«Kid Hair Color» heisst der neuste Haartrend. Dafür bringst du zum nächsten Coiffeurtermin einfach ein Kinderfoto von dir. Denn es gibt den Ton an, in dem du deine Mähne für einen natürlichen Look färben solltest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Haartrend 2025: Mit der sogenannten «Kid Hair Color» kehrst du zurück zu deiner natürlichen Haarfarbe aus Kindheitstagen.

Vielfach war die Haarfarbe damals noch etwas heller oder mit rötlichen Untertönen versehen.

Der «Kid Hair Color»-Trend soll dir ein frisches und natürliches Aussehen verleihen. Mehr anzeigen

Der Beginn eines neuen Jahres ist oft der perfekte Zeitpunkt für Veränderungen. So entscheiden sich viele zum Start eines frischen Abschnitts für eine neue Frisur. Wer also tatsächlich bald eine Coiffeurtermin geplant hat, sollte den neusten Trend «Kid Hair Color» genauer betrachten.

Denn im Netz macht dieser gerade Schlagzeilen: Die Rede ist von der Rückkehr zur Kinderhaarfarbe – der Ton, der dir einen frischen, jugendlichen und natürlichen Look verleihen soll.

Kinderfoto mit zum Coiffeur nehmen

Der «Kid Hair Color»-Trend ermutigt Menschen dazu, ihre Haare in der Farbe zu färben oder zu tönen, die sie als Kind hatten. Diese natürliche Nuance ist vielfach etwas heller als die aktuelle Naturhaarfarbe oder mit rötlichen Untertönen versehen.

Wie du zu deinen perfekten «Childhood Hair» findest? Am einfachsten schlägst du ein altes Fotoalbum auf und nimmst eines deiner Kinderbilder mit zum nächsten Coiffeurtermin.

Im Laufe der Jahre wird die Naturhaarfarbe oft dunkler. Der «Kid Hair Color»-Trend bietet demnach die Möglichkeit, diese ursprüngliche, oft hellere Farbe wieder aufleben zu lassen. Nostalgie-Feeling pur.

Zurück zu der Haarfarbe, mit der du geboren wurdest

Dass das Aufleben der Kinderhaarfarbe ein echter Trend ist, bestätigt auch Julie Dickson, Gründerin des Joon Drop Salon in New York, im Gespräch mit «Bustle». Die Masterstylistin sagt: «Der Trend ‹Kid Hair Color› gewinnt an Fahrt (…). Dieser Ansatz konzentriert sich darauf, dich zu der Haarfarbe zurückzubringen, mit der du geboren wurdest und deine natürliche Schönheit zu unterstreichen, indem du Farbtöne wählst, die mit deinem Hautton, deiner Augenfarbe und deinen Gesichtszügen harmonieren.»

Vorgemacht hat den Trend auch Schauspielerin Lindsay Lohan (38), die sich zu ihrer Haarfarbe aus der Kindheit bekennt hat – und so jung wie nie aussieht.

Ein grosser Vorteil dieses Trends ist, dass er eine subtile Veränderung bietet, die nicht zu stark vom eigenen Typ abweicht. Die Natürlichkeit dieses Trends liegt darin, dass die Kinderhaarfarbe bereits einmal authentisch war und somit perfekt zur eigenen Naturhaarfarbe passt. Diese Verbindung zur Vergangenheit sorgt für einen Look, der sowohl modern als auch zeitlos ist.

