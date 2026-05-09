  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bio-Eiscreme vom Burehof Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Christian Thumshirn

9.5.2026

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Als die Kanadierin Janis Ottis vor 35 Jahren in die Schweiz kam, wollte sie nur das Land kennenlernen und in der Hotellerie arbeiten – heute überzeugt sie mit ihren Glacekreationen Juroren und Eisfreunde gleichermassen. Was ist ihr Geheimnis?

08.08.2020

Preisgekröntes Glace aus dem Berner Seeland: Janis Ottis begeistert damit Jurys und Eisfans. Vor 40 Jahren kam die Kanadierin nur für einen Job in die Schweiz – heute ist sie eine der gefragtesten Glace-Macherinnen. Was ist ihr Geheimnis?

Christian Thumshirn

09.05.2026, 22:08

Aus einer einfachen Idee wurde ein Erfolgsrezept: Wer die Milch vom eigenen Hof veredelt, verdient mehr. Genau so legte Janis Otti 2004 los – zusammen mit ihrem Mann und mit Unterstützung eines Ausbildungsprogramms für Landwirte.

Aus der Idee wird ein Erfolgsrezept

Was klein begann, sorgt heute für Auszeichnungen: 2019 holte sie den Bio-Gourmet-Knospe-Sonderpreis für ihr Glace. Besonders ihr Erdbeereis überzeugte – mit satten 51 Prozent Fruchtanteil.

Warum diese Zahl aber nur die halbe Geschichte erzählt, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Claudio Del Principe: «Wer behauptet, backen muss präzise sein? – Bullshit!»

Claudio Del Principe: «Wer behauptet, backen muss präzise sein? – Bullshit!»

Claudio del Principe ist ein Tausendsassa: Storyteller, Kochbuchautor und Initiator des Foodblocks «Anonyme Köche». Doch seine grösste Leidenschaft gilt dem Brot. Konkreter: dem Sauerteig.

07.06.2020

Mehr zum Thema

So schmeckt der Sommer. Für das beste Gelato braucht's nur vier Zutaten

So schmeckt der SommerFür das beste Gelato braucht's nur vier Zutaten

Trend ohne Ende. blue News testet die Dubai-Glace – mit überraschendem Ergebnis

Trend ohne Endeblue News testet die Dubai-Glace – mit überraschendem Ergebnis

Einzelhandel. Glacekonsum im dritten Quartal deutlich gestiegen

EinzelhandelGlacekonsum im dritten Quartal deutlich gestiegen

Meistgelesen

Putin: Ukraine-Krieg «neigt sich dem Ende zu» +++ Feuerpause in der Ukraine wird zur Truppenrotation genutzt
US-Blockade setzt der iranischen Ölindustrie schwer zu
Slavia-Fans stürmen kurz vor Meisterparty den Platz – und greifen Sparta-Spieler an
Weltmeister Marc Marquez stürzt fürchterlich
Timmy, ein Rettungsmärchen: Was bleibt vom Wal-Trubel?