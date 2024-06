«Ich hatte einfach Angst, dass ich sterbe»

«Im Spital hatte ich am Morgen öfter Angstzustände. Angst war das dominierende Gefühl in jenen Monaten»: Daniel Bösch. Bild: Nico Schaerer

Knochenkrebs, Lungenembolie, Nierenversagen, Nahtoderfahrung: Ein Gespräch mit Daniel Bösch, dem Schwinger, der im Schlussgang bereits auf dem Rücken lag, aber ins Leben zurückgeschleudert wurde.

Von Willi Näf Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ex-Spitzenschwinger Daniel Bösch hatte Knochenkrebs.

Während der Behandlung erkrankt er an einer Depression und hat eine Nahtoderfahrung.

Doch dieses Ereignis hilft ihm, wieder zurück ins Leben zu finden.

«Ich hatte das Gefühl, ich sei wach. Aber gleichzeitig war ich sehr weit weg. Ich blickte in eine grosse Dunkelheit, und ich sah Sterne. Es war, als ob ich im Weltall draussen wäre», sagt Bösch. Mehr anzeigen

Der Bösch Dani, Dorfmetzger von Oberbüren, ist ein Brocken von 1,93 Metern Länge und 140 Kilogramm Gewicht.

106 Kränze hat er als Schwinger gesammelt, 23 Schwingfeste gewonnen, darunter dreimal das Schwägalp-Schwinget und einmal das Unspunnen-Schwinget.

Bösch wusste immer, was er will und was er kann. Er hatte seine Zukunft in der Hand. Bis am 24. Juni 2021 das Telefon klingelte.

Herr Bösch, sprechen Sie lieber von Kränzen oder Krebs?

Von Kränzen. Aber wenn ich die Aufmerksamkeit auf das Thema Krebs lenken kann, mache ich das. Es war ein Glück, dass ich so hervorragende Ärzte und hervorragendes Pflegepersonal hatte. Ich gebe gern etwas zurück.

Bitte erzählen Sie mir vom Juni 2021.

In jenem Sommer habe ich an meinem linken Schienbein eine Schwellung festgestellt. Sorgen machte ich mir wenig, man geht ja nicht gleich vom Schlechtesten aus. Aber es tat immer mehr weh, darum bin ich halt zum Dökti. Am 24. Juni, einem Donnerstag, rief mich dann ein Onkologe aus dem Kantonsspital St. Gallen an.

Haben die Alarmglocken geläutet?

Gesundheit der Zukunft zVg Die fünfte Ausgabe des jährlich im Wörterseh-Verlag erscheinenden «Sanitas Health Forecast» befasst sich mit brisanten Fragen rund um das Geheimnis des gesunden langen Lebens: Wie werden wir nicht nur älter, sondern bleiben auch länger gesund? Wie verstehen wir unsere Organe besser? Welche Ängste gilt es zu überwinden, damit wir langsamer altern? Das Buch enthält neben dem Interview mit Schwinger Daniel Bösch viele weitere Texte. Eine Redaktion aus 30 unabhängigen Journalist*innen stützte sich bei ihren Recherchen auch auf Erkenntnisse der ersten Studie zur Gesundheit der Zukunft, für die jährlich 2500 Schweizer*innen befragt werden. Unter diesem Link kannst du das 400-seitige Buch für 24.90 Fr. bestellen.

Nein. Ich wusste gar nicht, was ein Onkologe macht. Er sagte, ich müsse vorbeikommen. Ich erwiderte, ich hätte viel zu tun in der Metzgerei, ob es nächste Woche gehe. Dann antwortete er: «Nein, morgen Freitag, wenn irgend möglich, und Ihre Frau sollte dabei sein, ist sie da?»

Sandra Bösch, geborene Schwander, seit sieben Jahren mit Dani verheiratet, ist nicht da. Die IT-Supporterin will Anfang Juli ihre neue Stelle antreten und macht Ende Juni noch Badeferien.

Sie liegt mit ihren zwei Freundinnen am Strand von Mallorca, als das Handy klingelt. Zwei Stunden später sitzen die Frauen im Flieger. Sandra hat einen Kloss im Hals. Kein Arzt beordert dich nach Hause, nur um dir zu sagen, dass alles super ist.

Als Sandra heimkam, wie haben Sie sie begrüsst?

