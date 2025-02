Sänger Marc Sway sagt für einmal Nichts Marc Sway stand mit vier Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne. Im Video spricht der Musiker über die Ausstellung von Marina Abramović im Kunsthaus Zürich – und was ihn während dem Besuch von dieser am meisten berührt hat. 19.02.2025

Marc Sway stand mit vier Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne. Ein Gespräch über seine Karriere als Musiker, den Umgang mit seiner Hochsensibilität und wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Familie ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marc Sway hat diese Woche sein neues Album mit dem Titel «Roots» veröffentlicht. Es ist seine siebte Solo-Platte.

Der 45-Jährige ist seit über 20 Jahren eine feste Grösse in der helvetischen Musikszene.

Am Anfang seiner Karriere hoffte Sway, er werde mit seiner Musik «die Welt rocken». Doch dann kam die Liebe dazwischen und er wurde Vater von zwei Töchtern.

«Als wir Eltern geworden sind, war meiner Frau und mir klar, dass wir unsere Kinder, also das Wertvollste in unser beider Leben, beschützen wollen», so Sway im Gespräch mit blue News. Mehr anzeigen

Marc Sway, ich stelle dir in den nächsten 45 Minuten möglichst viele Fragen. Und du antwortest bitte möglichst kurz und schnell. Wenn dir eine Frage nicht passt, kannst du auch einmal «weiter» sagen.

Ja … weiter (lacht).

Musik oder Geld?

Musik.

Bademantel oder Küchenschürze?

Stell dir einmal vor, Udo Jürgens hätte während seinen berühmten Zugaben ein Schürze getragen – und deshalb: unbedingt Bademantel.

Giovane Élber oder Ronaldo?

Giovane Élber ist seit vielen Jahren ein Freund unserer Familie und ein Vorbild für mich.

Für dich sind deine Stimme das, was für Fussballer Élber seine Füsse waren: das grosse Glück, das Geschenk, mit dem du deine Kunst ausdrücken kannst. Stimmt’s?

Genauso ist es.

Warum singst du?

Ich kann mich so am schnellsten und präzisesten ausdrücken.

Wie pflegst du deine Stimme?

Zu wenig.

Wie hoch ist deine Stimme versichert?

Zu wenig.

Die französische Pianistin Hélène Grimaud sagt, sie trete während besonders gelungenen Konzerten neben sich und schaue sich selbst zu. Passiert dir das auch?

Mir ist das auch schon passiert. Ich finde es aber nicht empfehlenswert. Während ich auf mich herunterblickte, fielen mir vermeintlichen Fehler stärker als sonst auf. In der Folge macht sich ein Gefühl breit, ich sei nicht richtig bei mir. Ich glaube, ich funktioniere auf der Bühne besser, wenn mein Körper und mein Geist eins sind.

Wie wichtig ist dir der Applaus der Menschen?

Ich kann ohne Applaus leben, aber nicht auf der Bühne.

Als Sänger hast du 2003 zum ersten Mal Schlagzeilen in den Medien gemacht: Erinnerst du dich?

Die deutsche Teenie-Postille «Bravo» titelte damals «Süsser Newcomer aus der Schweiz».

Was dachtest du, als du die Schlagzeile gelesen hast?

Die Presse lügt doch nicht immer (lacht).

Bild: Jonathan Heyer

Im «Bravo»-Artikel stand: «Marc ist ein Schweizer mit brasilianischen Wurzeln. Der erotische Newcomer ist so süss wie Schweizer Schokolade und so feurig wie die Sonne Brasiliens.»

Eine ähnliche Schlagzeile würde ich auch gerne über unserem Interview lesen wollen (lacht).

Und ernsthaft?

Ich dachte damals: Wow, jetzt rocke ich die Welt. Denn was gibt es als junger Mensch Schöneres, als eine wunderbare Mischung zwischen Grössenwahn und Naivität zu spüren?

Seit dem Text in der «Bravo» ist fast ein Vierteljahrhundert vergangen, aber …

… es gefällt mir nicht, wie du das betonst. Diese Frage möchte ich bitte gestrichen habe (lacht) …

… Deutschland hast du bisher nicht erobert, also zumindest musikalisch nicht.

Das hat viel damit zu tun, dass meine Frau und ich eine Familie gegründet haben. Ich wollte kein Papi sein, der fast nie daheim ist. Es ist wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, warum ich Deutschland musikalisch nicht, respektive noch nicht erobert habe.

Wie schnell hast du das Herz deiner Frau Severine vor 28 Jahren erobert?

Am Anfang unserer Beziehung hatten wir beide das Gefühl, wir sind nur provisorisch zusammen – es war also eher als eine Kurzzeit-Partnerschaft angedacht.

Es war demnach nicht Liebe auf den ersten Blick?

