Monica Kissling, Astrologin: «Jetzt kannst du deine Freundschaften neu gestalten» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was sie in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 19.09.2025

Beziehungen, die auf keiner stabilen Vertrauensbasis stehen, erleben jetzt eine Krise und können auseinanderbrechen. Im positiven Fall gelingt es, dank gemeinsamen Anstrengungen wieder Vertrauen zu gewinnen.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Der Oktober bringt einige Herausforderungen, bietet aber auch grosse Chancen. Vertrauensverlust, Sinnkrisen und fehlende Zuversicht können lähmend wirken.

Gleichzeitig ermöglichen die Sterne aber auch heilsame Einsichten, die zu einer Verbesserung von Beziehungen und zu konkreten Einigungen führen können. Zum Beispiel zu griffigen Resolutionen im globalen und zu neuen Vereinbarungen im persönlichen Umfeld.

Ein Monat der Beziehungsklärung

Beziehungen stehen im Zeichen der Waage im Zentrum. Du bekommst jetzt Gelegenheit, Wesentliches zu klären und kannst herausfinden, mit wem du künftig unterwegs sein willst.

Wer passt wirklich zu dir: als Liebespartner*in, Freund*in, Geschäftsparter*in? Wo ist es Zeit, dich zu lösen? Und mit wem möchtest du dich neu verbinden?

Vertrauen als wichtigste Währung

Eine gute Vertrauensbasis ist die Grundlage für kooperative Beziehungen. Sie ermöglicht es, sich aufeinander zu verlassen und gemeinsame Ziele zu verfolgen.

Zur Person: Monica Kissling Bild: blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Vertrauen kannst du herstellen, indem du eine offene Kommunikation pflegst, deine Versprechen einhältst und anderen respektvoll auf Augenhöhe begegnest.

Gib diesbezüglich dein Bestes und achte gleichzeitig darauf, welche Menschen dir auf diese Weise begegnen.

Wer hält Wort?

Der Oktober beginnt mit grossmundigen Versprechungen. Doch schon sehr bald zeigt sich, wo zu viel versprochen wurde. Jemand macht vielleicht einen Rückzieher oder meldet sich einfach nicht mehr.

Generell wird jetzt gern zu dick aufgetragen. Doch wer sich prominent in Szene setzt, ist dadurch nicht zwingend glaubwürdig. Betrachte die Äusserungen anderer deshalb kritisch – vor allem, wenn sie angeberisch daherkommen.

Mit Enttäuschungen umgehen

Die Kommunikationssterne lancieren damit eines der Kernthemen des Monats: Wie umgehen mit Enttäuschungen und geplatzten Hoffnungen?

Gespräche sind jetzt ganz wichtig. Vielleicht liegt es an unausgesprochenen Erwartungen, dass sie nicht erfüllt werden. Teile deine Bedürfnisse mit und bitte andere, über ihre Vorstellungen zu sprechen.

Was zählt für dich in einer Beziehung?

Am Wochenende vom 3./4. Oktober zeigt sich eine allfällige Kluft zwischen Wunschvorstellung und Wirklichkeit besonders deutlich. Die Liebesgöttin Venus am Südmondknoten fordert einen realistischen Blick auf deine Beziehungen.

Dabei wollen auch deine eigenen Erwartungen kritisch hinterfragt werden. Wo verlangst du vielleicht zu viel oder bist überkritisch? Was zählt wirklich für dich?

Dein Herz ist an diesem Wochenende weit offen. Das hilft dir, über deinen Schatten zu springen und grosszügig über störende Kleinigkeiten hinwegzusehen. So kannst du mehr Nähe zu deiner Partnerin oder deinem Partner zulassen.

Herz gegen Vernunft

Falls du eine romantische Beziehung aufrechterhältst, die im Alltag aber nicht lebbar ist, weil dein Partner geografisch weit entfernt oder bereits anderweitig gebunden ist, solltest du jetzt einen Moment innehalten.

Prüfe, ob und in welcher Form du diese Beziehung aufrechterhalten möchtest. Ist deine Liebe stark genug, immer wieder Phasen der Distanz auszuhalten?

