Basler Fashionweek Kosmischer Feminismus in der Haircouture

Selena Bao

4.9.2025

So entsteht feministische Haircouture

So entsteht feministische Haircouture

Hairsytlistin Manuela Fankhauser bringt mit ihren Haarkreationen kosmischen Feminismus ins Rampenlicht bei der ersten Basler Fashionweek. blue News blickt hinter die Kulissen der Haircouture-Show.

03.09.2025

Wenn Haare zu Kunst und Symbol von Frauenpower werden – Manuela Fankhauser bringt kosmischen Feminismus ins Rampenlicht bei der Basel Fashion Week.

Selena Livia Bao

04.09.2025, 20:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die erste Basel Fashion Week fand Ende August in der offenen Kirche Elisabethen statt. Hairstylistin Manuela Fankhauser
    (Cute Hairdesign, Basel) präsentierte spektakuläre Frisuren.
  • Fankhausers Konzept: «Kosmischer Feminismus» – ein Mix aus Frauenpower, Kreativität und spiritueller Symbolik. Die extravaganten Looks stehen für Selbstermächtigung, Stärke und Identität.
  • Haare dienten schon früh als feministisches Ausdrucksmittel – von Afros im Black-Power-Movement über Künstlerinnen wie Lauryn Hill bis zur Haarkunst von Laetitia Ky.
Die Basel Fashion Week hat letzte Woche Premiere gefeiert – und bot neben internationalen Designerinnen und Designern auch lokalen Kreativen eine Bühne. Eines der Highlights: Die Frisuren von Hairstylistin Manuela Fankhauser, Inhaberin vom Cute Hairdesign in Basel. Sie schafft für die beiden Models, Melina und Melvina, Frisuren, die weit über klassisches Hairstyling hinausgehen.

Das Thema ihrer Kreationen: Kosmischer Feminismus.
Mit voluminösen, extravaganten Formen inszeniert sie Frisuren als Symbol für Frauenpower, Selbstermächtigung und freie Entfaltung.
Ihre leicht abgefahrenen Hairstyles sind kunstvolle Statements, die Ausdrucksstärke und Individualität zum Besten sichtbar machen.

Wenn Haare sprechen

Die Idee, Haare als Ausdruck von Feminismus zu nutzen, hat eine lange Tradition. In den 1960er-Jahren wurden Afros zum Zeichen des Black Power Movements, Künstlerinnen wie Lauryn Hill oder Solange Knowles trugen ihre natürlichen Frisuren als Ausdruck kultureller Selbstbestimmung. Heute setzt etwa die ivorische Künstlerin Laetitia Ky mit ihren Haarskulpturen feministische und politische Botschaften in Szene.

Ein spiritueller Ansatz

In Basel fand diese Tradition nun eine neue Interpretation:
Mit dem «kosmischen» Ansatz verleiht Fankhauser ihren Arbeiten eine fast spirituelle Dimension – eine Verbindung von Mode, Kunst und Empowerment. Damit zeigte die Basler Fashion Week nicht nur Mode auf dem Laufsteg, sondern auch, wie Haare selbst zu einem feministischen Manifest werden können.

Mehr als nur Haare – Diese Afro-Styles sprengen alle Beauty-Grenzen

Mehr als nur Haare – Diese Afro-Styles sprengen alle Beauty-Grenzen

An der African Fashion Night in Zürich hat blue News nicht nur ultraspannendes Modedesign, sondern auch aufwändige und spektakuläre Haar-Kreationen eingefangen – und die sind weit mehr als nur Frisuren.

10.06.2025

Modedesigner Giorgio Armani im Alter von 91 Jahren gestorben

Modedesigner Giorgio Armani im Alter von 91 Jahren gestorben

STORY: Der italienische Modedesigner Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben, wie das Modehaus in den sozialen Medien am Donnerstag mitteilte. Über Jahrzehnte hat er die Modeindustrie geprägt. Laut einer Mitteilung, die seine Unternehmensgruppe veröffentlichte, starb der Modeschöpfer im Kreise seiner Angehörigen. Armani hatte als Autodidakt klein angefangen und in den Siebzigerjahren ein Modeimperium aufgebaut. Dazu gehörten neben Kleidung auch Schmuck, Parfüms, Inneneinrichtung und Luxushotels. Armani kleidete die Reichen und die Schönen. Sein Stil galt als klassisch und zeitlos.  Der im norditalienischen Piacenza geborene Modeschöpfer war seit einiger Zeit gesundheitlich angeschlagen. Im Juni musste er seine Auftritte bei den Shows seiner Unternehmensgruppe auf der Mailänder Modewoche für Herrenmode absagen. Medienangaben zufolge hatten seine Unternehmen zum Zeitpunkt seines Todes einen Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar und für die Nachfolge habe er seinen Herrenmode-Chef Leo Dell’Orco und seine Nichte Silvana Armani vorgesehen.