Wir sahen uns in die Augen. Und dänn hämmer mitenand brüelet. Am nächsten Tag fuhren wir ins Kantonsspital und bekamen die Diagnose. Knochenkrebs. Ob ich Metastasen hätte, wisse man noch nicht, wir sollten am Montag zu weiteren Untersuchungen herkommen.

Wie haben Sie auf die Diagnose Krebs reagiert?

Für mich klang es wie ein Todesurteil. Vor 30 Jahren wäre es das ja auch gewesen.

Noch am selben Freitag trommeln Dani und Sandra in der Metzg die Mitarbeitenden zusammen und fragen sie, ob sie bereit wären, die kommende schwierige Zeit gemeinsam durchzustehen, Überstunden zu schieben, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ein starkes, junges Team sagt einstimmig zu.

Sandra ruft ihren neuen Arbeitgeber an und erklärt, warum sie die Stelle am Montag nicht antreten kann. Am Wochenende besuchen die beiden ihre Familien, am Sonntagabend laden sie Kollegen ein, um sie persönlich zu informieren.

Innert dreier Tage ordnen Dani und Sandra ihr Privat- und Geschäftsleben neu.

Ein Berufskollege verspricht, seine Stelle zu kündigen und in der Metzgerei Bösch vorübergehend das Ruder zu übernehmen. Auf einem Waldspaziergang versprechen sich Sandra und Dani, einander immer ehrlich zu sagen, was sie denken und fühlen.

Am Montag danach hat Sandra Sie ins Kantonsspital St. Gallen gefahren. Was kam danach?

Es folgten sechs Spital-Zyklen à drei Chemotherapien. Drei Wochen Spital, eine Woche daheim, das war der Takt. Als mir die Haare ausfielen, haben wir zusammen meinen Kopf rasiert. Da hatten wir noch einen gewissen Galgenhumor. Im September 2021 operierten sie den Tumor im Schienbein heraus und setzten im März 2022 einen Spenderknochen und eine Stahlschiene ein. Sie erwischten den ganzen Tumor, aber es war weniger abgestorben als erwartet. Das Einzige, was ich dachte: Die Chemo wirkt nicht so, wie sie müsste.

Gab es Momente von Zuversicht?

Ja, aber es folgten immer gleich Rückschläge. Im Oktober hatte ich eine Lungenembolie. Im November kam ein Nierenschaden dazu. Meine Widerstandskräfte liessen nach. Im Spital hatte ich am Morgen öfter Angstzustände. Angst war das dominierende Gefühl in jenen Monaten. Ich hatte einfach Angst, dass ich sterbe.

Haben Sie sich aufgegeben?

Es gab wirklich Phasen, da dachte ich für mich: Wofür mache ich diesen ganzen Scheiss, es bringt eh nichts. Eine Zeit lang hatte ich auch einen wahnsinnig destruktiven Zimmergenossen, der mir aufs Gemüt schlug. Das Spital war dann so nett, mich zu verlegen.

Haben Sie Mittel gegen Depressionen bekommen?

Anfangs habe ich mich dagegen gewehrt. Als ich die Antidepressiva dann doch nahm, wurde es etwas besser.

Womit haben Sie sich beschäftigt?

Ich habe viel Netflix geschaut oder auf dem Handy gespielt. Man hat zu viel Zeit, liegt herum, starrt an die Decke und fängt an zu grübeln. Und man denkt sofort an Krebs, sobald einem irgendwo etwas wehtut. Plötzlich fällt einem jede kleine Veränderung am Körper auf. Mehr als einmal habe ich um ein Röntgenbild gebeten. Oder mit dem Handy eine Körperstelle fotografiert, das Foto Sandra geschickt und gefragt, ob ihr das nicht auch auffällig vorkomme.

Für Sandra ist Danis Tod «keine Option». Auch sie ist mit dem Überleben beschäftigt. Monatelang trägt sie, die IT-Supporterin, de facto die Verantwortung für eine Metzgerei. Mit Eltern und Geschwistern zusammen legt sie Hand an, wo immer es nötig ist.

Auch der Umzug ins neue Haus fällt in diese Zeit. Sandra funktioniert wie eine Maschine. Morgen bis Mittag in der Metzgerei, dann zu Dani ins Spital, am Nachmittag wieder Metzgerei, am Abend Haushalt und anderes, manchmal noch einmal ins Spital, das bis aufs letzte Bett belegt ist, von Menschen mit Corona-Masken.

