«In fast allen Wagen waren die Toiletten verstopft»

«Ich erwähne auf Instagram auch die schönen Geschichten, die ich mit der Deutschen Bahn erleben. Nur leider passiert das halt nicht so oft»: Schauspielerin Isabella Schmid schreibt regelmässig über ihre Erlebnisse mit der Deutschen Bahn. Bild: Privat

Zugfahrten zwischen Zürich und Köln werden für Isabella Schmid oft zum Alptraum. Statt fünf war sie auch schon zehn Stunden unterwegs. Um ihren Frust loszuwerden, schreibt die Schauspielerin auf Instagram darüber.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zürcher Schauspielerin Isabella Schmid fährt wöchentlich mit dem Zug zwischen Zürich und Köln hin und her. Die Fahrt dauert laut SBB-App fünf Stunden und sieben Minuten.

Die Deutsche Bahn ist oft unpünktlich. Sage und schreibe nur 57,1 Prozent der Züge im Fernverkehr erreichten im Juni 2025 ihr Ziel pünktlich.

«Zu den unangenehmen Themen der Deutschen Bahn zählt der Personalmangel. Ich sass schon mehrmals in einem Zug, der nicht wegfahren konnte, weil kein Lokomotivführer da war», so Schmid im Interview mit blue News. Mehr anzeigen

Isabella Schmid, wann hast du dich das letzte Mal über die Deutsche Bahn gefreut?

Vor zwei Monaten machte der Kondukteur eine lustige Durchsage.

Was sagte er?

Der Mann machte ein Multiple-Choice-Quiz und fragte uns Passagiere über den Lautsprecher: Was funktioniert heute in unserem Zug nicht, das WC, das WLAN, die Klimaanlage, das Bistro oder alles zusammen?

Und was hat nicht funktioniert?

Das Bistro, das WC und die Klimaanlage.

Du reist seit 2017 fast jede Woche mit dem Zug von Zürich nach Köln und umgekehrt. Die schnellste Zugverbindung zwischen den zwei Städte …

… dauert gemäss SBB-App fünf Stunden und sieben Minuten.

Wie lange dauerte deine längste Zug-Odyssee zwischen Zürich und Köln?

10 Stunden und 30 Minuten – und einmal hätte ich, wenn ich nicht ein Taxi nach Zürich genommen hätte, in Basel übernachten müssen, weil unser Zug aus Köln derart viel Verspätung hatte.

Mit welchen Problemen hat die Deutsche Bahn auf der Strecke zwischen Basel und Köln zu kämpfen?

Ohh … hast du so viel Zeit (lacht schallend)? Das Hauptproblem ist die marode Infrastruktur. Zudem sind viele Züge überbucht. Das heisst, viele Passagiere finden keinen Sitzplatz, müssen also auf dem Boden sitzen oder während der ganzen Fahrt im Gang stehen.

Das Aus- und Einsteigen aus einem überbuchten Zug dauert viel länger – besonders dann, wenn die Passagiere noch zwei, drei grosse Gepäckstücke dabeihaben. Meiner Meinung nach ist der Fahrplan der Deutschen Bahn viel zu eng getaktet.

Gibt es noch andere Probleme?

Zu den unangenehmen Themen der Deutschen Bahn zählt der Personalmangel. Ich sass schon mehrmals in einem Zug, der nicht wegfahren konnte, weil kein Lokführer da war.

«Ich sass schon mehrmals in einem Zug, der nicht wegfahren konnte, weil kein Lokomotivführer da war»: Isabella Schmid. Bild: Privat

Welches war die schlimmste Zugfahrt, die du bisher mit der Deutschen Bahn erlebt hast?

Kürzlich musste ich in Basel in einen Zug umsteigen, der viel zu spät in der Nacht angekommen war und deshalb nicht mehr gereinigt werden konnte. In fast allen Wagen waren die Toiletten verstopft und am Boden lag der Müll herum. Das war echt grusig.

Ein anderes Mal bin ich extra am Vortag in Zürich losgefahren, weil ich am Folgetag in Köln eine Filmszene drehen sollte. Leider blieb unser Zug dann während der Fahrt auf der Strecke stehen. Mit dem Resultat, dass ich erst am nächsten Tag am Zielort ankam. In der Folge musste der komplette Dreh meinetwegen um einen Tag verschoben werden.

Dass du oft nicht pünktlich mit der Deutschen Bahn am Zielort ankommst, ist kein Wunder. 2024 wurden 37,5 Prozent der Halte mit Verspätung erreicht. Damit war das Unternehmen so unpünktlich wie seit 20 Jahren nicht mehr. Hast du das Gefühl, dass es noch schlimmer kommen wird in den nächsten Jahren?

Das weiss ich nicht. Ich darf zudem eine Erfolgsmeldung öffentlich machen: Im vergangenen Mai bin ich dreimal pünktlich angekommen – «pünktlich» heisst bei der Deutschen Bahn, dass ein Zug nicht mehr als 20 Minuten Verspätung hat. Und einmal schafften wir es sogar, eine Minute zu früh in Köln anzukommen.

Wie gehen die Passagiere in Deutschland mit den Zugverspätungen um?

Die Verspätungen sind mittlerweile Normalität. Deshalb nerven sich viele Leute nicht mehr darüber.

Und du?

Ich ärgere mich nach wie vor sehr darüber.

Berichtest du deshalb jeden Samstag auf Instagram über deine Erlebnisse mit der Deutschen Bahn?

So ist es. Ich brauche ein Ventil, um meinen Frust darüber loszuwerden.

Sind die Instagram-Storys nur gut für dein Seelenheil – oder hoffst du, dass durch die öffentliche Kritik sich konkret etwas verändern wird bei der Deutschen Bahn?

Du meinst, ob sich die Verantwortlichen der Deutsche Bahn schon einmal bei mir gemeldet haben? Nein, noch nie. Aber ich habe mir mittlerweile eine Fangemeinde von gegen 1000 Menschen auf Instagram erarbeitet, die sich meine Bahnerlebnisse regelmässig anschauen. Und ganz wichtig: Ich erwähne auf Instagram auch die schönen Geschichten, die ich mit der Deutsche Bahn erlebe. Nur leider passiert das halt nicht so oft.

Kürzlich führte ich für blue News ein Interview mit Schauspielerin Jella Haase. Sie sagte mir, sie spüre jeweils sofort, wenn sie in Basel umsteige – also von einem deutschen in einen Schweizer Zug –, dass der Umgang freundlicher werde.

Das stimmt. Ich muss die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn allerdings in Schutz nehmen. Sie werden nicht so gut geschult wie ihre Schweizer Kollegen. Und sowieso, was willst du als Schaffner tun, wenn ein Zug verspätet ist und gewisse Passagiere schlechte Laune haben und sie es an dir persönlich auslassen wollen?

Vor einem Jahr hast du auf Instagram geschrieben: «Es funktioniert weder auf den Schienen noch auf den Strassen, noch in der Luft … armes Deutschland!» Hat dieses Fazit nach wie vor Gültigkeit?

Bedauerlicherweise ja. Ich bin jedoch ein positiver Mensch und hoffe, dass es künftig besser wird. Die Deutsche Bahn hat ein umfangreiches Sanierungsprogramm angestossen. Ich sehe nur ein Problem: Das beste Schienennetz und das beste Rollmaterial nützt nichts, wenn dereinst nicht genügend Mitarbeitende vorhanden sein werden.