04.09.2025

Londoner Ausstellung zeigt alte Versace-Designs

Londoner Ausstellung zeigt alte Versace-Designs

STORY: Gianni-Versache-Retrospektive im Ausstellungsraum Arches London Bridge in der britischen Hautpstadt. Die Schau zeigt mehr als 450 von dem italienischen Modedesigner entworfene Stücke, darunter Teile, die von den Models Kate Moss und Naomi Campbell sowie vom Sänger Elten John und der verstorbenen Prinzessin Diana getragen wurden – allesamt britische Staatsbürger. Liz Koravos / Direktorin Arches London Bridge «Sie werden die grösste Sammlung alter Gianni-Versace-Kleider sehen, die es auf der Welt gibt. Es handelt sich um eine Zusammenstellung aus Sammlungen aus ganz Europa, die sich zusammengetan und ihre Stücke zur Verfügung gestellt haben, um sie mit einer besonderen Geschichte rund um London und all die Prominenten, die dazu gehören, auszustellen.» Zu sehen sind Outfits aus verschiedenen Kollektionen, beginnend in den 1980er Jahren bis zu Versaces Tod am 15. Juli 1997. Damals war er vor seiner Villa in Miami erschossen worden. Danach übernahm seine jüngere Schwester Donatella die kreative Leitung der Marke, im vergangenen März trat sie zurück. Wenig später kaute Prada das Unternehmen. Die Ausstellung «Gianni Versace Retrospective» läuft noch bis März 2026.

16.07.2025

Rami Al Ali – Erster Syrier präsentiert Haute Couture in Paris

Rami Al Ali – Erster Syrier präsentiert Haute Couture in Paris

STORY: Auf einem von Sonnenlicht gesprenkelten Laufsteg präsentierte Rami Al Ali am Donnerstag seine Herbstkollektion unter dem Titel «Guardian of Light» – Wächter des Lichts. Der in Dubai ansässige Designer ist der erste Syrer, der seine Mode im Rahmen der Pariser Haute Couture-Woche präsentiert. Al Ali ist für seine elegante Abendgarderobe bekannt, Beyoncé oder Jennifer Lopez trugen bereits seine Entwürfe. In Paris präsentieren zu können, sei dennoch etwas Besonderes. «Hier im offiziellen Kalender zustehen, heisst anerkannt zu werden. Dann weisst du, dass deine Arbeit angemessen gesehen und beurteilt wird – von einer der offiziellsten Autoritäten in der Branche, insbesondere in der Haute Couture.» Die Laufstegshow am Donnerstag ist seine erste im offiziellen Pariser Haute-Couture-Kalender. Die Kollektion zeigte pastellfarbene, aufwändig bestickte Kleider, die auch die Hoffnung für Syrien symbolisieren sollen. Die meisten Inspirationen kämen aus seiner Heimat, erklärt Al Ali – aus Tradition und Handwerk. Gleichzeitig versuche er stets, das Erbe moderner zu gestalten aber die Identität zu bewahren. Die Pariser Haute-Couture-Shows für Herbst und Winter laufen noch bis Donnerstag, darunter Labels wie Schiaparelli, Chanel und Balenciaga.

11.07.2025

Modedesigner Giorgio Armani im Alter von 91 Jahren gestorben

Modedesigner Giorgio Armani im Alter von 91 Jahren gestorben

Londoner Ausstellung zeigt alte Versace-Designs

Londoner Ausstellung zeigt alte Versace-Designs

Rami Al Ali – Erster Syrier präsentiert Haute Couture in Paris

Rami Al Ali – Erster Syrier präsentiert Haute Couture in Paris

«A House of Dynamite» in Venedig. Countdown zur Katastrophe – 18 Minuten Panik bleiben, bis die Atombombe einschlägt

«A House of Dynamite» in VenedigCountdown zur Katastrophe – 18 Minuten Panik bleiben, bis die Atombombe einschlägt

Trennung nach 15 Jahren. Ehe-Aus bei Christian Ulmen und Collien Fernandes – Doppelname schon gestrichen

Trennung nach 15 JahrenEhe-Aus bei Christian Ulmen und Collien Fernandes – Doppelname schon gestrichen

Ehrung mit dem Goldenen Auge. Dieser Hollywood-Star eröffnet das 21. Zurich Film Festival

Ehrung mit dem Goldenen AugeDieser Hollywood-Star eröffnet das 21. Zurich Film Festival