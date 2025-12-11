Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei Ein Skydiver bleibt am Flugzeug hängen – sein Reservefallschirm verhakt sich am Flügel. Hilflos baumelnd, nur mit einem Messer ausgerüstet, kämpft er um sein Leben. Das Video zeigt, wie er um sein Leben kämpft. 11.12.2025

Über dem australischen Küstenort Tully gerät ein Routine-Sprung völlig aus dem Ruder. Eine Gruppe erfahrener Fallschirmspringer steigt aus einer Cessna Caravan, als plötzlich eine Verkettung unglücklicher Bewegungen ein lebensgefährliches Manöver auslöst.

Was die Kamera an Bord festhält, wirkt im ersten Moment kaum real, sondern wie eine Szene aus Mission Impossible.

Video zeigt, wie brenzlig der Sprung war

Die Behörden haben das Video nun veröffentlicht. Die Bilder zeigen, wie extrem die Lage in mehreren tausend Metern Höhe tatsächlich war.

Wo genau der Sprung ausser Kontrolle geriet, wie der Skydiver reagierte und welche Rolle die übrige Crew spielte, zeigt dir blue News im Video.