Ich würde sagen, es war ein langsames Näherkommen und irgendwann ein Realisieren, dass es doch viel ernster ist, als wir beide anfänglich gedacht haben. Nach fast 30 Jahren Zusammensein kann ich heute aber sagen: Es ist uns total ernst.

Auf deinem neuen Album «Roots», das diese Woche erschienen ist, findet sich der Song «Best», den du deiner Frau gewidmet hast. Was ist das Geheimnis eurer langjährigen Beziehung?

Der beste Tipp für eine lange Beziehung ist, wenn beide Partner auch für sich allein glücklich sein können.

Auf deiner neuen Platte findet sich zudem ein Duett «Don’t you» mit deiner ältesten Tochter Naomi. In der «Schweizer Familie» sagtest du über diesen Song: «Andererseits öffnen wir damit aber eine Tür zu meinem Privatleben, die ich auch um meinetwillen möglichst lange verschlossen halten wollte.»

Ich bin seit vielen Jahren eine öffentliche Person und weiss, dass das viel Licht, aber Schatten bringen kann. Als wir Eltern geworden sind, war meiner Frau und mir deshalb klar, dass wir unsere Kinder, also das Wertvollste in unser beider Leben, beschützen wollen.

Mit den Jahren realisierte ich aber, dass irgendwann der Moment kommt, wo du als Eltern loslassen musst und deinen Kindern nicht im Weg stehen darfst. Aber ich gebe zu: An dem Tag, als Naomi sagte, sie würde gerne mit mir zusammen auf der Bühne singen, bin ich ziemlich erschrocken.

Wie ist euer erster gemeinsamer Auftritt gelaufen?

Ich war viel nervöser als Naomi vor unserem ersten Duett. Sie dagegen war total abgeklärt, so als hätte sie noch nie etwas anderes gemacht.

Bild: Jonathan Heyer

Wirklich wahr, dass die Rampensau Marc Sway in Wahrheit ein hochsensibler Mensch ist und oft keine Lust auf Menschen hat?

Das ist wahr. Ich habe irgendwann erkennen müssen, dass ich oft mehr empfange als andere Menschen. Das gibt mir Energie, aber es raubt mir oft auch viel Kraft. Umso wichtiger ist mir ein privater Ort, an dem ich Ruhe finden und meine Gedanken ordnen kann. Gleichzeitig hilft mir meine hohe Sensibilität während eines Auftritts besser zu spüren, wie die Stimmung im Saal ist.

Ich möchte dir nicht zu nahetreten mit der nächsten Frage, aber eine Kollegin auf der blue News Redaktion sagte kürzlich zu mir: «Ich glaube, Marc Sway leidet an Depressionen.»

Vorab möchte ich deiner Kollegin sagen: Ich finde ihr Verhalten gefährlich. Es geht nicht an, über einen Menschen so zu urteilen – und schon gar nicht, wenn man ihn nicht persönlich kennt. Die Gefahr ist sonst gross, zur Küchenpsychologin zu werden.

Ich sage das auch deshalb, weil ich in meinem Umfeld Menschen habe, die manisch-depressiv sind. Ich dagegen bin ein hochsensibler Mensch und gehe, seit ich das weiss, äusserst achtsam damit um. Ich habe mein Leben aber auch deshalb gut im Griff, weil ich regelmässig in die Psychotherapie gehe.

Ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor, wenn du auf Tournee bist und keine Leute sehen willst …

Im Laufe meiner Karriere habe ich gelernt, immer besser damit umzugehen. Heute gehe ich kaum noch über meine Grenzen hinaus.

Und wenn es doch einmal passiert …

… gehe ich allein in den Wald und mache einen langen Spaziergang.

Ein Leben ohne Musik wäre für Marc Sway …

… weniger schön, weniger bunt.

Du giltst als der König von Firmenanlässen.

Als Musiker kannst du in der kleinen Schweiz nicht dauernd auf Tournee sein. Die Anzahl der Konzertorte sind beschränkt. Aber ich bin ein Musiker, der unheimlich gerne Konzerte gibt, und so bieten mir Firmenanlässe zusätzliche Auftrittsmöglichkeiten, die ich noch so gerne wahrnehme – auch weil sie lukrativ sind.

Wie viel Geld müsste ich auf die hohe Kante legen, wenn ich dich als Künstler für meinen 60. Geburtstag engagieren möchte?

Weil du es bist, ein bisschen weniger als andere Menschen. Aber Achtung, der Preis könnte auch wieder steigen, je nachdem welche Fragen du mir jetzt noch stellen wirst (lacht).

Was ist an dem Gerücht daran, dass du im kommenden Sommer, so wie Pegasus im vergangenen Jahr, einige Auftritte im Circus Knie absolvieren wirst?

Das ist absolut wahr, auch wenn ich bisher von diesem Gerücht noch nichts gehört habe.