Günstige Tage im Oktober 2025 14./15. Oktober: Klärung und Durchbruch in Beziehungen, Transformation, kraftvoller Neuanfang in Beziehungen (Venus Opposition Neptun, Venus Trigon Uranus, Venus Trigon Pluto).

25. Oktober: Klärung, wichtige Erkenntnisse, neue und verbindliche Vereinbarungen, Fokus auf das Wesentliche, Reformen einleiten (Merkur Trigon Jupiter, Merkur Trigon Saturn).

28. bis 30. Oktober: Entschlusskraft, gesunder Menschenverstand, fruchtbare Kooperation, unkonventionelle Ideen, Tiefgang (Mars Trigon Jupiter, Mars Trigon Saturn, Merkur Opposition Uranus Trigon Neptun Sextil Pluto) Mehr anzeigen

Aufgewühlte Gedanken

Aufkommendes Misstrauen und Ängste, aber auch belastende Nachrichten aus deinem Umfeld oder dem Weltgeschehen können am 6. und 7. Oktober zu innerer Unruhe führen.

Merkur wechselt in den tiefschürfenden Skorpion und gelangt ins Spannungsfeld des Unterweltgottes Pluto.

Dein tägliches Horoskop Du willst wissen, was die Sterne jeden Tag für dich bereithalten? Das blue News Tageshoroskop verrät dir, wie deine Aussichten für Liebe, Beruf und Gesundheit aussehen.

Dir das Worst-Case-Szenario vorzustellen, ist jedoch zusätzlich belastend – und vielleicht auch unnötig. Versuche, das Gedankenkarussell zu stoppen, wenn du merkst, dass du dir selber schadest.

Ergründe deine Angst

Vielleicht existiert deine Angst auch nur in der Vorstellung. Suche, wo möglich, ein klärendes Gespräch und überprüfe, was an deinen Befürchtungen dran ist.

Zu negativen Erwartungen können ausserdem schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit beitragen. Mach dir bewusst, dass es in deiner Hand liegt, Situationen neu zu gestalten: indem du nicht auf dieselbe Weise reagierst wie früher.

Geben und Nehmen in Einklang bringen

Der Widder-Vollmond vom 7. Oktober lädt vor allem die Widder und Waagen dazu ein, ihre Beziehungen auf Ausgeglichenheit zu prüfen. Wenn Geben und Nehmen nicht in Einklang sind, will die Balance gefunden werden. Ein Ausgleich ist auch im finanziellen Bereich nötig.

Steinböcke und Krebse dürfen ihr Engagement in familiären Beziehungen unter die Lupe nehmen – ebenso die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch hier will die Balance gefunden werden. Deine eigenen Bedürfnisse dürfen nicht zu kurz kommen und Freiräume sollten gewährleistet sein.

Die Venus, der Jupiter und der Stier-Mond helfen dir am 8. und 9. Oktober dabei, stimmige Lösungen zu finden.

Widder-Vollmond vom 7. Oktober 2025. blue News

Wendepunkt in Beziehungen

Vor und während des Eintritts der Venus ins Beziehungszeichen Waage am 13. Oktober befindet sie sich ab dem 11. Oktober im Spannungsfeld von Saturn und Neptun. In dieser kritischen Passage müssen Beziehungskrisen überwunden werden.

Es zeigt sich jetzt, welche Beziehungen tragfähig sind und welche entweder auf eine grundlegend neue Basis gestellt oder beendet werden müssen.

Woran hängt dein Selbstwert?

Gleichzeitig zeigt sich, was für dein Selbstwertgefühl von grundlegender Bedeutung ist. Fehlende Wertschätzung kann dich nun schmerzlich treffen.

Wenn die Zuwendung geliebter Menschen, die Aufmerksamkeit von Freund*innen oder die Anerkennung im Beruf ausbleibt, spürst du, wie es um deinen Selbstwert steht. Finde in Ruhe heraus, wie du auf die Enttäuschung reagieren willst.

