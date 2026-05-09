Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz? Als die Kanadierin Janis Ottis vor 35 Jahren in die Schweiz kam, wollte sie nur das Land kennenlernen und in der Hotellerie arbeiten – heute überzeugt sie mit ihren Glacekreationen Juroren und Eisfreunde gleichermassen. Was ist ihr Geheimnis? 08.08.2020

Preisgekröntes Glace aus dem Berner Seeland: Janis Ottis begeistert damit Jurys und Eisfans. Vor 40 Jahren kam die Kanadierin nur für einen Job in die Schweiz – heute ist sie eine der gefragtesten Glace-Macherinnen. Was ist ihr Geheimnis?

Aus einer einfachen Idee wurde ein Erfolgsrezept: Wer die Milch vom eigenen Hof veredelt, verdient mehr. Genau so legte Janis Otti 2004 los – zusammen mit ihrem Mann und mit Unterstützung eines Ausbildungsprogramms für Landwirte.

Aus der Idee wird ein Erfolgsrezept

Was klein begann, sorgt heute für Auszeichnungen: 2019 holte sie den Bio-Gourmet-Knospe-Sonderpreis für ihr Glace. Besonders ihr Erdbeereis überzeugte – mit satten 51 Prozent Fruchtanteil.

Warum diese Zahl aber nur die halbe Geschichte erzählt, erfährst du im Video.

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