Kenia: Fotograf gelingt Schnappschuss mit extrem seltenem Raubtier Einen schwarzen Panther sieht man nicht so oft. Doch Fotograf Lars Beusker hat Glück und macht in Kenia diese einzigartigen Aufnahmen des extrem seltenen Raubtiers. 12.01.2026

Einen schwarzen Panther sieht man nicht so oft. Doch Fotograf Lars Beusker hat Glück und macht in Kenia diese einzigartigen Aufnahmen des extrem seltenen Raubtiers.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lars Beusker ist Modefotograf, doch seit einer Afrikareise interessiert er sich auch für Wildtierfotografie.

Ihm gelang in Kenia ein einzigartiger Schnappschuss: Er fotografierte einen schwarzen Panther – bei Tag und bei Nacht.

Das wilde Raubtier ist einmalig. Im Video erfährst du, wieso. Mehr anzeigen

Dem Fotografen Lars Beusker ist etwas gelungen, das nicht vielen gelingt. Er fotografierte in Kenia einen schwarzen Panther. Nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht.

Warum das so einzigartig ist, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort