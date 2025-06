«Ja krass, du jetzt auch! Wie fühlst du dich?»: Diese Frage wurden blue News Kolumnistin Michelle de Oliveira an ihrem 40. Geburtstag gestellt. Bild: Privat

Die Kolumnistin feierte kürzlich ihren 40. Geburtstag. Zeit für eine typische Midlife-Crisis oder doch neue Chancen in der Lebensmitte? Sie hat sich Gedanken gemacht und mehrere Briefe geschrieben.

Michelle de Oliveira Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die blue News Kolumnistin wurde vor wenigen Wochen 40 Jahre alt.

«Hast du jetzt eine Midlife-Crisis?»: Solche und ähnliche Fragen wurden Michelle de Oliveira an ihrem Geburtstag gestellt.

Um etwas Introspektion zu betreiben, schrieb sich die Kolumnistin kurz danach zwei Briefe. Zuerst einen an ihr 30-jähriges Ich. Beim Schreiben kamen mir die Tränen.

Und das Fazit? Das Älterwerden ist nicht immer ein Spaziergang. Mehr anzeigen

«Und, wie geht’s dir?»

«Ja krass, du jetzt auch! Wie fühlst du dich?»

«Hast du jetzt eine Midlife-Crisis?»

Ich wurde Anfang des Monats 40. Solche und ähnliche Fragen wurden mir vor und nach meinem Geburtstag gestellt.

Natürlich habe ich mich auch selbst gefragt: «40! Und jetzt?» So viel vorab: Eine Krise habe ich nicht. Kritisch hingegen bin ich hin und wieder schon.

Tolle Bücher werden zum Thema geschrieben

Aber das Gute zuerst. Ich finde, dass ich in einer tendenziell wohlwollenden Zeit älter werde: Tolle Bücher werden zum Thema geschrieben, wie etwa «Mitte des Lebens» der Philosophin Barbara Bleisch.

Genauso wird die Menopause endlich thematisiert und nicht mehr unter den Teppich jener Dinge gekehrt, durch die wir Frauen «halt einfach müssen».

Ich höre, sehe und lese inspirierende Frauen, die mir zeigen, dass das Leben nach 40 viel Potenzial birgt:

Die inspirierenden Autorinnen Milena Moser und Juli Zeh. Die Schauspielerinnen Kate Winslet und Meryl Streep, die sich gegen Schönheitsnormen, Bodyshaming und Altersdiskriminierung einsetzen.

Die 2022 verstorbene Künstlerin Paula Rego, die in ihren Sechzigern eindrucksvolle Werke über die Unterdrückung von Frauen schuf. Die Sängerin und Künstlerin Björk, die sich nicht bloss immer wieder neu erfindet, sondern sich auch seit Jahren für Umweltschutz starkmacht.

Und meine Mutter, die mit 70 Sprachaufenthalte bucht und die Welt bereist.

Kopf hoch, es kommt alles gut

Um etwas Introspektion zu betreiben, schrieb ich zwei Briefe. Zuerst einen an mein 30-jähriges Ich. Beim Schreiben kamen mir die Tränen. Was würde ich darum geben, meine jüngere Version fest in die Arme zu schliessen und ihr zuzuflüstern:

«Kopf hoch, es kommt alles gut. Sogar besser, als du dir vorstellen kannst!»

Zur Person: Michelle de Oliveira Bild: Privat Michelle de Oliveira ist Journalistin, Yogini, Mutter und immer auf der Suche nach Balance – nicht nur auf der Yogamatte. Ausserdem hat sie ein Faible für alles Spirituelle. In ihrer Kolumne berichtet sie über ihre Erfahrungen mit dem Unfassbaren, aber auch aus ihrem ganz realen Leben mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Sie lebt mit ihrer Familie in Portugal.

Damals ging es mir nicht gut. Ich war orientierungs- und oft hoffnungslos, wusste nicht, wie alles weitergehen sollte und sah phasenweise meine Therapeutin häufiger als meine Freund*innen.

Ich war jung und wusste nicht, wohin mit mir. Wie frustrierend!