Klärende Gespräche helfen, Missverständnisse zu bereinigen und emotionale Nähe wieder herzustellen. Das geht aber nur, wenn du dein Herz öffnest und auf Vorwürfe verzichtest.

Transformation ist möglich

Auf einen Wendepunkt deutet auch Pluto, der am 14. Oktober zum Stillstand kommt. Als Gott der Unterwelt fordert Pluto Tiefgang, und du kannst seine Gunst nutzen, um zum Kern von Problemen durchzudringen.

Podium zur Weltlage Live-Podium des Schweizer Astrologenbundes (SAB) am Donnerstag, 9. Oktober 2025, 19.30 Uhr: Auf welche Extremsituationen müssen wir Me nschen uns vorbereiten? Eine geopolitische Einschätzung aus astrologischer Sicht mit Claude Weiss und Christof Niederwieser. Moderation: Monica Kissling. Ort: Online und im Kulturpark Zürich, Pfingstweidstrasse 16, Zürich. Mehr Infos findest du hier.

Live-Podium Kulturpark Zürich: Auf welche Extremsituationen müssen wir uns vorbereiten?

Pluto markiert gewissermassen die Stunde der Wahrheit in Beziehungen und macht klar, ob in Zeiten der Krise eine neue Perspektive gefunden werden kann.

Kraftvoller Neustart

Weil Pluto nun in günstiger Verbindung zur Venus und zu Uranus steht, ermöglicht er grundlegende Wandlungsprozesse. Du bekommst die Chance, Dinge, die dich und deine Beziehungen lange belastet haben, endgültig loszulassen.

Damit wird der Weg frei für einen Neuanfang: in der Liebe, in Freundschaften, geschäftlichen Beziehungen und vielleicht auch global, in den Beziehungen zwischen Ländern.

Sinnfragen stellen sich

Am 17./18. Oktober aktiviert die Sonne eine kritische Konstellation von Jupiter und Chiron, die am 24. Oktober exakt wird und dich bis zum Monatsende begleitet.

In dieser Zeit stellen sich Sinnfragen, und vielleicht erlebst du sogar eine Sinnkrise. Ausbleibender Erfolg, enttäuschte Hoffnungen, fehlende innere Erfüllung – all das kann dich zur Frage führen: Wozu das alles?

Was fehlt dir zu deinem Glück?

Die Sterne laden dich jetzt ein, herauszufinden, was Glück für dich ganz persönlich bedeutet. Ist es beruflicher Erfolg, eine erfüllende Liebesbeziehung, ein inspirierendes Netzwerk, Zeit für dich und deine Hobbies, die Möglichkeit, zu reisen?

Was berührt dich am tiefsten in deinem Herz und bringt dir wahre Erfüllung?

Immer mehr, immer besser?

Jupiter und Chiron stellen auch das permanente Wachstum und die ständige Selbstoptimierung in Frage. Spüre nach: Wann ist es für dich genug? Wo möchtest du jetzt eine Grenze ziehen und sagen: Es reicht!

Das Glück findet sich unter dieser Konstellation am ehesten, wenn du akzeptieren kannst, dass die Dinge gut sind, so wie sie sind. Wenn du mit dir und deinem Leben zufrieden bist – und vielleicht auch wertschätzt, dass du privilegiert bist.

Anerkenne, dass auch andere ihr Bestes geben. Und setze dich und andere nicht länger mit Erwartungen unter Druck.

Zukunftspläne überprüfen

Im aktuellen Prozess der Sinnfindung darfst du auch deine Zukunftspläne überprüfen und anpassen. Wo ist weniger mehr? Und wo fehlt noch etwas Grundlegendes?

Lass dich bei Entscheidungen von deinem Herzen leiten. Es weiss am besten, was dich glücklich macht.

Herausfordernde Tage im Oktober 2025 1. bis 3. Oktober: Uneingelöste Versprechen, Rückzieher, Zweifel (Merkur Quadrat Jupiter, Merkur Opposition Chiron).

11. bis 13. Oktober: Enttäuschung, Zurückweisung, Verlust, Beziehungskrisen, Stunde der Wahrheit (Venus Opposition Saturn, Venus Opposition Neptun, Pluto Station).