Sechs Monate lang ist Sandra die Einzige, die Dani besuchen darf. Sie trifft sich nicht mehr mit Freundinnen, weil sie Angst hat, Dani irgendeinen Virus ins Spital zu bringen. Als Anfang Oktober Danis Metzgerkollege im Betrieb übernimmt, kann sie ein wenig kürzertreten, sie bewegt sich trotzdem stets am Rand der Erschöpfung.

Psychologische Unterstützung bekommt sie erst im Dezember, als ein Psychotherapeut freie Kapazitäten hat. Danis Energien lassen mit jeder Chemo nach, umso mehr sind ihre Kraftreserven gefragt.

Ihren persönlichen Wendepunkt erlebten Sie am 28. Dezember.

Ja. An jenem Tag fuhren wir ins Kantonsspital St. Gallen zum sechsten Zyklus der Chemotherapie. Wegen des Nierenschadens im November bekam ich ein neues Medikament. Die Behandlung war diesmal ambulant. Um viertel vor zwei wurde die Infusion geöffnet. In meinem Arm begann es zu chrüsele. Ich spürte relativ bald, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Ich läutete, und Sekunden später stand eine Frau in Weiss im Zimmer. Sie holte sofort Hilfe. Inzwischen war ich ganz rot, und sogar in der Zunge hat es gekribbelt. Dann ging es schnell. Sie stellten die Infusion ab und schlugen Alarm. Mein Arzt war unglaublich schnell da, mitsamt meinen Austrittspapieren in der Hand.

Wieso mit den Austrittspapieren?

Ich hätte ja nach der ambulanten Chemo noch am Nachmittag wieder heimkehren können. Der Arzt war quasi schon fast auf dem Weg zu mir. Dass alle so schnell im Zimmer waren, war ein riesiges Glück. Ich konnte gerade noch berichten, wie es mir geht, dann verlor ich das Bewusstsein.

Wie lange dauerte das alles?

Kaum länger als vier, fünf Minuten.

Gegen zwei Uhr klingelt Sandras Handy. «Wir können im Moment nicht sagen, was mit Ihrem Mann los ist, aber kommen Sie so schnell wie möglich.» Sandra lässt alles stehen und liegen. Vom Auto aus ruft sie Daniels Mutter an, sie solle sofort nach St. Gallen fahren.

Was haben Sie während Ihrer Ohnmacht erlebt?

Ich hatte das Gefühl, ich sei wach. Aber gleichzeitig war ich sehr weit weg. Ich blickte in eine grosse Dunkelheit, und ich sah Sterne. Es war, als ob ich im Weltall draussen wäre.

Wie lange hielt das an?

Keine Ahnung. Ich hatte kein Zeitgefühl.

Was geschah unterdessen im Zimmer?

Die Ärzte spürten bei mir keinen Puls mehr. Also mussten sie mich wiederbeleben. Nachdem das Herz wieder schlug, drehten sie mich vom Rücken in die Seitenlage. Und das riss mich aus dem Weltall zurück. Es fühlte sich an, als ob ich in meinen Körper zurückgeschleudert würde. Das war vom Empfinden her viel wuchtiger als eine blosse Körperdrehung. Es schlug mich richtig hinein. In der Seitenlage befand ich mich wieder in meinem Körper.

«Ich war an diesem Morgen wieder richtig bei mir und dachte nach, was passiert ist. Dabei wurde mir etwas klar: Hätte ich wegen des Krebses sterben müssen, dann am Nachmittag zuvor»: Daniel Bösch. Bild: Nico Schaerer

Und dann sind Sie erwacht?

Die Erinnerungen sind undeutlich. Das Notfallteam legte einen Zugang, um mir Adrenalin zu verabreichen. Eine Stimme befahl, ich müsse auf die Intensivstation. Eine andere antwortete, die sei voll mit Corona-Patienten. Dann antwortete der Erste, das sei ihm scheissegal, er soll mir einen Platz besorgen. Sie haben mich dann in den Schockraum hinter der Notfallstation gebracht. Ich glaube, es war auch dort, wo sie mich geröntgt haben. Ich hörte, wie ein Arzt sagte: Gut, ist nichts gebrochen. Bei Wiederbelebungen gibt es manchmal ja Rippenbrüche.

