Harald Glööckler hat sich wieder einmal unters Messer gelegt

20.06.2024

Harald Glööckler hat wieder einmal seinem Äusseren ein bisschen nachgeholfen. Der Modemacher unterzog sich einem Fadenlifting im Gesicht. Nun fragen sich einige, ob er mit dem Resultat zufrieden ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harald Glööckler scheint nicht genug zu kriegen: Der Modemacher unterzog sich wieder einmal einem Beauty-Eingriff.

Im vergangenen Jahr legte sich der 59-Jährige für eine Brust-OP unter das Messer.

Dieser Tage war nun wieder einmal das Gesicht des Designers dran. Mehr anzeigen

Für Harald Glööckler kann es nie perfekt genug sein. Der Modemacher liebt das Extreme. Er unterzieht deshalb sich immer und immer wieder Schönheitsoperationen.

Kürzlich verriet der 59-Jährige gegenüber RTL, dass er in den vergangenen 30 Jahren 600'000 Euro in seinen Körper investiert habe. «Altern ist eine Zumutung. Ich mache Unterspritzungen, ich gehe zum Coiffeur. Das alles ist eine Investition in meine Marke», sagt der 59-Jährige.

Im vergangenen Jahr unterzog sich der Glööckler einer Brust-OP. Er wollte seinen Oberkörper wieder besser in Schwung zu bringen. Und dieser Tage war nun wieder einmal das Gesicht an der Reihe.

«Ich mag Harald Glööckler, egal, wie er aussieht»

Vor vier Tagen postete Harald Glööckler auf Instagram ein Video. Darin ist zu sehen, wie Dutzenden von rosafarbenen Kanülen in den Wangen des Modemachers stecken.

«Das ist jetzt kein neuer Gesichtsschmuck oder sonst was, sondern das ist ein Fadenlifting», sagt Glööckler im Clip.

Später gesellt sich eine Ärztin namens Selma Uygun zu ihm und erklärt, dass das Fadenlifting für eine oberflächliche Hautstraffung und einen natürlichen Glow sorgen solle.

Dass Harald Glööckler sehr auf sein Aussehen achtet, ist nichts Neues. Doch nach dem Fadenlifting wirken die Wangen des Designers ziemlich geschwollen. Imago/Bernd Elmenthaler

Die Follower*innen von Glööckler teilen dessen Begeisterung über seinen neuesten Eingriff nur teilweise. Ein User schreibt: «Mach mir wirklich langsam Sorgen.» Derweil eine Frau notiert: «Ich mag ihn, egal, wie er aussieht.»

Harald Glööckler präsentiert seine neueste Kollektion

Nur 48 Stunden nach dem Eingriff tritt Harald Glööckler bereits wieder öffentlich auf. Im Berliner Hotel Adlon präsentierte er gestern Mittwoch seine neueste Möbel- und Tapetenkollektion.

Zuerst versteckt der Designer sein Gesicht hinter einer riesigen Sonnenbrille. Als Glööckler sie später für den Fototermin abnimmt, wirken seine Wangen geschwollen und erinnern an Hamsterbacken, auch wenn das Gesicht mit Make-up abgedeckt ist.

Harald Glööckler scheint mit seinem aktuellen Aussehen keine Probleme zu haben. Es heisst, das Endergebnis des minimalinvasiven Eingriffs werde erst nach sechs bis acht Wochen sichtbar sein.

