Während wir noch frieren … feiert China schon Frühling im Tulpenmeer
In Nanning lockt das Tulpenfest im Qingxiu-Mountain-Park mit rund 360’000 Blüten und über 60 Sorten. Ein Farbenmeer, das den Winter-Blues in Sekunden wegwischt. Und ja - der Frühling – er kommt auch bald zu uns.
16.02.2026
Das ist ja fast ein bisschen gemein – diese Bilder aus China. Während wir noch zwischen Jacke und Daunenmantel schwanken, spazieren in Nanning Tausende Besucher durch ein Meer aus Tulpen und geniessen bereits milde Temperaturen.
Frühling zum Anschauen – und Neidischwerden
Das Tulpenfest im Qingxiu-Mountain-Park gilt als eines der Frühlings-Highlights der Region. Der weitläufige Stadtpark verwandelt sich jedes Jahr in eine farbige Kulisse – und macht Lust auf die wärmere Jahreszeit.
