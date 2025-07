Arbeiten im Homeoffice, gehört in der Schweiz zum Alltag. Doch nicht alle Unternehmen bieten die gleichen Möglichkeiten an. Bild: Imago

Während die Schweiz noch über Homeoffice-Regeln streitet, lebt der holländische Entrepreneur Marcel Bootsman seit 2000 vor, wie es geht – mit allen Vor- und Nachteilen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Thema Homeoffice hat sich für viele zum Dauerstreitthema entwickelt. Seit der Pandemie wird dabattiert, wie oft Angestellte remote arbeiten dürfen.

Der holländische Programmierer Marcel Bootsman arbeitet seit 2000 remote und gilt als Pionier auf dem Gebiet.

Marcel Bootsman kennt die Vorteile und Nachteile. Er gibt Einblcke und ein paar Tipps, damits mit dem Homeoffice besser klappt.

Homeoffice ja oder nein, in der Schweiz wird immer wieder darüber debattiert, wie Remote Work geregelt werden soll. Einen Tag in der Woche oder mehr?

Seit der Pandemie ist das Thema dauerpräsent und sorgt für Diskussionen. Laut einer neuen Umfrage wünscht sich fast jeder Zweite mehr Zeit im Homeoffice, wie blue News berichtete.

Während das Thema in vielen Unternehmen noch polarisiert, ist Homeoffice für den Holländer Marcel Bootsman schon länger Alltag – er gilt als Pionier. Als Angestellter des Hostingunternehmens Kinsta kann er auf Remote Work setzen. Ein Gespräch über die Vorteile, Stolperfallen – und ein paar Tipps.

Wie kam es zu Ihrem ersten Tag im Homeoffice?

Ich habe erstmals 2000 remote gearbeitet. Damals war ich als Java-Entwickler bei IBM tätig. Dort wurde ein Pilotprojekt zum Thema gestartet. Mein Teamleiter wollte am Pilotprojekt teilnehmen und fragte uns, wer mitmachen möchte – ich war dabei. Um das Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen, wurde bei mir eine ISDN-Leitung installiert, dazu gab es ein Telefon, einen richtigen Schreibtisch, einen Stuhl und sämtliches benötigtes Equipment wie einen Laptopständer, eine externe Tastatur und eine Maus. Die Vereinbarung mit unserem Manager lautete, dass wir einen Tag pro Woche von zu Hause aus arbeiten würden.

Wie fühlte sich die neue Situation anfangs an?

Ich erinnere mich, dass sich diese ersten Tage ungewohnt anfühlten. Statt ins Büro zu fahren, ging ich einfach eine Etage höher in mein Homeoffice. Es war natürlich eine neue Erfahrung, aber ich merkte sofort, dass es mir richtig, richtig gut gefiel.

Was gefiel Ihnen daran besonders?

Ein Tag Homeoffice pro Woche bedeutete, dass ich nicht mehr mit dem Auto ins Büro nach Amsterdam fahren musste – ich wohnte damals in Den Haag. Das sparte Zeit, Treibstoff und war besser für die Umwelt. Zudem hatte man untertags etwas mehr Flexibilität. Man konnte Einkäufe erledigen oder kurz spazieren gehen.

Klingt interessant und nach vielen Vorteilen.

Ja, ganz besonders schätze ich die Flexibilität. Im Büro läuft der Tag meist recht strukturiert ab – Ankommen, Kaffee, Arbeiten, Mittagspause, weiterarbeiten. Daheim gestalte ich meinen Tag freier und dynamischer.

Und was wirklich auffällt: Ich bin deutlich produktiver. Ohne Ablenkungen wie spontane Meetings oder Hintergrundlärm kann ich fokussierter arbeiten und liefere bessere Ergebnisse.

Ein weiterer grosser Vorteil: Ich bin für meine Kinder da, wenn sie mittags oder nachmittags heimkommen. Diese Präsenz im Alltag ist mir sehr wichtig.

Welche Herausforderungen bringt das Arbeiten von zu Hause mit sich – besonders in Bezug auf Konzentration und Tagesstruktur?

Struktur ist essenziell, um im Homeoffice effizient zu arbeiten. In den ersten Monaten war ich oft abgelenkt – zuhause gibt es immer etwas zu tun: aufräumen, umstellen, staubsaugen. Diese Aufgaben sind ständig greifbar und können leicht vom Arbeiten ablenken. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, solche Dinge gedanklich in den Hintergrund zu rücken. Klar, ein bisschen Hausarbeit zwischen zwei Aufgaben ist okay – genau das ist ja ein Vorteil des Homeoffice. Aber man muss aufpassen, dass es nicht den Tag dominiert.

Mir hilft es, feste Startzeiten zu setzen, geplante Pausen einzulegen und eine Tages-To-do-Liste zu führen. Ohne diese Struktur verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben schnell. Konzentriert und organisiert zu bleiben, ist also eine Herausforderung – aber mit etwas Disziplin wird es deutlich einfacher.

Du schreibst in deinem Blog, dass du möglicherweise ADHS hast – und aktuell in Abklärung bist. Welche Auswirkungen hat das auf deinen Arbeitsalltag – besonders bei romoter Arbeitsweise?

