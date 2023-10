Deutscher Street-Art-Künstler: Er repariert die Welt mit Lego-Steinen 13.10.2023

Vom Time Square in New York bis zur Chinesischen Mauer, überall erblickt Jan Vormann Löcher in Gemäuern – und flickt sie mit Lego-Steinen. Dabei zählt der deutsche Bildhauer auch auf die Mithilfe seiner Fangemeinde.