  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Während wir noch frieren … feiert China schon Frühling im Tulpenmeer

Christian Thumshirn

19.2.2026

Während wir noch frieren … feiert China schon Frühling im Tulpenmeer

Während wir noch frieren … feiert China schon Frühling im Tulpenmeer

In Nanning lockt das Tulpenfest im Qingxiu-Mountain-Park mit rund 360’000 Blüten und über 60 Sorten. Ein Farbenmeer, das den Winter-Blues in Sekunden wegwischt. Und ja - der Frühling – er kommt auch bald zu uns.

16.02.2026

In Nanning lockt das Tulpenfest im Qingxiu-Mountain-Park mit rund 360'000 Blüten und über 60 Sorten. Ein Farbenmeer, das den Winter-Blues in Sekunden wegwischt. Und ja – der Frühling – er kommt auch bald zu uns.

Christian Thumshirn

19.02.2026, 18:32

19.02.2026, 18:46

Das ist ja fast ein bisschen gemein – diese Bilder aus China. Während wir noch zwischen Jacke und Daunenmantel schwanken, spazieren in Nanning Tausende Besucher durch ein Meer aus Tulpen und geniessen bereits milde Temperaturen.

Frühling zum Anschauen – und Neidischwerden

Das Tulpenfest im Qingxiu-Mountain-Park gilt als eines der Frühlings-Highlights der Region. Der weitläufige Stadtpark verwandelt sich jedes Jahr in eine farbige Kulisse – und macht Lust auf die wärmere Jahreszeit.

Mehr Videos aus dem Ressort

Kampf gegen die Wüste – So wollen China und Afrika ihr Land vor dem Sand retten

Kampf gegen die Wüste – So wollen China und Afrika ihr Land vor dem Sand retten

China steht vor einer gigantischen Aufgabe: Bis 2050 will es seine Wüsten mit einem Grüngürtel aus Bäumen umgeben haben. Ende November 2024 feierte das Projekt einen Teilerfolg. Und in Afrika ist die Sahara angezählt.

10.01.2025

Mehr zum Thema

China und Indien kämpfen ums Wasser. Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

China und Indien kämpfen ums WasserMega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

Kampf gegen die Wüste. So wollen sich China und Afrika vor dem Sand retten

Kampf gegen die WüsteSo wollen sich China und Afrika vor dem Sand retten

Wie in «Frozen». China baut die grösste Eisstadt der Welt

Wie in «Frozen»China baut die grösste Eisstadt der Welt

Meistgelesen

ARD-Kommentator entfacht mit Spruch über Olympia-Athletin heftige Kritik
Druck auf Premier Starmer wächst ++ Polizei durchsucht Anwesen von Andrew
Marco Odermatt gönnt sich einen Skitag im Tessiner Tiefschnee
Kranführer verletzt sich bei Unfall in Stallikon ZH schwer
Vonn verlor am Tag nach ihrem Sturz auch noch ihren Hund