Wenn Haare zu Kunst und Symbol von Frauenpower werden – Manuela Fankhauser bringt kosmischen Feminismus ins Rampenlicht bei der Basel Fashion Week.

(Cute Hairdesign, Basel) präsentierte spektakuläre Frisuren.

Fankhausers Konzept: «Kosmischer Feminismus» – ein Mix aus Frauenpower, Kreativität und spiritueller Symbolik. Die extravaganten Looks stehen für Selbstermächtigung, Stärke und Identität.

Haare dienten schon früh als feministisches Ausdrucksmittel – von Afros im Black-Power-Movement über Künstlerinnen wie Lauryn Hill bis zur Haarkunst von Laetitia Ky. Mehr anzeigen

Die Basel Fashion Week hat letzte Woche Premiere gefeiert – und bot neben internationalen Designerinnen und Designern auch lokalen Kreativen eine Bühne. Eines der Highlights: Die Frisuren von Hairstylistin Manuela Fankhauser, Inhaberin vom Cute Hairdesign in Basel. Sie schafft für die beiden Models, Melina und Melvina, Frisuren, die weit über klassisches Hairstyling hinausgehen.

Das Thema ihrer Kreationen: Kosmischer Feminismus.

Mit voluminösen, extravaganten Formen inszeniert sie Frisuren als Symbol für Frauenpower, Selbstermächtigung und freie Entfaltung.

Ihre leicht abgefahrenen Hairstyles sind kunstvolle Statements, die Ausdrucksstärke und Individualität zum Besten sichtbar machen.

Wenn Haare sprechen

Die Idee, Haare als Ausdruck von Feminismus zu nutzen, hat eine lange Tradition. In den 1960er-Jahren wurden Afros zum Zeichen des Black Power Movements, Künstlerinnen wie Lauryn Hill oder Solange Knowles trugen ihre natürlichen Frisuren als Ausdruck kultureller Selbstbestimmung. Heute setzt etwa die ivorische Künstlerin Laetitia Ky mit ihren Haarskulpturen feministische und politische Botschaften in Szene.

Ein spiritueller Ansatz

In Basel fand diese Tradition nun eine neue Interpretation:

Mit dem «kosmischen» Ansatz verleiht Fankhauser ihren Arbeiten eine fast spirituelle Dimension – eine Verbindung von Mode, Kunst und Empowerment. Damit zeigte die Basler Fashion Week nicht nur Mode auf dem Laufsteg, sondern auch, wie Haare selbst zu einem feministischen Manifest werden können.

