Ein frisch geschlüpftes Küken blickt neugierig aus seiner Eierschale. Jimi News/Screenshot

In Qingdao, China, fand eine Frau nach ihrer Rückkehr 70 Küken, die aus Eiern geschlüpft waren. Eine Überraschung der besonderen Art.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Qingdao, China, schlüpften 70 Küken aus Supermarkteiern, die eine Frau nach zwei Tagen Abwesenheit in ihrer Wohnung entdeckte.

Die Eier waren befruchtet und entwickelten sich durch Wärme in der Wohnung weiter.

Die Familie kümmerte sich spontan um die Küken, während zwei davon vom Sohn adoptiert wurden. Mehr anzeigen

Eine Frau aus Qingdao in der chinesischen Provinz Shandong traute ihren Ohren kaum, als sie nach zwei Tagen Abwesenheit ihre Wohnungstür öffnete: Statt Ruhe erwartete sie ein lautstarkes Piepskonzert – aus 90 Eiern waren plötzlich 70 Küken geschlüpft.

Wie die chinesische Nachrichtenplattform «Jimu News» am 9. Juli 2025 berichtete, handelte es sich bei den Eiern um sogenannte «Huozhuzi» – befruchtete Eier mit bereits entwickelten Embryonen, die in China als Delikatesse gelten.

Die Frau hatte die Eier am 1. Juli von einem befreundeten Betreiber einer kleinen Brutfarm erhalten. Zwei der fünf Kartons wurden bereits verzehrt, die restlichen 90 Eier blieben ungekühlt in der Wohnung liegen.

Die hohe Sommerhitze hatte den Schlupfprozess ungewollt ausgelöst. Jimi News/Screenshot

Was dann geschah, kam völlig unerwartet – und hat mit dem Wetter zu tun. Während die Frau unterwegs war, kletterten die Temperaturen in Qingdao auf hochsommerliche Werte. Die Hitze reichte offenbar aus, um in den Eiern neues Leben zu entfachen.

Als sie am 7. Juli zurückkam, hörte sie beim Öffnen der Tür seltsame Geräusche – und stand plötzlich inmitten von Dutzenden piepsenden Küken. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits rund 40 bis 50 Küken geschlüpft, einige befanden sich noch im Schlüpfvorgang. Einen Tag später zählte die Familie schliesslich 70 Küken – alle aus Eiern, die eigentlich zum Verzehr gedacht waren.

En Qingdao, provincia de Shandong 🇨🇳 , la Sra. Jiang regresó a casa después de estar fuera durante 2 días y se encontró con una sorpresa inesperada: decenas de polluelos que, según ella, nacieron de 3 cartones de huevos... 🥚🐣🐤



pic.twitter.com/RTrXmFsJAk — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) July 20, 2025

Zwei Küken wurden vom Sohn adoptiert

«Ich habe ihr die Eier zum Essen gegeben», sagte Herr Yang, der Betreiber der Brutfarm, gegenüber «Jimu News». «Aber sie hat sie nicht gekühlt und ist dann für zwei Tage weggefahren. Mit der Hitze in Qingdao war das genau das, was die Küken zum Schlüpfen gebraucht haben.»

In China sind «Huozhuzi» beliebt, werden aber normalerweise gekocht gegessen. Bei richtiger Lagerung – also kühl – entwickeln sie sich nicht weiter. Doch wenn Wärme und Feuchtigkeit zusammenkommen, kann aus dem fast fertigen Embryo plötzlich ein lebendes Küken werden.

Die Familie reagierte schnell und baute ein warmes Nest aus alten Pullovern. Gefüttert wurden die flauschigen Neulinge mit warmem Reisbrei, der vorsichtig mit einer Spritze verabreicht wurde. Zwei der Küken wurden vom Sohn adoptiert, die übrigen kamen in die Obhut von Verwandten auf dem Land.

