Sommerserie (4/5): Lorelei – Südseecharme am Urnersee

Aahua ist polynesisch und heisst «Insel». Dass es in der Südsee ein Atoll namens «Hui» und eines gleich daneben namens «Uri» gibt, kann kein Zufall sein: Die «blue News»-Redaktor*innen Sulamith Ehrensperger und Bruno Bötschi haben sich in der Inselwelt des Urner Reussdeltas direkt wie in der Südsee gefühlt.

14.07.2021