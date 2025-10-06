  1. Privatkunden
Verrückter Weltrekord Extremsportler hüpft mit seinem Velo den Eiffelturm hoch

Nicole Agostini

6.10.2025

Verrückter Weltrekord: Extremsportler hüpft mit seinem Velo den Eiffelturm hoch

Verrückter Weltrekord: Extremsportler hüpft mit seinem Velo den Eiffelturm hoch

Aurélien Fontenoy hüpft mit seinem Velo auf den 300 Meter hohen Eiffelturm in Paris – in 12 Minuten und 30 Sekunden. Das ist Weltrekord. Jetzt plant der 35-Jährige das höchste Gebäude der Welt zu erklimmen.

06.10.2025

Aurélien Fontenoy hüpft mit seinem Velo auf den 300 Meter hohen Eiffelturm in Paris – in 12 Minuten und 30 Sekunden. Das ist Weltrekord. Jetzt plant der 35-Jährige das höchste Gebäude der Welt zu erklimmen.

Nicole Agostini

06.10.2025, 23:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aurélien Fontenoy hat einen Weltrekord in der Disziplin Velo-Turmspringen gebrochen. Er erklomm den Eiffelturm in Paris innert 12 Minuten und 30 Sekunden.
  • Der 35-jährige Franzose bereitete sich vier Jahre auf seine spektakuläre Aktion vor.
  • Nun will Fontenoy noch weiter nach oben springen – sein grosses Ziel ist der Burj Khalifa in Dubai, das mit 828 Meter aktuell höchste Gebäude der Welt.
Mehr anzeigen

Aurélien Fontenoy ist der neue Weltrekordhalter für einen einzigartigen Sport: Der französische Extremsportler sprang mit seinem Velo den 300 Meter hohen Eiffelturm in Paris innerhalb von 12 Minuten und 30 Sekunden hoch.

Fontenoy brach damit den bisherigen Weltrekord seines Landsmannes Hugues Richard, der im 2002 für die gleiche Strecke 19 Minuten und vier Sekunden benötigte.

Mehr als eine Million Follower auf TikTok

Was einst nur eine vage Idee war, entwickelte sich laut Aurélien Fontenoy in den vergangenen vier Jahren immer mehr zum konkreten Projekt. Der 35-Jährige hat sich vor fünf Jahren aus dem Mountainbike-Rennsport zurück, weil er Lust auf neue Herausforderungen verspürte.

Seither teilt er regelmässig Videos in den sozialen Medien, die ihn bei der Bewältigung von mehr oder weniger verrückten sportlichen Aktivitäten zeigen.

Die Fans lieben, was Fontenoy macht: Auf seinem Instagram-Account hat er 366'000 Follower*innen und auf TikTok folgen ihm sogar über eine Million Menschen.

Wolkenkratzer Burj Khalifa in Dubai als grosses Ziel

«Mein Plan ist es, die grössten Türme mit meinem Velo zu besteigen,» sagte Aurélien Fontenoy im Interview mit CNN nach seiner erfolgreichen «Weltrekordfahrt» auf den Eiffelturm

Und weiter: «Ich stehe in Kontakt mit den Verantwortlichen von anderen Türmen auf der Welt. Mein grosses Ziel ist die Besteigung des Burj Khalia.»

Dieser Wolkenkratzer steht in Dubai und ist seit 2008 mit einer Höhe von 828 Meter das höchste Gebäude der Welt.

