Influencer aufgepasst! In diesem Dorf gibt es echte Hobbit-Häuser

Christian Thumshirn

18.1.2026

Influencer aufgepasst! – In diesem Dorf gibt es echte Hobbithäuser

Influencer aufgepasst! – In diesem Dorf gibt es echte Hobbithäuser

Sie könnten direkt aus Tolkiens Auenland stammen – stehen aber mitten in Moldawien. Mit ihren Hobbit-Häusern und ihrer bewusst bewahrten Ursprünglichkeit wollen die Bewohner von Rogojeni Touristen anlocken, um ihr Dorf zu retten.

16.01.2026

Sie könnten direkt aus Tolkiens Auenland stammen – stehen aber mitten in Moldawien. Mit ihren Hobbit-Häusern und ihrer bewusst bewahrten Ursprünglichkeit wollen die Bewohner von Rogojeni Touristen anlocken, um ihr Dorf zu retten.

Christian Thumshirn

18.01.2026, 23:43

In Rogojeni, einem abgelegenen Dorf im Nordosten Moldawiens, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.

Halb in die Erde gebaute Häuser, schmale Wege, alte Zäune – ein Ortsbild, das an Tolkiens Auenland erinnert, aber bereits vor Jahrhunderten aus purer Notwendigkeit entstanden ist.

Die Bauweise schützte über Generationen vor Hitze und Kälte und prägt bis heute den Charakter des Dorfs.

Wenn ein Dorf um seine Zukunft kämpft

Doch Rogojeni kämpft ums Überleben. Die Mehrheit der Bewohner*innen hat den Ort verlassen – zurückgeblieben sind nur ein Dutzend Menschen.

Nun setzen sie auf genau das, was ihr Dorf so besonders macht: seine Authentizität.

Die ungewöhnlichen Häuser, die intakte Landschaft und das unverfälschte Dorfleben sollen Besucher anziehen – und Rogojeni eine Zukunft geben.

