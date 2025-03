Eigentlich ist es die Aufgabe von Eltern, ihre Kinder vor dem Lebensdruck zu schützen. Doch wenn Mama oder Papa psychisch beeinträchtigt ist, dann werden die Kleinen viel zu früh mit den schweren Seiten des Lebens konfrontiert. Bild: IMAGO/Pond5 Images

Kinder depressiver Eltern leiden mit. Eine Betroffene erzählt, wie es war, mit einer psychisch kranken Mutter aufzuwachsen. Müssen Kinder früh Verantwortung übernehmen, lastet das ein Leben lang auf ihnen.

Wenn Andrea S.* (32) an ihre Kindheit denkt, dann war da nicht immer alles so unbeschwert, wie es beim Aufwachsen eigentlich sein sollte. Sie musste schon früh Verantwortung übernehmen. «Und mich ständig um meine Mama sorgen, obwohl es doch eigentlich andersrum sein sollte», erinnert sie sich, als blue News sie zum Gespräch trifft.

Die junge Frau wuchs mit ihrer depressiven Mutter Elisabeth S.* auf, der Vater war als LKW-Fahrer viel unterwegs und die kleine Schwester sollte noch aus allem rausgehalten werden. Wenn Mama mal wieder schrie, sich im Zimmer verkroch oder sich nicht umarmen lassen wollte – dann musste Andrea, wie sie glaubte, allein damit klarkommen.

All das war nur schwer verständlich für die beiden Mädchen. «Ich habe lange nicht kapiert, was mit unserer Mama nicht stimmt. Sie wirkte äusserlich gesund. Vor allem hatte ich aber immer das Gefühl, sie wolle sich von uns nicht helfen lassen.» Weinte Elisabeth, versuchte Andrea, sie zu trösten und einfach nur in den Arm zu nehmen. Doch das wollte Mama nicht.

Es gab auch schöne Zeiten

Manchmal brauchte es nicht viel und Elisabeth wurde laut oder drohte, sich etwas anzutun. War dieser Zustand angsteinflössend, bereitete der Tochter aber auch das umgekehrte Sorgen: Wenn sich Mama im Zimmer verschanzte. Rausgehen wollte sie meist nicht, denn dort könnten sie die Menschen komisch anschauen – die Leute redeten sowieso immer nur hinter ihrem Rücken über sie, so war Elisabeth überzeugt.

Als die beiden Schwestern noch jünger waren, sei die Situation noch anders gewesen. Sie hätten sich mehr geliebt und beachtet gefühlt, die Mama habe sich damals liebevoll um sie gesorgt, mit ihnen gezeichnet, vorgelesen, Barbie gespielt oder sogar Ausflüge gemacht.

«Es war nicht immer alles nur mies, wir hatten auch sehr schöne Zeiten. Leider gibt es davon keine Bilder, weil sich Mama nicht fotografieren lassen wollte.» Auch das war Teil von Elisabeths Krankheit.

«Wir verstanden schon, dass es ihr nicht gutging»

Obwohl die Mutter sich immer wieder in Therapie begab und versucht wurde, ihr zu helfen, wurden ihre Anfälle mehr, je älter ihre Töchter wurden. «Vielleicht hat sie irgendwann gemerkt, als wir keine Kleinkinder mehr waren, dass wir irgendwie auch alleine klarkommen», merkt Andrea an. Doch eigentlich wünschten sich die Mädchen damals nichts sehnlicher, als dass sich ihre Mutter weiterhin um sie kümmerte.

«Aber wir verstanden schon, dass es ihr auf irgendeine Art nicht gutging, haben es ihr also nie übelgenommen, wenn sie nicht mit uns spielen wollte.» Andreas Blick verdüstert sich, sie richtet die Augen auf ihre Hände.

«Erklärt hat uns während all den Jahren aber niemand, was genau mit Mama los war. In der Familie wurde immer geschwiegen. Erst als ich älter wurde, verstand ich, was eine Depression genau ist und was es bedeutet, wenn die Eltern darunter leiden.»

Dafür habe das Schwestern-Duo fest zusammengehalten. Wenn Elisabeth am Morgen länger im Bett liegen blieb, stellte Andrea die Corn-Flakes-Schachtel für die kleine Schwester auf den Tisch und machte für sie das Znüniböxli parat. «Klar, wir haben uns als Kinder viel gezankt, wie es sich für kleine Kids gehört, aber heute stehen wir uns näher als viele andere Geschwister», sagt Andrea lächelnd.