Ich denke in letzter Zeit viel darüber nach, wie sich (mögliches) ADHS auf meine Arbeit auswirkt. Die Diagnose läuft noch, aber gewisse Muster habe ich schon früher bei mir bemerkt.

Remote Work hat da zwei Seiten: Einerseits bietet es mir genau die Flexibilität und Ruhe, die ich brauche. Kein ständiges Büro-Gewusel, ich kann Licht, Geräuschpegel und Zeitplan an meine Bedürfnisse anpassen.

Andererseits verliere ich ohne klare Struktur schnell den Fokus. Ich beginne eine Aufgabe, erinnere mich an etwas anderes – und schon wird der Tag unruhig. Daran arbeite ich noch.

Was hilft: ein strukturierter Start mit Prioritätenliste, regelmässige Selbstchecks, aber auch Flexibilität. Wenn’s nicht läuft, mache ich bewusst eine Pause oder wechsle die Aufgabe.

Insgesamt passt remote Work gut zu mir – vorausgesetzt, ich plane aktiv. Durch den Abklärungsprozess erhoffe ich mir zusätzliche Werkzeuge, um meinen Arbeitsstil noch besser zu unterstützen.

Fokussiert zu bleiben, ist also eine Herausforderung. Hast du Tricks gefunden, um damit besser umzugehen?

Ich starte den Tag mit einer kurzen To-do-Liste – drei bis vier wichtige Aufgaben. Nicht zu viel, sonst wird es schnell überfordernd. So habe ich einen klaren Fokus. Dann teile ich meinen Tag in Zeitblöcke ein: etwa eine Stunde konzentriertes Arbeiten, danach eine kurze Pause – strecken, etwas trinken oder kurz raus. Das hilft mir, die Energie und Konzentration aufrechtzuerhalten.

Ein aufgeräumter Arbeitsplatz ist für mich ebenfalls wichtig. Ich habe einen festen Ort, der möglichst frei von Ablenkungen ist – das signalisiert meinem Gehirn: Jetzt ist Arbeitszeit.

Über den Tag hinweg prüfe ich immer wieder, ob ich noch auf Kurs bin. Wenn nicht, schaue ich meine Liste durch oder schiebe eine kleine Aufgabe ein, um wieder in den Flow zu kommen. Es ist ein Lernprozess – ich brauche Struktur, aber auch Raum für Flexibilität, das funktioniert für mich am besten.

Wie gelingt dir der Übergang zwischen Arbeit und Freizeit, besonders, wenn beides im selben Raum stattfindet?

Ein klar abgegrenzter Arbeitsplatz ist zentral. Wenn ich dort sitze, weiss mein Kopf: Jetzt wird gearbeitet. Und wenn ich den Platz verlasse, beginnt der Feierabend. Ich versuche, feste Arbeitszeiten einzuhalten, und kleine Rituale helfen beim Wechsel – zum Beispiel den Laptop herunterfahren oder nach der Arbeit einen kurzen Spaziergang machen. Wichtig ist auch, nach Feierabend bewusst abschalten. Nur so kann ich wirklich entspannen und neue Energie tanken – gerade, wenn mein Zuhause auch mein Büro ist.

Obwohl Homeoffice in der Schweiz weit verbreitet ist, gibt es Bedenken. Man befürchtet, dass sich Menschen isolieren und auch die ständige Erreichbarkeit sei schwierig. Wie siehst du das?

Diese Bedenken sind berechtigt. Soziale Isolation kann im Remote-Alltag ein echtes Problem sein, besonders ohne regelmässigen persönlichen Kontakt. Für viele ist der Austausch mit Kolleg*innen wichtig – nicht nur beruflich, sondern auch fürs Wohlbefinden.

Ich versuche deshalb, bewusst Kontakt zu halten – durch Video-Calls, kurze Check-ins oder informelle «Kaffee-Pausen» per Zoom, die bei uns Donut-Meetings heissen. Ich arbeite für Kinsta, da gibt es auch jährliche Meetups, wo wir uns persönlich treffen – das bringt zusätzlichen Zusammenhalt.

Auch bei der ständigen Erreichbarkeit muss man aufpassen. Wenn das Büro zu Hause ist, ist die Versuchung gross, immer «on» zu sein. Ich setze mir klare Arbeitszeiten und kommuniziere sie auch im Team. Ausserhalb dieser Zeiten bin ich konsequent offline.

Wie siehst du die Zukunft des Homeoffice – besonders im Hinblick auf individuelle Bedürfnisse wie Neurodiversität?

Remote Work hat grosses Potenzial, besser auf individuelle Bedürfnisse einzugehen – gerade bei neurodiversen Menschen. Das klassische Büro ist für viele überfordernd: zu laut, zu starr, zu sozial. Im Homeoffice kann man die Umgebung so gestalten, wie sie einem entspricht – Licht, Pausen, Arbeitszeiten.

Ich hoffe, Unternehmen entwickeln künftig noch inklusivere Remote-Konzepte – mit passenden Tools, flexiblen Deadlines und Kommunikationsstilen. Technologie kann helfen, Zusammenarbeit neu zu denken. Die Zukunft gehört nicht einem Standardmodell, sondern Arbeitsräumen, in denen unterschiedliche Denkweisen wachsen können.

*Das Interview wurde schriftlich auf Englisch geführt.