17./18. Oktober: Geplatzte Hoffnungen, Sinnkrise, Zweifel, Vertrauensverlust, fehlende Zuversicht (Sonne Quadrat Jupiter, Sonne Opposition Chiron).

24. Oktober: Machtspiele, Machtmissbrauch, Ohnmacht, Krise als Chance (Jupiter Quadrat Chiron, Sonne Quadrat Pluto). Mehr anzeigen

Starke Überzeugungen

Ab dem 18. Oktober bildet sich eine kraftvolle Konstellation zwischen Merkur, Mars, Lilith und Jupiter, die dich in deinen Überzeugungen stärkt. So wirst du nun entschieden für deine Werte einstehen und deine Meinung klar äussern.

Das kann zwischen dem 20. und 24. Oktober zu heftigen Debatten führen. Andere Menschen fühlen sich vielleicht vor den Kopf gestossen beziehungsweise vor vollendete Tatsachen gestellt. Oder du wirst selber mit etwas konfrontiert, das dich zu einer Stellungnahme zwingt.

Für Gerechtigkeit einstehen

Im politischen Geschehen – und vielleicht auch im persönlichen Leben – dürften rote Linien überschritten werden, sodass Schweigen keine Option mehr ist. Es bilden sich Konstellationen des Widerstands, die zu grossen Protesten führen können.

Zivilcourage ist das Gebot der Stunde, wenn in deinem Umfeld Unrecht geschieht. Dabei geht es nicht um deine persönlichen Ansprüche, sondern um grundlegende Rechte – und im globalen Geschehen um Menschenrechte.

Engagiere dich dort, wo grundlegende Werte verletzt werden. Stehe anderen Menschen zur Seite und zeige dich solidarisch.

Wo endet die Meinungsfreiheit?

Ob durch pointierte Voten Einigung erzielt oder Spaltung erzeugt wird, ist eine Frage der Tonalität und der gewählten Aktionen.

Heftig debattiert wird auch über die Frage, wie weit Meinungsfreiheit gehen darf:

Was darf man sagen? Und wo muss man neben einem Shitstorm mit weiterreichenden Konsequenzen rechnen?

Einigung oder Spaltung: eine Frage der Entscheidung

Viele Menschen werden jetzt bewusst provozieren, um Diskussionen anzustossen. Oder sie werden Ultimaten stellen, um eine Entscheidung zu erzwingen.

Was ist dir persönlich wichtig? Und wie kannst du deine Anliegen vertreten, ohne Widerstand und Spaltung zu erzeugen? Das Potenzial dieser Konstellation liegt in der einigenden Kraft, die dank Mitgefühl und Toleranz aufgebaut werden kann.

Neue Allianzen

Der Waage-Neumond vom 21. Oktober und die am 23. Oktober folgende Spannung zwischen Sonne und Pluto kann zu globalen Machtverschiebungen führen. Neue Allianzen bilden sich und gewinnen an Einfluss.

Diese Tage bergen einerseits die Gefahr von Machtmissbrauch, dem Erstarken von mafiösen Verbindungen oder feindlicher Übernahme im wirtschaftlichen Umfeld.

Endlich griffige Massnahmen

Gleichzeitig können starke Allianzen erfolgreich gegen destruktive Kräfte aktiv werden. Kriminelle Verbindungen könnten zerschlagen werden. Zum Beispiel könnte in den Bereichen Drogenhandel, Pornographie, Geldwäscherei ein grosser Coup gelingen.

Auf politischer Ebene dürften nun endlich griffige Massnahmen und Sanktionen beschlossen und Resolutionen verabschiedet werden.

Waage-Neumond vom 21. Oktober 2025. Bild: Monica Kissling

Sinnstiftendes Engagement

In deinem persönlichen Leben kannst du nun Hindernisse überwinden und dich für neue Beziehungen öffnen. Verbinde dich mit Menschen und Organisationen, die deine Werte teilen. Und diskutiere, mit welchen konkreten Massnahmen ihr gemeinsam etwas bewirken könnt.

