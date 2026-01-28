Gipfeli-Gate: Coop büsst nicht alle Diebstähle gleich Ein vergessenes Gipfeli beim Self-Scanning bringt Komikerin Julia Steiner in Schwierigkeiten: Sie erhält ein Hausverbot bei Coop und muss 150 Franken Busse bezahlen. blue News hat beim Grossverteiler nachgefragt. 27.01.2026

Ein vergessenes Gipfeli beim Self-Scanning bringt Komikerin Julia Steiner in Schwierigkeiten: Sie erhält ein Hausverbot bei Coop und muss 150 Franken Busse bezahlen. blue News hat beim Grossverteiler nachgefragt.

Lisa Stutz Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem unbeabsichtigten Diebstahl eines Gipfelis erhielt die Komikerin Julia Steiner von Coop ein zweijähriges Hausverbot und eine Busse, was öffentliche Kritik auslöste.

Coop beruft sich auf interne Richtlinien und betont, dass jeder Fall individuell beurteilt werde, bleibt aber bei Details zu Abläufen und Strafen vage.

Konsumentenschutz und Kund*innen fordern mehr Fairness und technische Verbesserungen bei Self-Checkout-Systemen, um unbeabsichtigte Fehler zu vermeiden. Mehr anzeigen

Nach dem Gipfeli-Gate ist die Aufregung gross. «Ich finde es übertrieben von Coop. Es handelt sich immerhin um einen Einkauf von 175 Franken. Da machen 1.20 oder wie viel auch das Gipfeli kostet, den Braten auch nicht mehr feiss», schreibt etwa blue News Leser «Maeve» in den Kommentaren zum Artikel über die Komikerin Julia Steiner. Sie hatte beim Einkaufen vergessen, ein Gipfeli zu scannen, und wurde vom Coop-Personal kurzerhand mit einem Hausverbot für zwei Jahre und 150 Franken Umtriebsentschädigung bestraft. Auch der Konsumentenschutz warf Coop daraufhin Unverhältnismässigkeit und fehlendes Fingerspitzengefühl vor.

Und was sagt Coop? Caspar Frey, Leiter der Medienstelle, hält auf Anfrage von blue News fest: «Bei Coop muss man für jedes Produkt bezahlen, das man aus dem Laden trägt. Alles andere ist Diebstahl.» Er zeigt sich am Telefon verwundert darüber, dass man so etwas Banales überhaupt aussprechen muss.

Nicht jeder Diebstahl hat die gleichen Folgen

Auf die Frage, ob denn jeder Diebstahl – unabhängig vom Warenwert oder der Anzahl bezahlter Produkte – die gleichen Konsequenzen zur Folge hat, sagt er: «Wir beurteilen jeden Fall individuell nach unseren internen Reglementen und Weisungen.»

Konkret heisst das: Es gibt zwar feste coopinterne Regeln, doch die sind wie das Gesetz zu verstehen, wo ebenfalls jeder Einzelfall geprüft wird und es zu unterschiedlichen Strafen kommen kann. Diese «internen Reglemente und Weisungen» seien die Basis für sämtliche Entscheidungen, und alle Filialmitarbeiter*innen seien darüber informiert, so Frey.

Wer nicht darüber informiert ist, ist die Öffentlichkeit. blue News hat Coop mehrere Fragen zum Inhalt des Reglements im Umgang mit Fehlern beim Self-Checkout gestellt, aber keine Antworten erhalten. «Details zu sicherheitsrelevanten Aspekten» könne man nicht kommunizieren. So bleibt offen, wie genau es zu den Stichproben kommt, was danach passiert, und in welchen Fällen welche Bussen oder Hausverbot erteilt wird.

«Stichproben sind Teil der Spielregeln» Caspar Frey Leiter Meidenstelle Coop

Zu Stichproben generell sagt Coop-Sprecher Frey: «Sie sind seit jeher Teil des Bezahlvorgangs an den Self-Checkout-Kassen und fester Bestand eines standardisierten Prozesses.» Sie würden es Coop erlauben, dieses Bezahlangebot überhaupt zuverlässig und sicher anzubieten. «Stichproben sind Teil der Spielregeln, die unsere Kund*innen kennen.»

Viel Verantwortung bei der Kundschaft

In den Kommentarspalten zeigen sich indes viele Kundinnen und Kunden besorgt. blue News Leserin «Stitchbird» schreibt: «Genau davor habe ich Angst, dass ich einmal etwas vergesse, wenn ich allein einkaufe.» Sie stelle sich darum bei der Kasse an, auch wenn die Schlange lang sei. Wenn ihr Mann dabei sei, würden sie nichts in den Einkaufswagen legen, das der andere nicht gesehen habe und damit sicher gescannt wurde.

Für den Konsumentenschutz ist das kein haltbarer Zustand. «Die Verantwortung, keine Fehler zu machen, liegt zu sehr bei der Konsumentin oder beim Konsument», sagte Sara Stalder vom Konsumentenschutz im Mai 2025 gegenüber SRF, das über einen ähnlichen Fall berichtete. Sie verweist auf Detailhändler im Ausland, die intelligentere Self-Checkout-Systeme haben, die zum Beispiel das Gewicht des Einkaufs messen können.

Wie schnell wird ein Hausverbot ausgesprochen?

Zum konkreten Fall der Komikerin Julia Steiner will sich Coop nicht öffentlich äussern. So bleibt auch offen, ob das zweijährige Hausverbot eine eher drastische oder übliche Massnahme ist.

In früheren Medienartikeln zu ähnlichen Vorfällen liest man, dass Detailhändler eher schnell ein Hausverbot aussprechen. So zum Beispiel bei Aldi: Werde ein Diebstahl entdeckt, spreche man Umtriebsentschädigungen und Hausverbote aus, teilte der Detailhändler gegenüber SRF mit. Und: «Unabhängig vom Wert der entwendeten Ware zeigen wir grundsätzlich alle Diebstähle an.» Die Migros, die sich sonst wie Coop eher bedeckt hält zu «sicherheitsrelevanten Fragen», zitiert auf ihrer Website einen Zürcher Filialleiter: «Bei Wiederholungstätern gibt es ein Hausverbot und wir schalten die Polizei ein.»

So lückenhaft das Thema bleibt, Fakt ist: Wer nicht Gefahr laufen möchte, ein Gipfeli-Gate am eigenen Leib zu erleben, sollte beim Scannen besonders sorgfältig vorgehen – oder sich direkt bei der bedienten Kasse anstellen.