Kurz nach halb drei Uhr – seit dem ersten Kribbeln ist noch keine Stunde vergangen – steigt Sandra beim Spital aus dem Auto. Der Onkologe kommt ihr entgegen und fängt sie ab. «Frau Bösch, wir mussten Ihren Mann nach einem allergischen Schock reanimieren, er ist jetzt wieder soweit stabil und befindet sich auf dem Notfall.»

Herr Bösch, wann dachten Sie: Aha, das ist jetzt wohl das, was die Leute meinen, wenn sie von einem Nahtoderlebnis sprechen?

Irgendwann, nachdem ich wieder in meinem Körper war. Ich habe mich zwar nicht selber von oben gesehen, so wie andere. Aber da waren die Sterne, diese dunkle Weite, das Weltall. Und die Wucht, mit der ich in den Körper zurückgeschlagen wurde.

Wie ging es weiter?

Die Intensivbetten waren alle belegt von Corona-Patienten. Auch ein Kollege von mir lag zu jener Zeit dort, zwei Wochen lang im Koma. Sie organisierten mir aber einen Platz auf der chirurgischen Intensivstation. Ich bin dann eingeschlafen und erst am nächsten Morgen um acht Uhr wieder aufgewacht. Der Arzt fragte, wie ich geschlafen habe, und ich sagte, «super, wie ein Stein, so gut wie lange nicht mehr». Ich hatte Hunger wie ein Bär, habe das ganze Zmorge gegessen und dann noch mehr bekommen. In den Wochen zuvor habe ich meist lustlos auf einem halben Weggli herumgekaut.

Sandra ruft Daniel aufs Handy an. Nach wenigen Sätzen stellt sie fest: Er klingt anders. Seine Stimme ist kräftiger, es steckt eine schöne Note Kampfgeist drin. Auch die Ärzte stellen diese Veränderung fest.

Woher die neue Zuversicht?

Ich war an diesem Morgen wieder richtig bei mir und dachte nach, was passiert ist. Dabei wurde mir etwas klar: Hätte ich wegen dem Krebs sterben müssen, dann am Nachmittag zuvor. Aber wenn du so nah dran bist, und dann passiert es doch nicht, dann ist deine Zeit noch nicht gekommen, und du darfst weiterleben. Und da war noch ein Gedanke: In diesem Körper hat nur einer Platz, der Krebs oder ich. Ich war schon draussen, bin aber wieder in meinen Körper zurückgekehrt. Und ab dann ging es nur noch aufwärts.

Was haben Sie früher gedacht, wenn Sie von einem Nahtoderlebnis gehört haben?

Man hat halt ein wenig geschmunzelt.

Aber selbst sprechen Sie heute offen darüber.

Über das Geschehene reden hilft. Es ist ein Teil der Verarbeitung. Früher habe ich das Meiste mit mir selber ausgemacht, heute teile ich mehr mit.

Im März sagt Daniel zu Sandra, er warte auf den Moment, in dem sie sich bei ihm fallen lassen könne. Im April fährt sie ihn zur Reha in die Onkologie-Klinik nach Gais. Danach bricht sie zusammen. Zehn Monate lang stand sie unter Dauerdruck.

Sechs Monate lang hat sie niemanden umarmt aus Angst, Dani mit irgendetwas anzustecken. Auch ihre Kolleginnen hat sie abgewiesen, weil sie nicht bereit war, über ihre Gefühle zu sprechen. Dani sei als Patient hervorragend betreut worden, sagt sie, aber sie als Angehörige sei ein wenig vergessen gegangen.

Doch jetzt kommt sie wieder zu sich und beginnt, sich um sich selbst zu kümmern. Sie lässt Nähe zu, sucht den Kontakt zu ihren Kolleginnen. Etwas vom Wichtigsten ist nun auch für sie das Reden.

Über das Geschehene zu sprechen, haben Sie vor allem in der Reha gelernt?

Ja, in den Sitzungen in der Psychoonkologie. Dort kam alles auf den Tisch: Krebs, Angst, Depressionen. Sogar, dass ich mit 16 meinen Vater verloren habe. Diesen Verlust hatte man in der Familie kaum aufgearbeitet. Ich habe gemerkt, dass es guttut, darüber zu reden. Und dass man nach den Gesprächen erleichtert ist.

In der Kunsttherapie haben Sie Collagen gekleistert und dann analysiert, was sie wohl bedeuten. Hand aufs Herz: Kam sich der Dorfmetzger und Kranzschwinger Bösch Dani dabei lächerlich vor?

