Der Beruf der Perückenmacherin ist in der Schweiz kaum noch zu finden. blue News besucht eines der letzten Ateliers hierzulande und zeigt, wie eine Perücke entsteht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Rolph AG ist ein Schweizer Unternehmen, das seit 60 Jahren massgeschneiderte Haarlösungen für Menschen mit Haarverlust anbietet.

So tragen sie dazu bei, ein fast ausgestorbenes Handwerk – das der Perückenmacherin – am Leben zu erhalten.

blue News hat sie an ihrem Standort in Kloten ZH besucht.

Haare können Leben verändern. Das findet zumindest Sabrina Kaiser-Kossmayr, Geschäftsführerin der Rolph AG. Seit 60 Jahren widmet sich das Unternehmen der Herstellung von massgeschneiderten Haarlösungen für Menschen mit Haarverlust.

Ein Handwerk, das in der Schweiz fast komplett ausgestorben ist.

Denn eine klassische Ausbildung zur Perückenmacherin oder Perückenmacher gibt es in der Schweiz schon seit über 60 Jahren nicht mehr. Beim Bund gilt der Beruf sogar als ein «hoch gefährdetes Handwerk».

Sabrina Kaiser-Kossmayr ist Geschäftsführerin bei der Rolph AG. Rolph AG

Auch die Firma Rolph AG bildet keine Perückenmachende aus. Das Wissen wird immer an die nächste Person weiter gegeben, und der Beruf direkt bei der Arbeit erlernt. «Unsere Leute sind vielleicht keine ausgebildeten Perückenmacherinnen, aber sie haben so viel Können und Leidenschaft», betont Kaiser-Kossmayr. Und das soll auch so bleiben.

Denn obwohl der Beruf gefährdet ist, hat sie keine Angst vor der Zukunft. «Ein Haarschnitt kann man auch nicht durch die Digitalisierung oder künstliche Intelligenz ersetzen – die menschliche Komponente meiner Mitarbeitenden sind jedoch unerlässlich.» Man könne zwar im Internet schauen, wie man mit einer bestimmten Frisur aussehen würde, doch es bräuchte auch Menschen, die sie machen.

Jede Perücke ist ein Einzelstück

Pro Jahr suchen etwa 500 Kundinnen und Kunden die Rolph AG wegen Zweithaar auf. Der Grossteil der Kundschaft sind Menschen, mit einer medizinischen Diagnose, wie beispielsweise Krebs. «Wir haben für jedes Haarproblem eine Lösung», erzählt Kaiser-Kossmayr. Da jeder Haarersatz einzigartig ist, bietet sie massgeschneiderte Lösungen an. Jede Perücke ist also ein Einzelstück.

Frauen machen 80 Prozent der Kundschaft aus, Männer etwa 20 Prozent. Das hat laut ihr auch einen Grund: «Frauen haben eine ganz emotionale Bindung zu ihren Haaren. Ich hatte bereits mehrere Kundinnen, die gesagt haben, ihr könnt mir die Brüste abnehmen, aber bitte nicht die Haare.»

80 Prozent der Kundschaft sind Frauen. Rolph AG

Männer werden oft erst auf den Haarverlust aufmerksam, wenn Bekannte sie darauf hinweisen. «Erst dann fangen sie an, sich damit auseinanderzusetzen. Doch dann ist es oftmals schon zu spät», erklärt Kaiser-Kossmayr. Helfen könne man vor allem noch, wenn sich die Geheimratsecken langsam zurückgehen oder das Haar schütter wird.

«Wir verkaufen Produkte, die niemand haben möchte»

«Wir verkaufen eigentlich Produkte, die niemand haben möchte», erzählt Kaiser-Kossmayr. «Doch sie werden gebraucht, um das Selbstwertgefühl wieder auf Vordermann zu bringen.»

Der Beruf hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Früher stand der modische Aspekt im Vordergrund, heute geht es vor allem darum, Menschen mit Haarverlust zu helfen. «Es kommen immer mehr neue Haarsituationen auf uns zu. Auch wir müssen uns immer weiterentwickeln und nach neuen Lösungen suchen.»

Das Handwerk wird bei der Rolph AG von einer Person zur Nächsten weitergegeben. Rolph AG

Ein Beispiel dafür sind Haarteile für Menschen mit kreisrundem Haarausfall. In diesem Fall passt keine normale Perücke. «Wenn jemand noch fast alle Haare hat, sieht eine Perücke komisch aus und sitzt nicht gut», erklärt sie. Deshalb brauchte es eine andere Lösung. So haben sie ein spezielles Haarteil entwickelt. Dieses bedeckt nur die kahle Stelle bei rundem Haarausfall.

Tabus durchbrechen

Trotz aller Fortschritte bleibt das Thema Haarverlust und Perücken oft tabuisiert. Das möchte sie und ihr Team ändern: «Perücken sind nicht mehr mit den Fasnachtsperücken von früher zu vergleichen. Das Produkt hat sich in den letzten Jahren modernisiert und sich den Bedürfnissen und den Alltagsgewohnheiten der Menschen angepasst», erklärt sie.

Haarverlust und Perücken sind oftmals Tabu-Themas. Rolph AG

Für viele Menschen sei es dennoch eine grosse Herausforderung, sie zu besuchen. «Aber sobald die Perücke Kundinnen und Kunden präsentiert wird, sieht man diesen Aha-Moment und ein Lächeln in ihrem Gesicht.»

Die Rolph AG ist also tatsächlich ein Ort, wo Haare Leben verändern können.

