Wolltest du auch schon mal auf Weltreise gehen, hast dich aber nicht getraut? Die Basler Profitänzerin Jasmin Ottenburg hat den Sprung gewagt und erzählt, was sie dafür aufgibt.

Selena Livia Bao

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 33-jährige Baslerin Jasmin Ottenburg lebt ihren Traum als Tänzerin auf einem Kreuzfahrtschiff.

Ihre Reise begann vor sieben Monaten auf der Costa Smeralda.

Nach einer kurzen Pause in der Schweiz will sie wieder los – wohin, ist noch offen.

Doch das Leben auf See ist nicht nur glamourös – im Video verrät Jasmin, was sie alles aufgeben musste. Mehr anzeigen

«Ich habe noch am gleichen Tag überall gekündigt.»

Von Baslerin zur Baslerin: Jasmin Ottenburg (33) berichtet unserer Redaktorin Selena von ihrem grossen Tanz-Abenteuer. Vor fast 7 Monaten begann ihre Reise auf dem riesigen Kreuzfahrtschiff Costa Smeralda. Doch die Reise geht nun zu Ende – das Schiff legt bald wieder in Europa an. Für Jasmin ist das aber nur eine Zwischenstation: Vier Monate Pause in der Schweiz und dann soll es bereits weitergehen. Wohin, weiss sie noch nicht. Aber langweilig wird es ihr sicher nicht.

Die Profitänzerin begann das Tanzen in den eigenen vier Wänden, wo sie als Kind ihre Tanzeinlagen vor Familie und Freunden präsentierte. Mit 11 Jahren fand sich endlich eine Tanzschule, die sie besuchen konnte und schliesslich fing sie mit 16 die professionelle Tanzausbildung an. In der Schweiz unterrichtete sie später auch selber und wurde zusätzlich ausgebildete Fitnesstrainerin. Doch ihr grosses Glück fand sie erst auf hoher See.

Viele haben diesen einen Traum und denken sich: «Wie wäre es, würde ich es einfach probieren?» – so auch Jasmin. Was sie dazu brachte, ihr Leben komplett umzukrempeln? «Irgendwann bin ich aufgewacht und habe realisiert, dass ich mir das alles selbst erarbeitet habe und das immer wieder machen kann. Ich habe noch am gleichen Tag überall gekündigt.»

«Es ist nichts für jeden.»

Jeden Tag einen neuen Ort bereisen – klingt doch toll. Doch auch Jasmin gibt zu, dass der Traum seine Schattenseiten hat. Jedem empfehlen würde sie es nicht. Denn wer ständig unterwegs ist, verzichtet auch auf vieles: Begrenzte Privatsphäre, soziale Kontakte und Räumlichkeiten.

Was Jasmin dennoch antreibt und welche Herausforderungen das Leben an Bord mit sich bringt, erzählt sie im Video.