Am Anfang war es sicher ein wenig komisch. Aber meistens ist es doch so: Wenn es nicht mehr schlimmer kommen kann, beginnst du Dinge zu probieren, die du vorher nie probiert hättest. Wenn du merkst, es geht nicht ohne, dann akzeptierst du es.

Auch das Collagenkleben.

Sicher. Manches auf der Collage hat wirklich Sinn ergeben. Man hat einen tieferen Grund erkannt, warum man ein Stück so ausgeschnitten und so mit anderen Stücken kombiniert hat.

Eines Mittags bekommt Daniel in der Reha eine Whatsapp von Sandra. Sie sagt ihren Besuch am Nachmittag kurzfristig ab. Es hat zu schneien begonnen, genau in der Weise, in der es auch am 28. Dezember schneite, als sie ins Spital gebrettert war im Wissen, dass die Ärzte um Daniels Leben kämpften. Sandra erlebt einen Flashback. Das Erlebte hat deutliche Spuren bei ihr hinterlassen.

Stellen auch andere fest, dass Sie offener wurden?

Ja, schon. Und wenn sie es realisieren, öffnen sie sich dir gegenüber auch. Das habe ich gelernt. Wenn du bei einem Kollegen merkst, es geht ihm nicht gut, kannst du ihn natürlich fragen. Aber du erfährst oft nicht viel. Erst wenn du selber von dir erzählst, fängt auch er an, ehrlich zu berichten.

Nach seiner Rückkehr aus der Reha lernt Sandra Daniel noch einmal neu kennen. Er ist offener, feinfühliger. Sie findet es «uuu schöö». Manchmal, wenn jemand anderes von Problemen spricht, sehen sich Sandra und Daniel nur an und verstehen sich ohne Worte. Von «schlimm» haben sie eine andere Vorstellung als die meisten anderen Leute.

Sie haben alle drei Monate Kontrolluntersuchungen. Wann zieht die Angst jeweils an?

Wenn dir irgendetwas wehtut oder du es zumindest meinst, machst du dir sofort Gedanken. Der Horror kommt eigentlich erst nach der Untersuchung, wenn du auf den Bericht wartest. Das kann einen Tag dauern oder auch fünf. Einmal rief der Arzt schon wenige Stunden nach der Kontrolle an. Ich sah die Nummer auf dem Display und hatte einen Schweissausbruch. Aber er wollte mir nur schnell sagen, der erste Check sehe gut aus, er wolle mir das Wochenende entlasten.

Nun sind Sie wieder voll im Alltag eingespannt mit Ihrer Metzgerei, mit Sandra, den Freundschaften, der Technischen Leitung des Schwingklubs Wil. Andererseits haben Sie einmal gesagt, seit Ihrem Nahtoderlebnis sei Ihnen klar geworden, dass Sie nicht mehr 70 Stunden die Woche arbeiten müssten. Hält Ihre Erkenntnis an?

Es wäre das Ziel. Aber natürlich arbeite ich zu viel. Wir spüren den Fachkräftemangel und die Metzgerei läuft enorm gut.

Dani sei immer noch ehrgeizig, sagt Sandra, aber in einer anderen Form. Dass 2023 seine Olma-Bratwurst mit Gold ausgezeichnet wurde, hat ihn gefreut, aber für den Fleischkäse, der sich extrem gut verkauft, gab es nur Bronze, und das hat ihn gefuxt. Er wird auch 2024 in mehreren Produktkategorien teilnehmen.

Das Gold für den Fleischkäse muss noch her?

Ja, diese Goldmedaille hätte ich gern.

Mit Ihrer Krankheitsgeschichte können Sie den Leuten noch etwas geben, das über kulinarische Genüsse hinaus geht.

Im letzten Jahr hat mir sicher ein halbes Dutzend Krebspatienten geschrieben oder mich angerufen. Ein St. Galler Onkologe bat mich vor Kurzem, einen seiner jungen Patienten zu besuchen. Das war läss. Die Eltern haben fast geweint, als ich ins Zimmer kam.

Können Sie eigentlich mit dem Begriff Gott etwas anfangen?

Ich bin nicht der Typ, der in die Kirche geht. Aber ja, wenn man am Morgen zur Arbeit fährt, blickt man nach so einer Geschichte schon das eine oder andere Mal öfter hinauf zu den Sternen.