Mit Taktgefühl die Kleinen zum Reden bringen

Dass der älteste Geschwisterteil meistens mehr unter der Situation leidet als die Jüngeren, bestätigt auch Mariano Desole vom Departement Soziale Arbeit der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. «Die kleineren Geschwister erleben das Ganze weniger stark. Die Älteren übernehmen meistens die Hauptlast der Familie und schützen die kleineren Geschwister», sagt der Experte in psycho-sozialer Belastung bei Kindern und Jugendlichen. Dies vor allem, wenn der andere Elternteil, wie in Andreas Fall, viel unterwegs ist.

Wie betroffenen Kindern oder Jugendlichen altersgerecht geholfen werden kann? «Es braucht Menschen, die merken, dass es einem Kind oder Jugendlichen nicht gutgeht, dass irgendetwas nicht stimmt. Und dann das nötige Taktgefühl, die Betroffenen darauf anzusprechen.» Desole spricht da vor allem Menschen an, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, sei es in der Schule, in Ausbildungs- und Lehrbetrieben oder in einem Verein. «Dann sollte auf der menschlichen Ebene und weg von der Funktion gehandelt werden.»

Denn solche Kinder gebe es überall. Vor allem Jugendliche würden «sehr leise leiden» und sich meist für die Situation zu Hause schämen, darum auch nicht darüber sprechen.

Zu viel Last für ein Kind

Doch sie bekommen alles von klein auf mit – und das färbt sich auf sie und ihre Entwicklung ab. «Je früher ein Kind schon derart belastende Erfahrungen macht, desto stärker wirkt sich das auf die körperliche und die geistige Entwicklung aus. Dies zeigt sich als Unsicherheit, Spannung oder Angst.» Es ergebe sich ein Riesen-Kuddelmuddel aus Schuld, Scham, Wut, Überforderung, Ohnmacht, Angst, Verunsicherung und der Befürchtung, selber «so zu werden» wie der betroffene Elternteil.

Vielfach müssen die Kinder Betreuungsaufgaben übernehmen, dann ist laut dem Experten die Rede von Young Carers, also jungen Betreuenden, die schon früh Verantwortung tragen müssen. Und das lastet auf den Kleinen. «Wenn sie älter sind, werden sie zum Beispiel bei Arzt- oder Behördengängen, beim Rechnungen zahlen oder ähnlichem eingespannt. Sie werden relativ schnell parentifiziert. Das heisst, sie übernehmen Aufgaben, die die Eltern übernehmen müssten oder sollten», so Desole.

Betroffene Kinder würden dann sehr, sehr stark Verantwortung übernehmen, die sie so eigentlich nicht übernehmen sollten. «Und das belastet sie ausserordentlich stark. Denn eigentlich wäre es die Aufgabe der Eltern, sie vor dem Lebensdruck zu schützen.»

Kinder mit depressiven Eltern haben erhöhtes Risiko, später selbst zu erkranken

Als Kind von psychisch beeinträchtigten Eltern aufzuwachsen, hinterlässt Spuren. Desole verweist auf eine Studie, die aufgezeigt hat, dass Kinder mit einem betroffenen Elternteil ein drei- bis siebenfach erhöhtes Risiko haben, später selber an psychischen Erkrankungen zu leiden. «Sind beide Elternteile gleichzeitig erkrankt, dann erhöht sich das Risiko nochmals ausserordentlich stark», führt der ZHAW-Dozent an.

Dies könne auch so erklärt werden, dass die Kinder dann einfach viel zu früh mit den grossen und schweren Themen des Lebens konfrontiert werden.

Um den Kindern dann zu helfen, ist es wichtig, ihnen klarzumachen, dass eine Rollenverschiebung stattgefunden hat und sie Verantwortung tragen, die sie eigentlich nicht sollten. «Aber das ist extrem schwierig, weil Kinder und Jugendliche, die so aufgewachsen sind, das nur schwer fassen können und zudem den Eltern gegenüber immer sehr loyal sind. Schliesslich hat sich ihre Sichtweise auf die Dinge über viele Jahre so aufgebaut.»

Kein Happy End für Andreas Mutter

Bei Elisabeth wurde Schizophrenie diagnostiziert. Sie hatte eine verzerrte Selbstwahrnehmung, war unzufrieden mit sich selbst und konnte die Freude am Leben nicht wiederfinden, wie Andrea anmerkt.

Am Ende habe trotz allem die Krankheit schliesslich gesiegt – und ihre Mutter den Kampf verloren. Als Andrea 19 war, nahm sich ihre Mutter das Leben. Andrea war damals weit weg von zu Hause, sie hatte sich mit 18 entschieden, auf Weltreise zu gehen.

