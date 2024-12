So kommt es, wenn man nicht mit Würde altern kann/will.

In Alter würde ist eine Herausforderung gür manche. Sie soll wie eine Raubkatze aussehen? Ich hab 2 Katzen und die sehen besser aus als sie. Liebe redaktion das ist keine beleidigung nur meine meinung

MONIKA Wo sind diese Horror Chirurgen in die Lehre gegangen ?

Klar ersichtlich: Die ganze Rosskur war «für d'Chatz» Man kann zwar nicht «jüngern», gelegentlich biz «konservieren» (von Konserve her) ... Wenigstens hat sie in ihrem verpeilten Leben lügen gelernt (schwacher Trost)

rocky6

denke der mann wollte dies nicht den so verschwand auch das Geld seiner Frau, an dem er am meisten interessiert war