Ecstatic Dance ist weltweit auf dem Vormarsch. Doch was steckt dahinter? Organisatorin Johanna Köb spricht über Flow-Zustände, Suchtpotenzial und die wachsende Szene in der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ecstatic Dance ist ein wachsender Trend in der Schweiz, der Menschen durch alkohol- und drogenfreien Tanz in Flow-Zustände versetzen kann.

Organisatorin Johanna Köb beschreibt es als gemeinschaftliches Erlebnis, das «das sowohl Workout als auch bewegte Mediation oder Ausdruckstanz Gebet zugleich ist».

In Zürich findet alle zwei Wochen ein Event an verschiedenen Locations statt. Oft sind die Abende ausverkauft, dann treffen sich etwa 120 Anhänger*innen zum Tanz.

Johanna Köb, du bist Ecstatic-Dance-Organisatorin. Wie bist du damit in Berührung gekommen?

Ich habe vor über zehn Jahren in Amsterdam gelebt und Physiotherapie studiert. Schon damals war Ecstatic Dance dort ein Trend. Im Club Light Live fanden zweimal pro Woche Sessions statt – immer vor vollem Haus. Dort habe ich zum ersten Mal erlebt, wie befreiend das sein kann.

Was war dein erster Eindruck nach einer durchgetanzten Session?

Ganz ehrlich? Ich war verwirrt. Es war komplettes Neuland und ich fühlte mich etwas unsicher – vielleicht sogar ein bisschen seltsam. Aber gleichzeitig hat es mich total angezogen. Es waren gemischte Gefühle, doch meine Neugier war geweckt.

Was macht Ecstatic Dance so besonders?

Es vereint, was uns Menschen Freude bereitet: Zusammenkommen, das Leben durch Bewegung und Tanz zelebrieren. Es ist etwas Ursprüngliches, das in uns allen steckt. Für viele ist es anfangs ungewohnt, doch es berührt die Menschen auf einer tiefen Ebene.

Ist es wirklich für alle geeignet?

Ja, absolut! Es gibt keine Altersgrenzen, keine religiösen oder kulturellen Ausschlüsse – jeder ist willkommen. Mir ist es wichtig, dass Ecstatic Dance ein inklusiver Raum bleibt, in dem sich alle frei entfalten können. Viele nutzen Ecstatic Dance, um sich auszupowern, andere für soziale Verbindung, emotionale Katharsis oder für eine spirituelle Praxis. Für andere ist es wie eine bewegte Meditation oder ein Gebet.

Ecstatic Dance in der offenen Kirche Sankt Jakob in Zürich. zVg

Wie würdest du Ecstatic Dance jemandem beschreiben, der es nicht kennt?

Es ist ein Raum, in dem Menschen ohne Alkohol oder andere Einflüsse einfach tanzen – frei, ohne Club-Vibe, ohne Gespräche. Man kann sich völlig ungezwungen ausdrücken, ganz bei sich sein, aber auch in Verbindung mit anderen treten. Es ist ein gemeinschaftliches Erlebnis.

Kommst du jedes Mal in einen Flow-Zustand?

Das hängt davon ab, wo mein Kopf gerade ist. Manchmal passiert es sofort, an anderen Abenden reissen mich Gedanken heraus. Aber genau das ist das Schöne: Alles darf sein – ohne Beurteilung, ohne Erwartungen. Viele nutzen Ecstatic Dance, um sich auszupowern, für andere ist es wie eine Meditation oder ein Gebet.

Steigert sich das Flow-Gefühl mit der Zeit?

Definitiv. Wie bei jeder Praxis kommt man mit der Zeit schneller in den Zustand. Aber es gibt auch Tage, an denen es nicht so fliesst – und das ist völlig okay. Gerade dann können die spannendsten Momente entstehen. Manchmal verlässt man eine Session mit dem Gefühl, eine tiefe Verbindung zur ganzen Gruppe aufgebaut zu haben.

Tanzen setzt nachweislich Dopamin im Gehirn frei. Macht Ecstatic Dance süchtig?

In gewisser Weise schon – aber auf eine positive Art. Wenn sich der Körper erst einmal an die Bewegung gewöhnt, verlangt er danach, ähnlich wie beim Sport. Nach einer Woche ohne Ecstatic Dance kann das Bedürfnis entstehen, wieder auf die Tanzfläche zu gehen.

Der Begriff «Ekstase» klingt für viele sehr intensiv. Was bedeutet er für dich?

Ekstase ist etwas Individuelles. Sie kann expressiv sein, aber auch ganz still in dir selbst stattfinden. Es geht darum, präsent zu sein, mit allen Sinnen den Moment zu erleben und sich selbst wirklich zu spüren.

Ecstatic Dance wächst weltweit. Wie sieht es in der Schweiz aus?

Die Bewegung wächst auch hier. Mittlerweile gibt es in der ganzen Schweiz viele Gruppen – ein Zeichen dafür, dass die Menschen danach suchen und es schätzen.

Spürst du, dass die aktuell geopolitisch schwierige Lage mehr Menschen zu euch bringt?

Ja, viele suchen einen Ausgleich – und Ecstatic Dance bietet genau das: Eine Möglichkeit, loszulassen und den Kopf freizubekommen.

Kannst du mittlerweile davon leben?

Ja, ich bin selbstständig und organisiere die Events.

Johanna Köb ist Ecstatic-Dance-Organisatorin in Zürich. zVg

Ecstatic Dance klingt für einige Menschen esoterisch. Ist es das?

Nicht wirklich. Jeder bringt seine eigene Intention mit. Wir setzen einen klaren Rahmen, aber innerhalb dessen gibt es viel Freiraum. Mir ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen angesprochen fühlen und dass Ecstatic Dance nicht in eine bestimmte Richtung gedrängt wird.

Wie wählst du die DJs aus?

Es gibt weltweit viele Ecstatic-Dance-DJs. Sie schicken mir ihre Sets, ich lasse mich darauf ein und entscheide dann, wen ich einlade. Manche sind Profis, die von Community zu Community reisen.

Welche Grundregeln gibt es beim Ecstatic Dance?

Wir tanzen barfuss, um uns zu erden. Während des Tanzes wird nicht gesprochen, damit wir in einen meditativen Zustand kommen. Kein Alkohol, keine Drogen. Und kein Socializing während des Tanzes – der Fokus liegt ganz auf der Bewegung. Diese Rahmenbedingungen helfen, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen können.