Wenn sich Kinder um ihre Mutter oder ihren Vater sorgen müssen, wirkt sich das nachdrücklich auf ihre Entwicklung aus. Bild: IMAGO/Pond5 Images

«Einziger Trost ist, dass sie nicht mehr leiden muss, wo auch immer sie jetzt ist. Egal, wie fest wir sie liebten, es ging ihr einfach nicht gut. Sie wird uns für immer fehlen», merkt Andrea an. Rückblickend würde sich die junge Frau wünschen, mehr Unterstützung gesucht und bekommen zu haben. Oft fehle die nötige Hilfe für betroffene Personen – oder sie war damals zu schwer zu finden.

Dass sie heute manchmal noch mit einem Gefühl des Grolls an ihre Mutter denkt, stört sie. Sie würde ihr gern vergeben und ihr nicht mehr nachtragen, dass sie sie verlassen hat. Aber damit tut sich Andrea noch immer schwer.

Wenn die Kinder irgendwann ausbrechen

Der Experte verweist darauf, dass es keine Seltenheit ist, wenn betroffene Kinder irgendwann «ausbrechen» wollen. «Sobald sie ein gewisses Alter, meistens nach 18, erreicht haben, gehen sie fürs Studium weg oder treten eine längere Reise an», ordnet Desole ein. Dann gehe es einfach mal um sie. Doch das Gefühl, auf die Mutter oder den Vater «schauen zu müssen», lasse in der Regel ein Leben lang nicht nach.

Und wenn dann auch noch ein solcher «Super-GAU» passiert, sich der erkrankte Elternteil während dieser Zeit das Leben nimmt, kann man davon ausgehen, dass die Schuldgefühle immens werden können, wie der Experte anführt. «Sie könnten dann glauben, wenn sie dort gewesen wären, wäre das vielleicht nicht passiert. Das könnte zu einer enormen Last werden, die die Kinder möglicherweise ihr Leben lang begleitet.» In solchen Fällen seien unterstützende und therapeutische Massnahmen mehr als sonst schon indiziert, um das Erlebte richtig einordnen und das belastende Verantwortungsgefühl möglichst ablegen zu können.

Betroffene Kinder seien als Erwachsene dann oft auch Personen, die überall im Leben Verantwortung übernehmen wollen. Desole fügt an: «Überall, wo immer eine vernachlässigte Verantwortung zu finden ist, gehen sie hin und nehmen sie auf, weil sie das einfach so gelernt haben.» Es werde zu einem festen Teil ihrer Persönlichkeit.

Davon kann Andrea ein Lied singen, wie sie sagt. «Da ist diese Wut in mir, aber nicht nur auf das, was unsere Mutter getan hat, es mischen sich da auch so viele Schuldgefühle darunter, die mich plagen – und der starke Wunsch, ich hätte ihr irgendwie helfen können.» Dabei sei sie doch einfach noch ein kleines Kind gewesen – und hätte sich gern nur darum gesorgt, ob sie die neue Barbie-Puppe bekommt oder nicht.

*Name der Redaktion bekannt

Wo bekommen betroffene Familie Hilfe? Kinder können laut Desole auch bei Stellen mit persönlichem Bezug Hilfe suchen, wie etwa einem Gemeinschaftszentrum oder Jugendtreff in ihrer Nähe.

Vor allem braucht es aber Menschen, die auf die betroffenen Kinder und Jugendlichen zugehen. Denn Kinder selbst kennen das System nicht oder sind meistens überfordert mit den Strukturen. Vor allem aber schweigen sie oft, baden es mit sich selbst im Stillen aus.

Spitex oder sozialpädagogische Familienbegleitung können betroffenen Familien helfen, zu Hause Ordnung und Strukturen zu schaffen. So dass die den Kindern zugefallene Last und Betreuungsaufgaben durch externe Personen abgenommen werden. können betroffenen Familien helfen, zu Hause Ordnung und Strukturen zu schaffen. So dass die den Kindern zugefallene Last und Betreuungsaufgaben durch externe Personen abgenommen werden.

Eine sogenannte Psychoedukation im richtigen Alter hilft zudem, den Kindern zu erklären, was mit ihren Eltern passiert. Das Ziel davon ist es, die Situation mit grösseren Kindern und Jugendlichen zu besprechen und ihnen zu erklären, dass sie nicht verantwortlich dafür sind, dass es Mama oder Papa besser geht, und ihnen aufzuzeigen, dass die Eltern professionelle Unterstützung bekommen.

Es gibt viele Kinderbücher, die das Thema adressieren und kindgerecht aufarbeiten. Nicht immer nur mit schönen Geschichten, sondern auch mit Lebensgeschichten, die sehr schwierig sind. Literatur, in der sich Kinder wiedererkennen können. Mehr anzeigen

Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe: Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.

Dargebotenen Hand : Telefonnummer 143 oder Beratungstelefon der: Telefonnummer 143 oder www.143.ch

Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder Beratungstelefon(für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch



Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid

: Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:: Verein für Hinterbliebene nach Suizid Nebelmeer : Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Mehr anzeigen

