Am 13. August ist der Internationale Tag der Linkshänder. An diesem Tag machen Linkshänder auf ihre Bedürfnisse und Alltagsprobleme aufmerksam. dpa/Christian Charisius

Wer mit der linken Hand schreibt, gilt als künstlerisch begabt und nicht als kühler Analytiker. In der Grundschule werden Linkshänder oft für ungeschickt gehalten. Was ist dran an den Vorurteilen?

DPA, Von Christina Sticht, dpa Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jeder zehnte Mensch nutzt lieber die linke Hand für alle Arten von Tätigkeiten.

Noch bis in die 1990er Jahre wurden Lefties umgeschult und durften in der Schule nur mit der rechten Hand schreiben.

Über Linkshänder*innen gibt es zahlreiche Mythen und natürlich auch einige Fakten − ein Überblick. Mehr anzeigen

Schon als Embryo im Bauch der Mutter nuckeln manche Linkshänder am linken Daumen. Im dritten Lebensjahr ist meist klar, mit welcher Hand ein Kleinkind greift, einen Ball wirft oder malt. Rund 10,6 Prozent der Menschen sind laut einer Studie aus dem Jahr 2020 Linkshänderinnen und Linkshänder, darunter etwas mehr Männer als Frauen.

Über Lefties gibt es zahlreiche Mythen. Manche halten sie für kreativer oder gar intelligenter, andere spotten über Ungeschicklichkeit. Sogar der Irrglaube, dass Linkshänder eine kürzere Lebenserwartung hätten, hält sich hartnäckig. Was ist dran an den Stereotypen? Ein Überblick:

Welche Unterschiede zwischen Links- und Rechtshändern sind wissenschaftlich belegt?

Bei Linkshändern ist bei motorischen Tätigkeiten die rechte Gehirnhälfte aktiv, bei Rechtshändern dagegen die linke. Ansonsten unterscheiden sich Links- und Rechtshänder kaum. «Vielleicht ist der grösste Irrglaube, anzunehmen, dass Unterschiede in der Händigkeit überhaupt folgenreich sein müssen», sagt der Psychologe Ulrich Tran, der an der Universität Wien zu diesem Thema forscht. Der Biopsychologe Sebastian Ocklenburg von der MSH Medical School Hamburg ist Co-Autor der 2020 veröffentlichten Studie. «Ob jemand linkshändig wird, ist zu 25 Prozent durch genetische Faktoren bestimmt», sagt er. Zudem spielten Umweltfaktoren eine Rolle, etwa das Geburtsgewicht oder ob man gestillt worden sei.

Sind Linkshänder kreativer?

Die beiden Gehirnhälften sind auf unterschiedliche Aufgaben und Prozesse spezialisiert. Bei Linkshändern ist bei motorischen Tätigkeiten die rechte Hemisphäre aktiv, in der künstlerische Fähigkeiten verortet sind. Bei Rechtshändern die linke Gehirnhälfte, wo das analytische Denken liegt. «Aufgrund dieser Tatsache gibt es die Annahme, dass sich Links- und Rechtshänder in ihrer Kreativität unterscheiden», sagt Tran. «Das scheint aber im Wesentlichen nicht wirklich der Fall zu sein.»

Linkshänder sind dennoch in kreativen und künstlerischen Berufen besonders häufig zu finden. Dies hänge damit zusammen, dass sehr viele Menschen denken, Linkshänder seien kreativer, erläutert Ocklenburg. Diese weit verbreitete Annahme bringt die Linkshänder also eher dazu, einen kreativen Beruf zu ergreifen.

Haben Linkshänder einen höheren Intelligenzquotienten?

Nobelpreisträger Albert Einstein und Dichter Johann Wolfgang von Goethe sollen Linkshänder gewesen sein. Auch viele US-Präsidenten, darunter Bill Clinton und Barack Obama, schreiben mit der linken Hand. Sind Linkshänder besonders schlau und daher zu Höherem berufen? Mitnichten. Eine Studie aus dem Jahr 2015 kommt zu dem Ergebnis, dass Linkshänder nicht intelligenter als Rechtshänder sind.