In meinem Brief erzählte ich meinem jüngeren Ich, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, was ich geschafft und erreicht habe, was ich gehen lassen konnte.

Dankbarkeit erfüllte mich während des Schreibens. Natürlich war längst nicht alles lustig und locker und toll gewesen. Aber die vergangene Dekade war eine gelungene, eine, die mich weiter gebracht hat, als ich es für möglich gehalten hätte – nicht nur, weil ich nach Portugal ausgewandert bin. Es wurde ein mutmachender, liebevoller Brief.

Der Plan ist, den Brief an meinem 50. Geburtstag zu lesen

Auf einem neuen Blatt Papier widmete ich meine Zeilen meinem Zukunfts-Ich. Der Plan ist, den Brief an meinem 50. Geburtstag zu lesen. Fünfzig!

Der Brief wurde kürzer als der erste, weil man hinterher ja immer schlauer ist. Ich habe meine Wünsche und Hoffnungen für die kommenden Jahre in Worte gefasst.

Und merkte: Ich freue mich auf diese Zeit. Sie wird bestimmt herausfordernd: Ich werde noch älter, während meine Kinder Teenager sich in Teenager verwandeln werden. Ich fand die Zeit grauenhaft, wie ich meinen Tagebüchern von damals entnehmen kann.

Aber es werden sich mir auch neue Räume auftun, die ich füllen darf, wenn ich nicht mehr ganz so tief in der Rushhour des Lebens stecke. Das finde ich vielversprechend. Ich steckte beide Briefe in ein Kuvert und hoffe, dass ich es in zehn Jahren wiederfinde.

Die Ungewissheit der Zukunft bleibt spannend

Die Ungewissheit und die Möglichkeiten der Zukunft bleiben also spannend und aufregend, auch wenn nicht mehr auf so eine dringliche, unbändig brennende Weise wie in den Zwanzigern.

Denn natürlich schaue ich trotz aller Versöhnlichkeit mit einer gewissen Wehmut auf meine jüngeren Jahre zurück.

Ins Ausland zu ziehen, ohne Angst und ohne Plan, dafür mit ganz viel Freiheit und noch mehr Flausen im Gepäck. Auch wenn wir als Familie ausgewandert sind und vielleicht irgendwann erneut weiterziehen – es wird sich nie mehr so leicht und sorglos anfühlen wie damals mit Anfang 20.

Der Blick in den Spiegel bereitete mir schon mehr Freude

Auch der Blick in den Spiegel bereitete mir schon mehr Freude. Ich gestehe es mir nicht gerne ein, aber tatsächlich störe ich mich an den körperlichen Veränderungen. Mich plagen zum Glück keine ernsten Beschwerden, sondern es sind banale Dinge wie Falten und graue Haare.

Ich kann mir immer noch die Nächte in dunklen, viel zu lauten Clubs um die Ohren schlagen und sehr viel Spass haben – bloss dauert die Regenerationszeit statt einiger Stunden mehrere Tage. Selbst ohne Ausgang und nach acht Stunden Schlaf wache ich häufig nicht mehr so erfrischt auf – es zwickt hier und da.

Plötzlich drehen sich Gespräche mit Freund*innen um Botox. Hast du schon? Würdest du? Das ist neu. Und irgendwie auch schade. Wo ist die wohlwollende Zeit, die ich eben noch gelobt hatte? Die vermeintliche Altersmilde deponiere ich offenbar vor der Badezimmertür, bevor ich in den gnadenlosen Vergrösserungsspiegel blicke.

Das Älterwerden ist nicht immer ein Spaziergang. In anstrengenden Momenten versuche ich mir darum vorzustellen, was ich in zehn Jahren in einem Brief an mich selbst schreiben werde.

Dann glaube ich, mich zu hören: «Mach dir nicht so grosse Sorgen über solche Dinge. Aufhalten kannst du das Alter sowieso nicht. Freue dich lieber darüber, dass du noch so jung bist! Kopf hoch, es kommt alles gut. Sogar besser, als du dir vorstellen kannst!»

