Mode-Event im The Dolder Grand: «Für mich ist Luxus, wenn ich Zeit für mich alleine habe»

Elegante Looks, Champagner und Couture im The Dolder Grand: blue News war bei der Couture Fashion Night in Zürich dabei und stellte den Gästen eine einfache Frage mit überraschend vielfältigen Antworten: «Was ist für dich Luxus?»

15.04.2025