noch schneller

Fraubi1 Chappatzen20 In ZH sowieso. Ein trauriger Ruhm.

Fraubi1 Chappatzen20 Die Menge machts. Irgendwo müssen auch Hunde noch frei laufen können. Oft kommen die Biker so schnell, man hat kaum eine Chance, zu reagieren - ob mit oder ohne Hund.

Meine Hunde können alles: Schnelles Herbeikommen, Steh oder Sitz auf Distanz, damit die Biker sicher vorbeifahren können. Keiner meiner Hunde startet, um einen Velofahrer zu belästigen, einer wurde aber schon 2 x grob angefahren. Wir hatten die Velos nicht kommen hören. Velos brauchen dringendst Kennzeichen, damit das Rambo dasein endet! Trotzdem erlebe ich auch viele !! anständige Velofahrer, die wenn nötig früh genug bremsen, rufen, sich bedanken! So machts Freude! Es ist im Dorf, nicht in der Stadt.

Herzlichen Dank an euch!

rolfkielholz Die Hauptursache für die zunehmenden Konflikte, in die -ganz alllgmein gesprochen -Velofahrer verwickelt sind, liegt in der Tatsache, dass behördlicherseits diese als die „besseren Menschen“ betrachtet + behandelt werden. Dass diese sich dadurch durch ihr Verhalten bestätigt fühlen, ist eben die Folge davon. Disziplinlosigkeiten insbesondere im Verkehr auf und neben der Strasse werden in der Regel nicht geahndet und gehören heute zum täglichen Geschehen. Wohin diese Permissivität noch führt, ist ungewiss!

PeaceLover rolfkielholz Oha. Und schon ist der Schuldige gefunden. Ich sehe das Problem ganz klar bei allen und jedem der seinen persönlichen Egoismus ob an der Leine, im Turnschuh, auf dem Gepäckträger oder im Kofferraum spazieren führt. Leider sind viele Menschen schlicht nicht sehr Rücksichtsvoll und vor allem nimmt die Konfliktfähigkeit ab. Meine 10 Jährige Tochter wurde absolut Grundlos von einem Rentner vom Rad getreten, übelst Beschimpft und beinahe auch noch geschlagen worden. Die Bevorzugung der Radfahrer kann ich nicht nachvollziehen. Mein Problem sind generell freilaufende Hunde. Und warum kann man keine Lösung finden um rollenden und laufenden Verkehr irgendwie zu trennen?

GOCKELY rolfkielholz

So ein Quatsch, wohl kein Freund vom Velo...

rolfkielholz GOCKELY Natürlich habe ich mit dem vielfältigen Aufschrei der über allem Recht (Strassenverkehrsgesetz zB) stehenden Velofahrer gerechnet. Das Dumme ist nur, dass ich zu 75% ÖV-Benutzer und der Rest Fussgänger und selbst Velofahrer bin…..