Du hast vor einigen Jahren sogar ein Album namens «Soul-Circus» herausgeben. Vielleicht solltest du einmal mit der Familie Knie telefonieren?

Weisst du was: Ich gehe regelmässig im «Himmapan» von Franco Knie in Rapperswil-Jona essen, weil es meiner Meinung nach das beste Thai-Restaurant in der Schweiz ist. Ich muss dich aber leider enttäuschen, ich habe dort zwar schon Elefanten und Kamele gesehen, aber über ein mögliches «Knie»-Engagement haben wir bisher nicht diskutiert.

Wahr hingegen ist: Noah Veraguth von Pegasus hat auf deinem neuen Album zwei Songs beigesteuert. Loco Escrito tat unter seinem bürgerlichen Nicolas Herzig Gleiches. Und mit Stephanie Heinzmann singst du sogar ein Duett. Auf deinem neuen Album verbindet sich viel Schweizer Musikschaffen. Wie kommt’s?

Am Anfang meiner Karriere weilte ich längere Zeit in Schweden. Dort habe ich gesehen, dass wie viele schwedische Künstler während sogenannten Songwriting-Sessions zusammenarbeiten. Man hilft sich also gegenseitig. Das fand ich extrem cool.

Kurz darauf habe ich das ebenfalls versucht und gemeinsam mit Sina den Song «Wa du bisch» aufgenommen. Ich bin fest überzeugt, ein solches Miteinander sorgt dafür, dass Songs noch besser werden.

Bild: Jonathan Heyer

Wann flossen bei dir zum letzten Mal Tränen?

Ich konnte jahrelang nicht weinen. Heute ist das zum Glück anders. Ich würde sogar behaupten, ich habe die Schönheit des Weinens entdecken dürfen.

In der TV-Sendung «Sing meinen Song» auf 3+ hast du 2024 …

… darf ich dazu kurz etwas einwerfen: Während dieser TV-Show weinten wir jeden Abend. Dabei habe ich mich in den Jahren davor immer genervt, weil die Künstler ständig heulten. Ich weiss noch, wie ich zu Nik Hartmann, dem ehemaligen Produzenten, sagte: Diese ständige Weinerei geht mir auf den Wecker. Und dann war ich selber dabei und war auch ständig am Heulen (lacht).

In der TV-Sendung «Sing meinen Song» auf 3+ hast du 2024 den Song «Du» von Nemo neu interpretiert und deinem 2019 verstorbenen Bruder Danny gewidmet. Wieso hast du damals diese Türe aufgestossen?

Ich habe zuerst den Text geschrieben und mir danach lange überlegt, ob ich das Lied wirklich im TV vortragen soll – und dies vor allem auch deshalb, weil ich es anfänglich nicht schaffte, den Song ohne Tränen vorzutragen. Im Text geht es um den Schmerz nach Dannys Tod und davon, wie in meiner Trauer auch Hoffnung wuchs und sich in die Gewissheit verwandelte, dass er noch unter uns ist. Irgendwann wurde mir klar: Es ist okay, während dem Singen den eigenen Schmerz mit anderen zu teilen.

Danny ist eigentlich dein Cousin. Deine Eltern hatten ihn 1999 im Alter von drei Jahren aufgenommen, nachdem seine Eltern und sein Bruder in Brasilien kurz nacheinander an Aids gestorben waren.

Das Thema «HIV» prägte mich bereits viel früher. Meine Mutter arbeitete als Tanzlehrerin. Ich kannte deshalb schon früh viele schwule Männer. Als Kind dachte ich sogar lange, mein Vater und mein Grossvater seien die einzigen heterosexuellen Männer (lacht). Ich habe diese Zeit sehr geliebt, weil sie so bunt und blumig war.

Ich erinnere mich noch gut, wie ich mit meiner Mutter vor dem «Odeon» in Zürich sass, einem Lokal, wo damals viele schwulen Männer verkehrten, und ich mit meinem Dreirad davor auf und ab fuhr. Doch dann kam HIV und es brach eine Welt zusammen. Damals sind ganz viele wunderbare Menschen im Umfeld unserer Familie gestorben.

Wie hat Dannys Tod deine Sicht auf das Leben verändert?

Der Tod meines Bruders fühlte sich so an, als würde ein Damm brechen und ich hatte keine Chance, mich gegen diesen Schmerz zu wehren.

Glaubst du ans Schicksal?

Ja.

Im Interview mit den «Schaffhauser Nachrichten» sagtest du im vergangenen November, dass du nicht an eine bestimmte Religion glaubst. Woran glaubst du?

Das «WD40» (Anmerkung der Redaktion: ein bekanntes Schmieröl) meines Glaubens ist die Spiritualität. Ich glaube an etwas Höheres und dass der Mensch aus Körper und Seele besteht. Was nach dem Tod mit der Seele geschieht, bleibt ein Geheimnis.

