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Galen beschrieb es – Beweis fehlte Fund aus Pergamon bestätigt: Kot diente als Heilmittel

Christian Thumshirn

19.4.2026

Galen beschrieb es – doch der Beweis fehlte – Fund aus Pergamon bestätigt: Kot diente als Heilmittel

Galen beschrieb es – doch der Beweis fehlte – Fund aus Pergamon bestätigt: Kot diente als Heilmittel

Was heute befremdlich wirkt, ist nun wissenschaftlich belegt: In der Antike wurde menschlicher Kot als Medizin eingesetzt. Ein Fund aus Pergamon liefert erstmals den klaren Nachweis – und zeigt überraschende Parallelen zu modernen Therapien.

14.04.2026

Was heute befremdlich wirkt, ist nun wissenschaftlich belegt: In der Antike wurde menschlicher Kot als Medizin eingesetzt. Ein Fund aus Pergamon liefert erstmals den klaren Nachweis – und zeigt überraschende Parallelen zu modernen Therapien.

Christian Thumshirn

19.04.2026, 19:47

Galen von Pergamon, einer der einflussreichsten Ärzte der Antike, beschrieb in seinen Schriften zahlreiche Heilmethoden – darunter auch Anwendungen mit menschlichem und tierischem Kot.

Für uns mag das heute befremdlich wirken, doch in der römischen Medizin folgten solche Rezepte einer eigenen Logik. Über Jahrhunderte hinweg blieb allerdings unklar, ob diese Praktiken tatsächlich angewendet wurden – oder nur theoretische Überlegungen waren.

Ein skurriler Fund – Kot mit Thymianöl

Nun liefert ein Fund aus Pergamon, Galens Wirkungsort, erstmals eine konkrete Antwort: In einem rund 1900 Jahre alten Fläschchen, eigentlich für Duftstoffe gedacht, fanden Forschende keine Parfümreste, sondern Spuren menschlicher Fäkalien – vermischt mit Thymianöl.

Der überraschende Befund bestätigt, dass die umstrittenen Rezepte tatsächlich umgesetzt wurden.

Welche Rolle solche «Medikamente» spielten und warum das Thema heute wieder aktuell ist, zeigt unser Video.

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