Der Matcha-Trend wird vor allem in sozialen Medien befeuert. Sina Schuldt/dpa (Symbolbild)

Der japanische Matcha-Tee ist durch eine Heerschar Influencer vom Geheimtipp zum Trend avanciert – und wird nun knapp und teuer.

afp/toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Um den japanischen Matcha-Tee ist in den vergangenen Jahren ein Hype entbrannt. Die Nachfrage nach dem Grünen Tee ist gewaltig.

Ausgelöst wurde der Hype um Matcha unter anderem von Online-Influencern.

Vielerorts ist das Tee-Pulver ausverkauft, auch grosse Café-Ketten bieten Matcha-Getränke an. Mehr anzeigen

Er ist giftgrün, schmeckt nach Gras und liegt voll im Trend. «Vor allem Iced Matcha Latte ist eines der Getränke, das wir am meisten verkaufen», sagt Anna, Verkäuferin in einem Café in Berlin-Mitte. Befeuert von Influencern ist die weltweite Nachfrage nach dem Teepulver derart gestiegen, dass die Bauern in Japan mit der Produktion nicht mehr hinterher kommen. Der Einkaufspreis für den Grüntee verdreifachte sich innerhalb eines Jahres nahezu – vielerorts sind Matcha-Getränke ausverkauft.

«Von unseren 25 Matcha-Sorten sind 21 ausverkauft», sagt beispielsweise Zach Mangan in Los Angeles. Erst in diesem Jahr eröffnete der 40-Jährige das Teehaus «Kettl» auf dem berühmten Hollywood Boulevard in der US-Metropole. Doch schon jetzt kann er nicht mehr alles anbieten, was auf der Karte steht – es fehlt einfach das Matcha-Pulver.

In Massen strömen die Kunden in die minimalistisch im japanischen Stil eingerichtete Teebar mit Regalen aus Bambus und handgetöpferten Kannen. Matcha gibt es hier mit aufgeschäumter Milch oder ganz traditionell nur mit heissem Wasser in einer Keramikschale angerührt. Ein teurer Genuss: Eine Schale Tee kostet mindestens zehn Dollar (rund 8.00 CHF), 20 Gramm Pulver für die Zubereitung zu Hause zwischen 25 und 150 Dollar – wenn es überhaupt vorrätig ist.

Noch teurer wegen Trump?

«Eine der grössten Herausforderungen für uns ist, den Kunden zu sagen, dass wir leider nicht das haben, was sie wollen», berichtet Mangan. «Egal, was wir versuchen, es gibt einfach nichts mehr am Markt zu kaufen.» Das Interesse an Matcha «ist in den vergangenen zehn Jahren exponentiell gewachsen, aber in den letzten zwei bis drei Jahren noch viel stärker».

Das schlägt sich auch im Preis für Matcha nieder. Auf fast das Dreifache sei dieser in Japan seit vergangenem Jahr gestiegen, sagt Mangan. Und bald könnte der Tee in den USA durch die von Präsident Donald Trump geplanten Zölle in Höhe von 24 Prozent auf japanische Produkte noch einmal deutlich teurer werden, fürchtet er.

Die Herstellung von Matcha-Tee ist sehr aufwendig. Sina Schuldt/dpa (Symbolbild)

«Wir können einfach nicht mithalten»

Tausende Kilometer entfernt in Sayama, nordwestlich von Tokio, ist Masahiro Okutomi von der Nachfrage überwältigt. In der 15. Generation führt er das Teeunternehmen seiner Familie. «Ich musste auf unsere Website schreiben, dass wir keine Matcha-Bestellungen mehr annehmen», sagt er.

Die Herstellung des «grünen Goldes» ist ein aufwendiger Prozess: Die Teesträucher werden vor der Ernte mehrere Wochen lang beschattet, um den Geschmack und die Nährstoffe zu intensivieren. Anschliessend zupfen Arbeiter die Blätter sorgfältig mit der Hand ab, bevor diese getrocknet und fein gemahlen werden. «Es braucht jahrelange Übung», um Matcha richtig herzustellen, sagt Okutomi. «Ich bin froh, dass die Welt Interesse an unserem Matcha hat, aber kurzfristig ist das fast eine Bedrohung – wir können einfach nicht mithalten.»

Export verdoppelt

Ausgelöst wurde der Hype um Matcha unter anderem von Online-Influencern wie Andie Ella. Die Französin hat mehr als 600'000 Abonnenten auf YouTube und vertreibt inzwischen ihre eigenen Matcha-Produkte. Gerade hat sie einen in pastellrosa dekorierten Pop-up-Store im angesagten Tokioter Stadtteil Harajuku eröffnet. Dutzende Fans warten, um ein Foto mit der 23-Jährigen zu machen oder eine Dose mit Matcha in der Geschmacksrichtung Erdbeere oder weisse Schokolade zu kaufen. «Matcha sieht einfach super aus», sagt Ella. «Und die Nachfrage steigt immer weiter.»

2024 machte Matcha dem Landwirtschaftsministerium zufolge mehr als die Hälfte der 8798 Tonnen Grüntee aus, die Japan exportierte – doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Der Teeladen Jugetsudo im touristischen Tokioter Stadtteil Tsukiji versucht angesichts der steigenden Nachfrage die Kontrolle über seine Lagerbestände zu behalten. «Wir verkaufen keine grossen Mengen an Kunden, die wir verdächtigen, den Tee weiterzuverkaufen», sagt Geschäftsleiter Shigehito Nishikida.

Matcha auch bei grossen Café-Ketten

«In den vergangenen zwei, drei Jahren hat der Hype zugenommen», berichtet Nishikida. «Die Kunden wollen jetzt Matcha selbst zubereiten, so wie sie es in den Online-Medien sehen.» Längst ist der belebende intensiv-grüne Tee auch in Café-Ketten wie Starbucks zu haben.

Verkäuferin Anna aus einer Filiale der US-Kaffeekette in Berlin vermutet, dass der Hype in Deutschland auch am Sommer-Hit «Bauch, Beine, Po» von Rapperin Shirin David liegen könnte, der mit der Zeile «Iced Matcha Latte, zu spät beim Pilates» beginnt. Über Instagram und Tiktok habe sich der Trend ebenfalls verbreitet, vermutet Anna. Die 22-Jährige trinkt inzwischen selbst Matcha: «Am Anfang fand ich es gewöhnungsbedürftig, aber jetzt mag ich es.»