Investitionen in gemeinsame Projekte und in die Forschung werden jetzt von den Sternen unterstützt.

Innehalten und innere Leere aushalten

Am 22. Oktober wechselt Neptun nochmals für drei Monate zurück in die Fische. Dabei überquert er den Null-Grad-Punkt, der gleichzeitig das Ende und den Anfang des Tierkreises darstellt.

An dieser Schwelle kann sich ein Gefühl der inneren Leere bemerkbar machen, aber auch Erschöpfung und Verunsicherung können auftreten. So lohnt es sich nun, einen Moment innezuhalten.

Unangenehme Gefühle wollen ausgehalten und transformiert werden. Es geht jetzt nicht darum, aktiv Gegensteuer zu geben, sondern es geht um Hingabe und um das Loslassen von Kontrolle.

Nicht alles liegt in deiner Hand

Vertrauen zu entwickeln ist kein Leichtes, und es ist nicht mit naivem Wunschdenken zu verwechseln. Es geht jetzt um mehr als um das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten und deinen Wert. Es geht auch um Vertrauen im spirituellen Sinn.

Nicht alles liegt in deiner Macht, deshalb ist es wichtig, Vertrauen in den Lauf der Dinge zu entwickeln, ein Grundvertrauen in den Fluss des Lebens.

Dazu gehört auch Akzeptanz: dass du annehmen kannst, was geschieht, auch wenn vieles nicht nach Plan läuft und dich vorübergehend aus der Bahn wirft.

Löse dich aus Abhängigkeiten

Am 23. Oktober tritt die Sonne in den Skorpion, wo sie am 24. Oktober ins Spannungsfeld des Unterweltgottes Pluto gelangt und ebenfalls zum Loslassen auffordert. Lass dort los, wo du in unguten Abhängigkeiten festhängst.

Das kann eine Aufgabe oder Rolle sein, mit der du dich absolut identifizierst, dich damit aber auch schädlichem Dauerdruck aussetzt. Oder es kann die Abhängigkeit von Menschen sein, die dein seelisches Wohlbefinden negativ beeinflussen. Oder es können Substanzen sein, die deinem Körper schaden.

Krise als grosse Chance

Die Kraft des machtvollen Pluto kannst du nutzen, um frei zu werden. Die zeitgleich exakte Spannung von Jupiter und Chiron mag einen Moment der Verzweiflung anzeigen, birgt aber gleichzeitig das Potenzial zur Heilung.

Es wird dir klar, wie sehr gewisse Verhaltensweisen dir schaden. Dein Kopf weiss das vermutlich schon lange. Doch jetzt ermöglichen dir die Sterne eine tiefe Erfahrung, die deine Seele und deinen Körper berührt.

So kann Heilung geschehen, ohne dass du mit Willenskraft eine Veränderung forcieren musst, sondern indem du der Stimme deiner Seele und deines Körpers folgst.

Entscheidungen auf stabiler Basis

Ab dem 25. Oktober bildet sich eine ganze Serie harmonischer Konstellationen. Zum einen von Jupiter, der neue Perspektiven eröffnet und deine Zuversicht stärkt. Zum anderen von Saturn, der einen stabilisierenden Einfluss hat, sodass Entscheidungen, die du jetzt triffst, nachhaltig und zu deinem Wohl sind.

Sehr günstig stehen auch die Kommunikationssterne. Sie ermöglichen fruchtbare Gespräche, in denen konstruktive Lösungen gefunden werden können.

Neue Erkenntnisse und beherztes Handeln

Zwar kann die Spannung zwischen Merkur und dem provokativen Uranus am 29. Oktober für Unruhe sorgen – doch diese kann kreativ genutzt werden, wenn du abweichenden Meinungen mit einem offenen Geist begegnest. Vielleicht lohnt es sich ja, die Dinge einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten.

In der letzten Oktober-Woche ermöglichen die Sterne nicht nur wichtige Erkenntnisse, sondern unterstützen auch konkretes Handeln. So bleibt es nicht bei Lippenbekenntnissen, sondern es folgt verantwortungsvolles Tun.

Das könnte dich auch interessieren