Schadet es, wenn Linkshänder umtrainiert werden?

Noch bis in die 1990er Jahre wurden viele Linkshänder umgeschult und durften in der Schule nur mit der rechten Hand schreiben. «Umgeschulte Linkshänder entwickeln oft Konzentrationsstörungen oder gar psychische Probleme, weil die Umschulung einen grossen Eingriff in ihr Gehirn darstellt», sagt die Psychotherapeutin Barbara Sattler. Sie arbeitete 1985 in einem Forschungsprojekt, an dessen Rande die laut Sattler erste deutsche Beratungsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder entstand.

In manchen Kitas werde sich zu wenig um das Thema gekümmert, kritisiert sie. Kinder orientierten sich zuweilen an ihren Spielgenossen und schulten sich dabei selbst um. Die Expertin schätzt, dass der Linkshänder-Anteil tatsächlich bei 20 bis 25 Prozent liege.

Wenn Kinder noch nach dem vierten Lebensjahr häufig die Hand wechseln, sollten Eltern Rat beim Kinderarzt suchen und die Händigkeit eventuell mit einem Test abklären lassen. Wichtig ist, dass vor dem Schulbeginn die Schreibhand feststeht. Tipps für Eltern gibt etwa das Portal Kindergesundheit-Info.de vom Bundesgesundheitsministerium.

Sind Linkshänder ungeschickter?

«Linkshänder sind nicht ungeschickter, aber ihre Umwelt ist eher auf Rechtshänder ausgerichtet», sagt Ocklenburg. Aus diesem Grund seien Linkshänder etwas häufiger in Unfälle verwickelt. «Ein Nachteil ist auch, dass es schwerer fällt, motorische Tätigkeiten von rechtshändigen Menschen zu lernen», sagt der Biopsychologe. Daher kommt es vor, dass Linkshänder als Kind Schwierigkeiten haben, zum Beispiel eine Schleife binden zu lernen. Auch beim Stricken und Häkeln tun sich viele schwer. Fürs Basteln sollten Eltern in jedem Fall eine Linkshänder-Schere besorgen.

Haben es Linkshänder im Leben schwerer?

Das kommt auf die Herkunft an. Laut Sattler gilt die linke Hand in manchen Regionen der Welt immer noch als unrein oder gar des Teufels. Es gibt Berichte, dass Kindern die linke Hand auf den Rücken gebunden wird, damit sie nicht mehr benutzt wird.

Die sozialen Stigmen entwickelten sich dem Psychologen Tran zufolge im Laufe der Geschichte. Sie hätten viel Leid unter Betroffenen verursacht. Von Chancengleichheit mit Rechtshändern seien Linkshänder noch weit entfernt, bemängelt Sattler. So seien Apparaturen, Maschinen und Arbeitsgeräte auf Rechtshänder ausgelegt. Alarmknöpfe in der Industrie sind häufig rechts platziert.

Haben Linkshänder eine kürzere Lebenserwartung?

Dies ist laut Sattler ein Irrglaube. Hintergrund könne eine alte Studie sein, die längst widerlegt wurde. «Es werde immer noch so viele fragwürdigen Thesen über Linkshänder aufgestellt», kritisiert die Psychotherapeutin.

Sind Linkshänderinnen und Linkshänder bessere Sportler?

Grosse Vorteile haben Linkshänder vor allem im Kampfsport oder interaktiven Sportarten. Sie seien aber nicht die besseren Tennisspieler, betont Ocklenburg. Allerdings profitieren sie davon, weit überwiegend mit Rechtshändern zu trainieren, während Rechtshänder seltener auf Linkshänder treffen. Linkshänder können sich also den Überraschungseffekt zunutze machen.

Gibt es Beidhänder?

Menschen, die mit beiden Händen alles gleich gut können, sind extrem selten − nämlich nur 0,1 bis 1 Prozent der Bevölkerung. Zu den gut 10 Prozent Linkshändern kommen noch etwa 9 Prozent Menschen mit einer unklaren Händigkeit, wie Sattler es nennt. Diese würden zum Beispiel mit links schreiben, aber mit rechts weniger anspruchsvolle Tätigkeiten ausführen.