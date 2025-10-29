  1. Privatkunden
«Mr. Bean» wird in Polen zum Star Frau kauft Rucola-Packung im Supermarkt – und findet darin Gecko

dpa

29.10.2025 - 16:49

Frau in Polen findet Gecko in Rucola-Packung - Gallery
Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.

Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.

Bild: dpa

Frau in Polen findet Gecko in Rucola-Packung - Gallery.

Es handelt sich um einen jungen Mauergecko.

Bild: dpa

Frau in Polen findet Gecko in Rucola-Packung - Gallery. Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.

Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.

Bild: dpa

Frau in Polen findet Gecko in Rucola-Packung - Gallery
Frau in Polen findet Gecko in Rucola-Packung - Gallery. Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.

Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.

Bild: dpa

Frau in Polen findet Gecko in Rucola-Packung - Gallery. Es handelt sich um einen jungen Mauergecko.

Es handelt sich um einen jungen Mauergecko.

Bild: dpa

Frau in Polen findet Gecko in Rucola-Packung - Gallery. Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.

Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.

Bild: dpa

Salat, Bohnen, Mozzarella – und plötzlich ein lebender Gecko in der Schüssel. Wie «Mr. Bean» zum Star einer ungewöhnlichen Geschichte in Polen wurde.

DPA

29.10.2025, 16:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Polen fand eine Frau in einer Rucola-Packung einen lebenden Gecko.
  • Das unterkühlte Tier kam zu einer Tierschutzstiftung und erholt sich dort.
  • Sie nennt es «Mr. Bean», weil es zwischen Bohnen lag.
Mehr anzeigen

Eine Frau in Polen hat in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt einen lebenden Gecko gefunden. Beim Waschen des Salats sei er ihr zunächst nicht aufgefallen, erzählte die Besitzerin eines Pferdehofs in der Nähe von Lublin der Deutschen Presse-Agentur.

«Erst als ich den Rucola zu Bohnen, Zwiebeln und Mozzarella in die Schüssel getan hatte und den Salat anmachen wollte, sah ich plötzlich den kleinen Gecko.» Erschreckt habe sie sich nicht: «Wir leben auf dem Land, da trifft man öfter wilde Tiere an.»

Der Gecko kam in die Obhut der Stiftung Epicrates, die sich um aufgefundene exotische Tiere kümmert. «Es handelt sich um einen jungen Mauergecko», sagte Bartlomiej Gorzkowski von der Stiftung der Zeitung «Fakt». Die Art ist in den europäischen Küstenregionen des Mittelmeers verbreitet. Der Gecko sei stark unterkühlt gewesen, mittlerweile sei er in einem Terrarium untergebracht, es gehe ihm gut.

Spitzname «Mr. Bean»

Die kühlen Bedingungen hätten dem Kriechtier auf seiner langen Reise vermutlich das Leben gerettet, so Gorzkowski. «Ohne Wasser und Nahrung hätte er keine Chance gehabt. Weil er aber ein wechselwarmes Tier ist, haben die niedrigen Temperaturen seinen Stoffwechsel verlangsamt.» Nur deshalb konnte der Gecko überleben. Einen Spitznamen hat er auch schon bekommen: «Mr. Bean» – weil er zwischen den Bohnen gefunden wurde.

