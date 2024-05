Ich liebe zwei Männer und weiss nicht, welchen ich behalten soll

Im Film «Zerrissene Umarmungen» von Pedro Almodóvar beginnt ein Filmemacher eine Affäre mit der Hauptdarstellerin (Penélope Cruz), die jedoch bereits mit dem Produzenten des Films liiert ist. Bild: The Weinstein Company

Die blue News Leserin M.S. hat einen Mann kennengelernt, mit dem es körperlich besser passt als mit dem Vater ihrer Kinder. Nun kann sie sich nicht entscheiden, mit wem sie künftig zusammen sein möchte.

Die blue News Leserin M. S. hat vor einiger Zeit einen Mann kennengelernt, mit dem es körperlich viel besser passt als mit dem Vater ihrer Kinder.

«Er hat zudem Qualitäten, die ich beim anderen Mann vermisse, der ebenfalls mit mir zusammen sein will», schreibt M.S.

Lieber Herr Meyer

Ich (weiblich, 36) habe vor einiger Zeit einen Mann kennengelernt, mit dem es körperlich viel besser passt als mit dem Vater meiner Kinder.

Letzterer weiss von der Affäre und möchte, dass ich diese beende.

Er hat zudem Qualitäten, die ich beim anderen Mann vermisse, der ebenfalls mit mir zusammen sein will.

Ich kann mich nicht entscheiden zwischen den beiden.

M. R. aus W.

Liebe M.

Eigentlich könntest du dich freuen. Und zwar darüber, dass du nun genau weisst, was dir in einer Beziehung wichtig ist.

Denn offenbar haben sowohl der eine als auch der andere Mann Eigenschaften, die dich anziehen und dir ein gutes Gefühl geben.

Ideal wäre es, ein einziger Mann vereinte diese Eigenschaften in sich. Dann hättest du kein Dilemma, sondern dich schon längst entschieden. Aktuell musst du aber, um auf deine Kosten zu kommen, zwischen zwei Kerlen pendeln.

Das hat zur Folge, dass drei Leute unglücklich sind: Die beiden Männer, weil sie einen Nebenbuhler haben, und du, weil du dich bei keinem wirklich gehen lassen kannst. Immer fehlt dir was – mal das eine, mal das andere.

Du hast, apropos entscheiden, nicht nur zwei Optionen, sondern gleich vier:

1. Du machst mit dem Kindsvater Schluss.

2. Du machst mit dem neuen Mann Schluss.

3. Du machst mit beiden Schluss.

4. Du machst mit keinem Schluss.

Gefallen wird dir keine. Denn jede ist mit Schmerz verbunden, die dritte sogar mit doppeltem.

Die vierte mag auf den ersten Blick als die am wenigsten leidvolle erscheinen und dich in diesem Sinne am meisten überzeugen. Tatsächlich aber ist sie die schlechteste. Nicht zuletzt für deine Kinder.

Erstens, weil du so nie zur Ruhe kommst und beide Männer gleichzeitig warm- und auf Distanz halten musst. Es soll ja keiner auf die Idee kommen, seinerseits die Notbremse zu ziehen.

Zweitens, weil eine gestresste, unglückliche Mama für deine Kinder schwer zu ertragen ist.

Drittens, weil sie es auf sich selbst beziehen, wie grundsätzlich alles, und sich fragen, was sie falsch gemacht haben, dass du so traurig bist.

Und viertens, weil du ihnen damit kein gutes Vorbild bist. Sie lernen so, dass es normal ist, gestresst und unglücklich zu sein.

Auch du wirst dich mittlerweile daran gewöhnt haben, diese Gefühle zu erdulden, und merkst vermutlich gar nicht mehr, wie schwer du eigentlich daran trägst. Ebenso die zwei Männer.

Es ist Situation mit zwei halbvollen Gläsern

Es ist offensichtlich, dass dich keiner der beiden genug überzeugt für eine Beziehung. Sonst hättest du nicht diese Situation mit zwei halbvollen Gläsern erschaffen. Du solltest dir daher eingestehen, dass du keinen wirklich liebst und keinen wirklich willst.

Der ehrliche und ausserdem faire Umgang mit diesem Eingeständnis besteht darin, beide gehen zu lassen (Option 3). Das ist vermutlich das Letzte, was du willst, da du dann erst mal allein dastehst.

Interessanterweise ist das ein Zustand, den viele Menschen als extrem unangenehm wahrnehmen und ihn deshalb um jeden Preis vermeiden. Egal, was es kostet (und wen) – es darf keinesfalls so weit kommen, dass sie eine Weile lang allein durchs Leben gehen müssen.

Anstatt dich also zu fragen, ob du den einen oder den anderen nehmen sollst, wäre es vielleicht hilfreicher, dich zu fragen, warum du es so sehr vermeiden willst, keinen Mann an deiner Seite zu haben.

Beim Finden guter Antworten kann dir eine therapeutische Fachperson wertvolle Unterstützung leisten.

Thomas Meyer

