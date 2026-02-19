Während wir noch frieren … feiert China schon Frühling im Tulpenmeer In Nanning lockt das Tulpenfest im Qingxiu-Mountain-Park mit rund 360’000 Blüten und über 60 Sorten. Ein Farbenmeer, das den Winter-Blues in Sekunden wegwischt. Und ja - der Frühling – er kommt auch bald zu uns. 16.02.2026

In Nanning lockt das Tulpenfest im Qingxiu-Mountain-Park mit rund 360'000 Blüten und über 60 Sorten. Ein Farbenmeer, das den Winter-Blues in Sekunden wegwischt. Und ja – der Frühling – er kommt auch bald zu uns.

Das ist ja fast ein bisschen gemein – diese Bilder aus China. Während wir noch zwischen Jacke und Daunenmantel schwanken, spazieren in Nanning Tausende Besucher durch ein Meer aus Tulpen und geniessen bereits milde Temperaturen.

Frühling zum Anschauen – und Neidischwerden

Das Tulpenfest im Qingxiu-Mountain-Park gilt als eines der Frühlings-Highlights der Region. Der weitläufige Stadtpark verwandelt sich jedes Jahr in eine farbige Kulisse – und macht Lust auf die wärmere Jahreszeit.

Mehr Videos aus dem Ressort