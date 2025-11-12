  1. Privatkunden
«Kinder rannten raus und schrien» Erotikfilm in der Lounge – Fährgesellschaft entschuldigt sich

Oliver Kohlmaier

12.11.2025

Auf einer Fähre von Frankreich nach England wurde Passagieren in der Lounge ein «Erwachsenenfilm» gezeigt.
Auf einer Fähre von Frankreich nach England wurde Passagieren in der Lounge ein «Erwachsenenfilm» gezeigt.
AP Photo/Scott Heppell/Keystone (Archivbild)

«Es war ein bisschen verrückt»: Auf einer Fahrt von Frankreich nach England bekamen Passagiere nach dem Formel-1-Grand-Prix einen Erotikfilm zu sehen. Die Fährgesellschaft muss sich entschuldigen.

Redaktion blue News

12.11.2025, 19:55

12.11.2025, 19:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Passagiere in der Lounge einer Fähre bekamen nach einem Formel-1-Rennen einen «Erwachsenenfilm» gezeigt.
  • Laut einer Augenzeugin liefen Kinder «schreiend» aus der Lounge, Eltern waren empört.
  • Die Fährgesellschaft entschuldigt sich für den Vorfall. Der Film sei «versehentlich» gezeigt und der Kanal nun aus der Senderliste gestrichen worden. 
Mehr anzeigen

Kurioser Vorfall auf dem Weg durch den Ärmelkanal: Nach einem Formel-1-Rennen bekamen die Passagiere in der Lounge einer Fähre einen Erotikfilm zu sehen.

Dies berichtet die «The Argus» aus Brighton. Dadurch bekamen auch Kinder an Bord einen «Hardcore-Porno» zu sehen, wie es ein befragter Passagier bezeichnete.

Die Fährgesellschaft DFDS erklärte, es sei «sehr bedauerlich», dass sich dieser Vorfall an Bord der Fähre von Dieppe in Frankreich nach Newhaven in Sussex ereignet habe.

Sollten sogar noch Strafe zahlen. Kreuzfahrtschiff lässt Familie stehen – 30'000 Franken weg

Sollten sogar noch Strafe zahlenKreuzfahrtschiff lässt Familie stehen – 30'000 Franken weg

Demnach wurde versehentlich ein «Erwachsenenfilm» auf dem Fernseher in der Lounge ausgestrahlt, wo zuvor noch ein Formel-1-Grand-Prix lief. 

«Die Leute waren wirklich verärgert»

Eine Passagierin sagte der Zeitung: «Ich war an der Hauptrezeption (…), als plötzlich Kinder aus dem Liegesessel-Bereich herausrannten und schrien. Einige Eltern kamen heraus und baten den Mann, der dort arbeitete, das Problem mit dem Fernseher zu beheben. Sie sagten: ‹Im Fernsehen läuft ein Hardcore-Porno.› Ich konnte es nicht sehen, aber es war hörbar.»

Die Frau sagte weiter: «Es gab Eltern, die ihren Kindern erklärten, dass nicht alle Erwachsenen das tun. Es war ein bisschen verrückt. Die Überfahrt mit der Fähre war ein einziges Chaos. Die Leute waren wirklich verärgert.»

Kanal aus Senderliste gestrichen

Ein DFDS-Sprecher erklärte, der Vorfall habe sich während einer Verspätung ereignet. Aufgrund eines technischen Defekts im Hafen von Newhaven sei die Fähre nach Frankreich zurückgeschickt worden.

Eine Gruppe von Passagieren habe schliesslich gefragt, ob sie den Grand Prix im Fernsehen in den Lounges an Bord sehen könnten. Der Film sei nach dem Rennen gezeigt worden.

Allein Matratze kostet 200'000 Franken. So lebt es sich in der teuersten Kreuzfahrt-Suite der Welt

Allein Matratze kostet 200'000 FrankenSo lebt es sich in der teuersten Kreuzfahrt-Suite der Welt

DFDS erklärte weiter, die Besatzung habe nicht gewusst, dass der Film ausgestrahlt werden sollte. «Sobald die Besatzung auf den Inhalt aufmerksam gemacht wurde, wurde der Kanal umgehend gewechselt.»

Zudem sei der TV-Kanal seitdem aus der Liste der auf dem Schiff verfügbaren Sender entfernt worden, hiess es weiter. «Das wird nicht wieder vorkommen. Wir bedauern die verständliche Verärgerung und Wut, die dies verursacht hat.»

