Grillieren wirkt simpel – doch saftiges Fleisch und perfekte Röstaromen brauchen Know-how. Die Schweizer Grillmeisterin Jessica Maggetti verrät, welche Fehler Hobby-Griller häufig machen – und wie dein nächstes BBQ gelingt.

Für viele Hobbygriller kommt jetzt die schönste Zeit im Jahr. Wenn die Temperaturen steigen, wird der Grill aus dem Winterschlaf geholt – und die Brutzelsaison eröffnet. Nicht so bei Jessica Maggetti.

Die Grill-Champions der Swiss Fire Devils: Jessica Maggetti, Christine Minder, Luana Maggetti und Lisbeth Töngi (v.l.n.r). zVg

Für sie existiert keine eigentliche Saison: «Wir grillieren 365 Tage im Jahr – egal ob Sommer oder Winter», sagt die gelernte Köchin. Sie ist Teamchefin der Swiss Fire Devils, eines der erfolgreichsten BBQ-Wettkampfteams der Schweiz. Mit mehreren Schweizer Meistertiteln und Top-Platzierungen an internationalen Wettbewerben hat sich das reine Frauenteam einen festen Platz in der Szene erarbeitet. Ihre nächste Etappe: die Teilnahme beim renommierten Asado-Grillwettbewerb in Patagonien. Gewinnen? «Es muss vor allem Spass machen», sagt die gelernte Köchin.

Damit auch du zum Grill-Champ wirst, hat blue News zusammen mit Jessica Maggetti die grössten Fehler und besten Tipps zusammengestellt.

Vor dem Start: Grill gut reinigen

Bevor die ersten Leckereien auf den Grill kommen, steht die Vorbereitung an. «Der Grill muss sauber sein», sagt Maggetti. Denn alte Fett- und Grillrückstände beeinträchtigen nicht nur den Geschmack, sondern können auch zum Sicherheitsrisiko werden.

Bei Gasgrills sollten zudem Schläuche und Anschlüsse kontrolliert werden. Sicherheit geht vor – besonders nach einer langen Winterpause.

Eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, egal ob Holzkohle- oder Gasgrill – findest du hier.

Für den stressfreien Grill-Abend – die Vorbereitung

Neben Technik zählt Organisation. Mise en place sei entscheidend, sagt Maggetti. Alles vorbereiten, Garzeiten einplanen – und nicht erst mit dem Schneiden beginnen, wenn die Gäste hungrig am Tisch sitzen. So hast du genug Zeit fürs Gesellige.

Welches Fleisch eignet sich am besten?

Jedes Fleisch lässt sich grillieren, aber nicht jedes Fleisch eignet sich speziell dafür. Als Faustregel gilt: Am besten verwendest du Stücke mit einer ausgeprägten Fettmarmorierung. Diese überträgt beim Grillieren viel Geschmack auf das Fleisch.

Auch eine gewisse Dicke des Fleischstücks verzeiht Fehler, denn dadurch trocknet es weniger schnell aus und die gewünschte Garstufe ist leichter zu treffen. Tipps zur Fleischwahl gibt's hier.

Wie klappt's bei verschiedenen Fleischsorten?

Wenn alles gleichzeitig fertig werden soll, startest du mit den Stücken, die am längsten gebraten werden müssen: grosse Fleischstücke, Spareribs, ein ganzes Poulet. Im Mittelfeld liegen Steaks oder Koteletts. Kurzbratstücke, kleine Würstchen und Gemüse kommen erst ganz am Schluss an die Reihe. Mit einer Warmhalteplatte gewinnst du zusätzlichen Spielraum beim Timing.

Soll das Fleisch direkt auf den Rost? In den meisten Fällen nicht. Das Fleisch sollte Zimmertemperatur annehmen, damit es gleichmässig gart. Besonders bei grösseren Cuts zahlt sich diese Vorbereitung aus.

Hitze – wie viel braucht es?

Für Grill-Champ Jessica Maggetti liegt der grösste Fehler vieler Hobby-Grillierer in der Angst vor Flammen oder Rauch. «Der grösste Irrtum? Aus Angst vor Flammen oder Rauch wird oft zu zaghaft grilliert. Das Resultat: trockenes Fleisch ohne Röstaromen», sagt die Teamleaderin der Swiss Fire Devils.

Wer zu vorsichtig grilliert, arbeitet oft mit zu wenig Hitze. Dabei hat gutes Grillieren laut Maggetti vor allem mit Geduld zu tun. «Grillieren hat eigentlich nur mit Geduld zu tun», sagt sie. Geduld bedeute jedoch nicht, auf kleiner Flamme zu arbeiten – im Gegenteil: Hohe Temperaturen sorgen für eine schöne Kruste und ein saftiges Inneres.

Hitze-Thermometer – ja oder nein?

Ist ein Grillthermometer wirklich nötig? Für die Feuerköchin ist die Antwort klar: «Das ist kein Profi-Schnickschnack.»

Wer die Kerntemperatur misst, grilliert präziser und entspannter. Wichtig sei ein Modell mit dünner Nadel, um das Fleisch nicht unnötig zu verletzen – und nicht ständig neu einstechen, rät Maggetti.

Gerade grössere Stücke wie Filet oder Entrecôte gelingen mit Temperaturkontrolle deutlich zuverlässiger.

Und wenn du dir unsicher bist, wie das funktioniert, dann siehst du das hier:

Einmal drauf, Deckel zu?

Ein Klassiker unter den Grillfehlern: permanent den Deckel öffnen. «Es gibt extreme Temperaturschwankungen», erklärt Maggetti. Jedes Öffnen lässt Hitze entweichen und verlängert die Garzeit. Und wer ständig kontrolliert, verliert die Kontrolle.

Nicht gleich essen – Fleisch ruhen lassen

Der vielleicht wichtigste Schritt für ein saftiges Steak kommt erst nach dem Grillieren: die Ruhepause. «Das Fleisch sollte mindestens zehn Minuten ruhen, wenn nicht sogar eine Viertelstunde», rät Maggetti. In dieser Zeit verteilen sich die Fleischsäfte wieder gleichmässig im Inneren. Wer das Steak hingegen sofort anschneidet, riskiert, genau die Saftigkeit zu verlieren.

