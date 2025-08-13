Franziska van Almsick kämpft bis heute mit Essstörung Die ehemalige Ausnahmeschwimmerin Franziska van Almsick kämpft bis heute mit einer Essstörung. Bild: dpa Mit ihrem Partner und zwei Söhnen lebt die 47-Jährige in Heidelberg. Bild: dpa Franziska van Almsick kämpft bis heute mit Essstörung Die ehemalige Ausnahmeschwimmerin Franziska van Almsick kämpft bis heute mit einer Essstörung. Bild: dpa Mit ihrem Partner und zwei Söhnen lebt die 47-Jährige in Heidelberg. Bild: dpa

«Die Franzi» wurde für ihre Erfolge gefeiert und ihre Misserfolge geschmäht. 21 Jahre nach dem Ende ihrer Karriere sieht Franziska von Almsick ihre Essstörung als Warnsignal bei Stresssituationen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Franziska van Almsick war der «Goldfisch der Nation» – bei Erfolgen bejubelt, bei Niederlagen verlacht.

Jetzt blickt die ehemalige deutsche Weltklasse-Schwimmerin in einem Interview auf ihre Profikarriere zurück.

«Ich bin damals ja in diese Essstörung gekommen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mein Leben nicht mehr selbst im Griff», so van Almsick. Mehr anzeigen

Die deutsche Schwimmlegende Franziska van Almsick kämpft bis heute mit ihrer Essstörung.

«Wenn ich heute in Situationen komme, in denen ich strampele, dann fange ich möglicherweise wieder damit an, weniger zu essen oder darüber nachzudenken, was ich esse», sagt die 47-Jährige im Interview mit dem Magazin «Gala».

Und weiter: «Ich bin damals ja in diese Essstörung gekommen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mein Leben nicht mehr selbst im Griff.»

Van Almsick: «Dem Ganzen etwas Gutes abzugewinnen»

Franziska van Almsick holte mit gerade einmal 14 Jahren bei Olympia 1992 Silber über 200 Meter Freistil – die erste von insgesamt zehn Olympia-Medaillen.

Sie wurde damit zu einem der ersten weiblichen Sportidole der Zeit der Wiedervereinigung. Mit 26 Jahren beendete sie ihre Sportkarriere. Heute lebt sie mit ihrem Partner und ihren zwei Söhnen in Heidelberg.

«Heute ist die Störung so etwas wie ein Warnsignal für mich: Wenn das mit dem Essen nicht mehr so gut klappt und wenn ich merke, dass ich das nicht im Griff habe, dann muss ich ein bisschen auf die Bremse treten und mehr an mich denken und gucken, dass ich wieder in die Spur komme», sagt van Almsick. «Ich versuche, dem Ganzen etwas Gutes abzugewinnen.»

Im Jahr 2000 verpasste die Boulevardpresse van Almsick nach einem sportlichen Misserfolg den Spottnamen «Franzi van Speck».

