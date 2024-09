Bötschi fragt Simon Enzler: «Ich kann so gut fluchen, weil ich Ministrant war» Simon Enzler ist der Komiker, der am schönsten fluchen kann. Dass der Kabarettist aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden aber auch ruhig und geduldig sein kann, beweist er Bruno Bötschi beim Fliegenfischen. 30.08.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Komiker Simon Enzler bringt die Menschen in seinen Bühnenstücken als Bünzli, der gerne lauthals flucht, zum Lachen.

Manch ein*e fromme*r Appenzeller*in sieht in ihm deshalb einen Nestbeschmutzer.

blue News Redaktor Bruno Bötschi besuchte den 48-Jährigen in seiner Heimat und wollte von ihm wissen, wo er seit über 30 Jahren die Ideen für seine Bühnenprogramme findet.

«Ich kann so gut fluchen, weil ich Ministrant war», verrät Enzler.

«Jeder Psychologe bestätigt: Fluchen ist gesünder als Heucheln», sagt Simon Enzler. Der Ärger muss irgendwann raus, so der Komiker, sonst drohen dem Menschen Geschwüre.

Kaum einer versteht es, auf der Bühne so sausiebesakramentchogeschö zu schimpfen wie der 48-Jährige.

Der Fluch-Experte aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden lässt seine Bühnenfigur mit Erfolg auf der Bühne deftig über die vertaserete Sausieche fluchen.

Simon Enzler kann nur mit gezogenem Vorhang arbeiten

«Wöllkomm» steht oberhalb der Klingel der Familie Enzler. Der Komiker hat der blue News Crew liebevoll ans Herz gelegt, dass sie bitte nicht zu spät kommen solle – danach müsse er noch kochen: Mittagessen für ihn und die zwei Kinder.

Wir schaffen es an diesem Morgen pünktlich nach Appenzell und der Komiker ist gut gelaunt.

Nach einer kurzen Hausführung geht es mit Morgensport weiter, bevor Enzler verrät, wieso er in seinem Büro nur mit gezogenem Vorhang Texte schreiben kann. Später lädt der Komiker den Journalisten noch zum Fliegenfischen in der Sitter ein.

Simon Enzler: «Die Menschen sind alle gleich»

Simon Enzler sorgt seit über 30 Jahren auf der Bühne mit seinem markanten Appenzeller Dialekt für viele Lacher. Schweizweit bekannt geworden ist er einst mit Moderation der SRF-Sendung «Comedy im Casino».

Enzler ist in Appenzell gross geworden. Heute wohnt er etwas ausserhalb vom Dorf. Gefragt, wie er in einer derart schönen Landschaft Texte gespickt mit so vielen Fluchwörtern schreiben könne, antwortet er:

«Wahrscheinlich genau darum, denn am schönsten Ort, wo die Sonne am meisten scheint, hat es auch am meisten Schatten.»

Er sei in einer Idylle aufgewachsen, so Enzler weiter. Aber spätestens als er in Zürich studiert habe, habe er realisiert, dass es «bei uns nicht viel anders ist als in einem Quartier in der Stadt. Die Menschen sind überall gleich, egal ob du in Appenzell in einer Beiz hockst oder an der Langstrasse in Zürich.»

