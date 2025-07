«Die KI zeigte sich typisch unterwürfig und verständnisvoll, etwas, was mich ohnehin schon lange nervte»: blue News Kolumnistin Michelle de Oliveira über ihre Konversationen mit ChatGPT.

Die künstliche Intelligenz ChatGPT ist für die Kolumnistin ein nützliches Tool – bis sich das Verhältnis plötzlich eigenartig anfühlte. Warum sie die KI aber noch immer nutzt und noch nicht um ihren Job bangt.

Tatsächlich hat die KI de Oliveira auch schon so hässig gemacht, wie das sonst nur Menschen schaffen.

Ich nutze ChatGPT fast täglich.

Die künstliche Intelligenz ist für mich ein Recherche-Tool, sie hilft mir, komplizierte Zusammenhänge zu verstehen und steht mir in ganz banalen Alltagsfragen bei.

Ich nutze ChatGPT häufiger als Google.

Kann man an einer Gallenblasenentzündung sterben, wenn sie sich zur Sepsis entwickelt?

Welche Steuern muss man bezahlen, wenn man in Portugal ein Haus verkauft?

Wie schneide ich den Blätterteig für Gipfeli am besten?·

Doch bei aller Nützlichkeit: Ich finde das Computer-Gehirn nicht nur toll. Die künstliche Intelligenz beantwortet zwar Fragen, wirft bei mir aber auch einige auf.

Zur Person: Michelle de Oliveira

Bild: Privat

Michelle de Oliveira ist Journalistin, Yogini, Mutter und immer auf der Suche nach Balance – nicht nur auf der Yogamatte. Ausserdem hat sie ein Faible für alles Spirituelle. In ihrer Kolumne berichtet sie über ihre Erfahrungen mit dem Unfassbaren, aber auch aus ihrem ganz realen Leben mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Sie lebt mit ihrer Familie in Portugal.