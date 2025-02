Grobe Verwüstung: Wenn Vögel über Nacht das Auto attackieren, sollte der Kot am Morgen so schnell wie möglich wieder entfernt werden. IMAGO/Michael Gstettenbauer

Wer keinen Garagenplatz fürs Auto hat und sein Fahrzeug meist draussen parkieren muss, kennt das Problem: Wenn Vögel den Lack beschmutzen, ist das eklig und sogar schädigend. So lässt sich Kot schonend entfernen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ist dein Auto mit Vogelkot beschmutzt? Den solltest du so schnell wie möglich entfernen, da er schädlich für den Lack sein kann.

Denn die im Kot enthaltene Säure brennt sich in den Autolack ein, vor allem in der prallen Sonne wirkt der Zersetzungsprozess noch schneller.

Kratzen und rubbeln solltest du nicht, wenn du einen Fleck wegmachen willst, sondern besser mit Wasser abspülen. Mehr anzeigen

Bestimmt kommt es auch bei dir hin und wieder mal vor, dass dein Auto von einem Vogel beschmutzt wurde. Und wenn sich die gefiederten Tiere auf deinem Auto erleichtern, ist das nicht nur eklig, sondern kann Vogelkot Schäden im Lack hinterlassen, wie jetzt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) warnt.

Rückstände sollten deshalb immer so rasch wie möglich entfernt werden. Im Sommer reicht sogar schon eine kurze Zeit in der prallen Sonne aus, bis der chemische Zersetzungsprozess beginnt.

Schuld an der schädigenden Wirkung ist die aggressive Magensäure von Vögeln. Die erlaubt es ihnen zwar, alles Mögliche zu essen, doch ist eben auch nicht gut für dein Auto.

Darin enthaltene Sandkörner oder Samen können Kratzer im Lack hinterlassen, warum Vogelkot auch nicht einfach so abgewischt oder abgeschabt werden sollte.

Darum ist Vogelkot schädlich für den Autolack

Vogelkot kann sich aufgrund der darin enthaltenen Säure in den Lack fressen, eindringen und Schatten oder Kratzer zurücklassen. Die dadurch entstandenen Schäden sind dann oft nur durch Schleifen und Polieren wieder entfernbar.

Kommt es ganz schlimm, muss das Auto sogar neu lackiert werden – ein grosser Aufwand für einen so kleinen Schandfleck. Darum solltest du auch immer so schnell wie möglich reagieren, wenn du Vogelkot auf deinem Auto entdeckst.

Am besten entfernst du den Schmutz, wenn er noch frisch ist. «Besonders bei grosser Hitze kann die Zersetzung des Lacks schnell voranschreiten», fügt der ADAC an. Es würde schon 10 bis 20 Minuten reichen, «um die oberste Klarlackschicht anzugreifen».

So entfernst du frischen Vogelkot

Es lohnt sich also, das Problem gleich in Angriff zu nehmen und rechts ran zufahren oder besser gesagt, an einer Tankstelle zu halten. Mit einer Giesskanne oder Wasser aus einer PET-Flasche entfernst du dann in einem ersten Schritt die gröbsten Rückstände, schwemmst den Vogelkot mit fliessendem Wasser weg.

Da Vogelkot schnell eintrocknet, kann es aber sein, dass trotz sofortiger Entfernung weisse Ränder zurückbleiben. Rubbeln solltest du dann keinesfalls, ansonsten könnten Krätzer im Lack entstehen.

Die Lösung? Ein feuchtes Tuch auflegen und die Rückstände aufweichen. Anschliessend noch einmal abspülen und dann mit einem weichen Tuch abwischen. Wenn alles gänzlich entfernt wurde, kann mit einem Mikrofasertuch noch poliert werden.

Angetrockneten Vogelkot loswerden

Auf keinen Fall solltest du angetrockneten Vogelkot abrubbeln – das würde den Lack ruinieren. Um schon länger anhaftende Flecken loszuwerden, solltest du diese zuerst einmal für mindestens 15 Minuten einweichen. Dafür legst du am besten ein feuchtes Tuch, einen Lappen, Schwamm oder ein Allzweckreinigungstuch auf die verkotete Stelle.

Bei ganz stark eingebranntem Vogelkot hilft Spülmittel oder ein spezielles Autoshampoo nach.

Im Anschluss kommen wieder die Giesskanne oder die PET-Flasche mit Wasser zum Einsatz. Denn sobald der Fleck gut aufgeweicht ist, lässt er sich abspülen. Danach kann der Lack noch mit einem Mikrofasertuch poliert werden.

Die richtige Vorbereitung

Damit auch alles gutgeht, wenn ein Vogel mal wieder auf dein Auto zielt, solltest du für alle Eventualitäten gewappnet sein. Heisst in diesem Fall, dass du ein kleines Set zur Reinigung griffbereit haben solltest.

Das besteht bestenfalls aus einer Sprüh- oder PET-Flasche mit Wasser, etwas Seife und weichen Mikrofasertüchern zum Abwischen.

Ein zusätzlicher Tipp vom ADAC: Es lohnt sich auch, Zeitungspapier im Auto dabei zu haben. «Das Zeitungspapier faltet man ein paarmal, legt es auf den Fleck und durchnässt es nun gründlich mit warmem Wasser.» Nach fünf bis zehn Minuten Einwirkzeit sollte sich demnach frischer Vogelkot meist bereits aufgelöst haben.