Wieso nochmals sind die Atheisten die Mutigsten für dich?

In meinem neuen Song «When the Lights Go Out» frage ich, was passiert, wenn die Lichter für immer ausgehen? Ein Atheist glaubt, dass danach die Party fertig ist. Ich habe grossen Respekt davor, wenn ein Mensch das aushalten kann. Also, dass dann wirklich alles vorbei sein soll und er nicht Halt in der Religion sucht.

Ich dagegen bin überzeugt, es ist viel cooler ist, wenn du weisst, dass es nach der Party nochmals einen anderen Raum gibt, wo du zum Beispiel morgens um fünf Uhr noch ein warmes Gipfeli essen kannst.

Bild: Jonathan Heyer

Du bist 45 Jahre alt – hast also mit grosser Wahrscheinlichkeit die Hälfte deines Lebens hinter dich gebracht. Was macht das mit dir?

Ich weiss heute, dass ich zu den allerjüngsten Alten gehöre.

Wann hat sich das Älterwerden letztmals so richtig gut angefühlt?

Das Älterwerden fühlt sich vor allem in Situationen gut an, welche mich als jungen Menschen ohne Erfahrung überfordert haben. Bleibe ich heute in solchen Moment cool bleiben, denke ich jeweils: Da kickt das Alter auf mega tolle Art.

Macht dir der Tod heute mehr Angst als in jungen Jahren?

Ja … Nein … Ach, ich glaube, der Tod macht mir heute weniger Angst. Wohl auch deshalb, weil ich schon einige Menschen gehen lassen musste.

Hast du eine Patientenverfügung?

Ja.

Hast du einen Vorsorgeauftrag?

Den habe ich auch verfasst.

Und ein Testament?

Ja – aber gell, du willst mich schon noch ein bisschen am Leben erhalten?

Machen dir meine Fragen derart viel Angst?

Schon ein bisschen (lacht).

Die Musikindustrie hat sich wegen der Streamingdienste in den vergangenen Jahren stark verändert. Sind deine Einnahmen aus den Streamingdiensten wie Spotify immer noch so klein wie vor fünf Jahren?

Ja.

Verrätst du, wie viel du im vergangenen Jahr bei Spotify mit deiner Musik verdient hast?

Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, wie viel ich letztes Jahr bei Spotify verdient habe. Aber ich kann dir verraten, wie viel Geld du als Künstler ausbezahlt bekommst, wenn einer deiner Song bei Spotify eine Million Mal gestreamt wird, also mindestens 20 Sekunden angehört wird.

Ich bin gespannt.

Es sind mickrige 4000 Schweizer Franken.

Und wie viel Einnahmen generierst du bei Youtube?

Dort sind die Einnahmen leicht höher. Aber weisst du was, früher oder später wird es der Rock- und Popmusik ähnlich ergehen wie der Klassik: Sie wird durch staatliche Subventionen unterstützt werden müssen – also zumindest dann, wenn unserer Gesellschaft diese Art von Musik als wertvoll genug erachtet.

Ich hätte dir einen Vorschlag: Falls du mit dem Musikmachen irgendwann nicht mehr genug verdienen solltest, könntest du ein Restaurant eröffnen.

Ich koche mega gern und denke deshalb, ich würde das gar nicht so schlecht machen. Als Musiker bin ich auf der Bühne auch ein Gastgeber.

Einen ersten Schritt hin zur Gastronomie machst du bereits auf deinem neuen Album: Im Booklet finden sich einige Rezepte von Elif Oskan und Markus Stöckle, dem Starkoch-Paar aus Zürich.

Das hat vor allem damit zu tun, weil ich noch lieber esse als koche.

Wer steht bei euch daheim öfter am Kochherd: Du oder deine Frau?

Ich koche wahrscheinlich lieber, aber meine Frau häufiger.

Wer kocht besser?

Da fragst du besser unsere zwei Töchter. Aber unter uns gesagt: Ich glaube, sie würden antworten, ich koche besser (lacht).

Bild: Jonathan Heyer

Wir kommen langsam zum Schluss …

… das finde ich nicht in Ordnung.

Mir tut es auch leid, aber fast alles hat einmal ein Ende. Wir kommen zum Schluss zum Self-Rating-Test: Du benotest bitte dein eigenes Talent von null Punkten, kein Talent, bis zehn Punkte, maximales Talent. Wir beginnen mit Gärtner?

Drei Punkte. Ich weiss, dass ich es nicht kann und überlasse es deshalb gerne Menschen, die es besser können.

Fotograf?

Sechs Punkte.

Liebhaber?

Da fragst du die falsche Person. Aber ich hoffe für meine Frau, dass ich auf mehr als fünf Punkte komme (lacht).

