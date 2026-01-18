Influencer aufgepasst! – In diesem Dorf gibt es echte Hobbithäuser
Sie könnten direkt aus Tolkiens Auenland stammen – stehen aber mitten in Moldawien. Mit ihren Hobbit-Häusern und ihrer bewusst bewahrten Ursprünglichkeit wollen die Bewohner von Rogojeni Touristen anlocken, um ihr Dorf zu retten.
16.01.2026
Sie könnten direkt aus Tolkiens Auenland stammen – stehen aber mitten in Moldawien. Mit ihren Hobbit-Häusern und ihrer bewusst bewahrten Ursprünglichkeit wollen die Bewohner von Rogojeni Touristen anlocken, um ihr Dorf zu retten.
In Rogojeni, einem abgelegenen Dorf im Nordosten Moldawiens, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.
Halb in die Erde gebaute Häuser, schmale Wege, alte Zäune – ein Ortsbild, das an Tolkiens Auenland erinnert, aber bereits vor Jahrhunderten aus purer Notwendigkeit entstanden ist.
Die Bauweise schützte über Generationen vor Hitze und Kälte und prägt bis heute den Charakter des Dorfs.
Wenn ein Dorf um seine Zukunft kämpft
Doch Rogojeni kämpft ums Überleben. Die Mehrheit der Bewohner*innen hat den Ort verlassen – zurückgeblieben sind nur ein Dutzend Menschen.
Nun setzen sie auf genau das, was ihr Dorf so besonders macht: seine Authentizität.
Die ungewöhnlichen Häuser, die intakte Landschaft und das unverfälschte Dorfleben sollen Besucher anziehen – und Rogojeni eine Zukunft geben.
Mehr Videos aus dem Ressort
Machtkampf am Panamakanal – Wie eine Gemeinde aus Angst vor Trump ein chinesisches Denkmal abreissen liess
Trumps langer Arm reicht bis an den Panamakanal. Der Abriss eines chinesischen Denkmals zeigt den Druck aus Washington, der in vorauseilendem Gehorsam sogar lokale Behörden handeln lässt – aus Angst vor Konsequenzen.
29.12.2025